Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
spanyolország Vuelta palesztinpárti megmozdulás kerékpár Izrael Madrid

Világraszóló botrány Madridban: tüntetők árasztották el a belvárost, törölték a Vuelta utolsó szakaszát

2025. szeptember 15. 05:57

A tömeg a sportolókat sem kímélte.

2025. szeptember 15. 05:57
null

Az Izrael-elleni tüntetések nyomán nem csupán a sportról emlékezetes spanyol háromhetes viadal utolsó versenynapján az Alalpardo és Madrid közötti 103,6 kilométeres táv megtétele várt volna a kerékpárosokra. A záróetap első fele hagyományosan az ünneplésről, míg a vége a sprintbefutóról szól, ebbe ezúttal a protestálók szóltak bele, akik

58 kilométerrel a cél előtt lezárták az utat molinókkal és néhány kerékpárost lökdöstek is. 

A bringásokat biztonságos helyen megállították a szervezők, miközben a körpályát elözönlötték a tüntetők, így előbb neutralizálták az etapot, majd az a döntés született, hogy teljesen törlik azt, a díjátadó is elmaradt.

A furcsa és méltatlan körülmények között véget ért Vueltán a kétszeres Tour de France-győztes Vingegaard három szakaszt nyerve diadalmaskodott, 

mögötte másodikként a portugál Joao Almeida, harmadikként a hegyikerékpárban kétszeres olimpiai bajnok brit Tom Pidcock zárt az összetettben. Utóbbi révén 15 esztendő után fordult elő ismét az, hogy nem World Tour-csapat bringása dobogóra állhatott háromhetes körversenyen. Az UAE pedig Almeida második helyével együtt is eredményes Vueltát zárt hét etapsikerrel.

A sprinterek pontversenyének élén is egy dán bringás, Mads Pedersen végzett és lett zöld trikós, a hegyi pontverseny győzteseként az ausztrál Jay Vine viheti haza a pöttyös trikót, a legjobb fiatalt illető fehér megkülönböztető mezt az amerikai Matthew Riccitello érdemelte ki.

Vasárnap este a Visma szállodájánál a parkolóban végül megtartották a rögtönzött díjátadót 

a trikósoknak és az összetett dobogósainak.

Ezt is ajánljuk a témában

Eredmények:

Az Alalpardo és Madrid közötti, 103,6 kilométeresre szakaszt menet közben törölték.

Az összetett végeredménye:

1. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 72:53:57 óra

2. Joao Almeida (portugál, UAE-XRG) 1:16 perc hátrány

3. Tom Pidcock (brit, Q36,5) 3:11 p h.

4. Jai Hindley (ausztrál, Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:41 p h.

5. Matthew Riccitello (amerikai, Israel-Premier Tech) 5:55 p h.

A Vuelta győztesei 2015 óta:

---------------------------

2015: Fabio Aru (olasz)

2016: Nairo Quintana (kolumbiai)

2017: Chris Froome (brit)

2018: Simon Yates (brit)

2019: Primoz Roglic (szlovén)

2020: Roglic

2021: Roglic

2022: Remco Evenepoel (belga)

2023: Sepp Kuss (amerikai)

2024: Roglic

2025: Jonas Vingegaard (dán)

Az eddigi Vuelta-győzelmek megoszlása országonként:

--------------------------------------------------

32: Spanyolország

9: Franciaország

8: Belgium

6: Olaszország

5: Svájc

4: Szlovénia

3: Németország, Nagy-Britannia

2: Kolumbia, Hollandia, Egyesült Államok

1: Írország, Kazahsztán, Oroszország, Dánia

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA-EFE/J. M. Garcia

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
baronet
2025. szeptember 15. 08:20
Sokkal jobban támogatom emiatt a palákat. Szimpatikusabbak lettek, na.
Válasz erre
0
0
faramuci
2025. szeptember 15. 08:09
A spanyol kormány szégyene....ennyi!
Válasz erre
2
0
Leó testvér
2025. szeptember 15. 08:08
Ezzel elkezdődött az országúti kerékpározás halála. Mert innentől kezdve bárki, bármiért tönkre teheti a versenyt. Többszáz km-t nem lehet biztosítani. Eddig csak héba-hóba volt ilyenre példa, de most az egész versenyt szétbarmolták a balos aktivisták.
Válasz erre
1
0
ergo07-2
2025. szeptember 15. 08:07
Gyuri bá ahol tud, lázít
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!