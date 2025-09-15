Világraszóló botrány Madridban: tüntetők árasztották el a belvárost, törölték a Vuelta utolsó szakaszát

Az Izrael-elleni tüntetések nyomán nem csupán a sportról emlékezetes spanyol háromhetes viadal utolsó versenynapján az Alalpardo és Madrid közötti 103,6 kilométeres táv megtétele várt volna a kerékpárosokra. A záróetap első fele hagyományosan az ünneplésről, míg a vége a sprintbefutóról szól, ebbe ezúttal a protestálók szóltak bele, akik

58 kilométerrel a cél előtt lezárták az utat molinókkal és néhány kerékpárost lökdöstek is.

A bringásokat biztonságos helyen megállították a szervezők, miközben a körpályát elözönlötték a tüntetők, így előbb neutralizálták az etapot, majd az a döntés született, hogy teljesen törlik azt, a díjátadó is elmaradt.

A furcsa és méltatlan körülmények között véget ért Vueltán a kétszeres Tour de France-győztes Vingegaard három szakaszt nyerve diadalmaskodott,

mögötte másodikként a portugál Joao Almeida, harmadikként a hegyikerékpárban kétszeres olimpiai bajnok brit Tom Pidcock zárt az összetettben. Utóbbi révén 15 esztendő után fordult elő ismét az, hogy nem World Tour-csapat bringása dobogóra állhatott háromhetes körversenyen. Az UAE pedig Almeida második helyével együtt is eredményes Vueltát zárt hét etapsikerrel.