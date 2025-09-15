Világraszóló botrány Madridban: tüntetők árasztották el a belvárost, törölték a Vuelta utolsó szakaszát

Úgy táncolnak a Nyugat vezetői, ahogy a Hamász fütyül
A nemzetközi sajtó mára gyakorlatilag egy az egyben elfogadja a Hamász narratíváját a gázai háborúval kapcsolatban.
A tömeg a sportolókat sem kímélte.
Az Izrael-elleni tüntetések nyomán nem csupán a sportról emlékezetes spanyol háromhetes viadal utolsó versenynapján az Alalpardo és Madrid közötti 103,6 kilométeres táv megtétele várt volna a kerékpárosokra. A záróetap első fele hagyományosan az ünneplésről, míg a vége a sprintbefutóról szól, ebbe ezúttal a protestálók szóltak bele, akik
58 kilométerrel a cél előtt lezárták az utat molinókkal és néhány kerékpárost lökdöstek is.
A bringásokat biztonságos helyen megállították a szervezők, miközben a körpályát elözönlötték a tüntetők, így előbb neutralizálták az etapot, majd az a döntés született, hogy teljesen törlik azt, a díjátadó is elmaradt.
A furcsa és méltatlan körülmények között véget ért Vueltán a kétszeres Tour de France-győztes Vingegaard három szakaszt nyerve diadalmaskodott,
mögötte másodikként a portugál Joao Almeida, harmadikként a hegyikerékpárban kétszeres olimpiai bajnok brit Tom Pidcock zárt az összetettben. Utóbbi révén 15 esztendő után fordult elő ismét az, hogy nem World Tour-csapat bringása dobogóra állhatott háromhetes körversenyen. Az UAE pedig Almeida második helyével együtt is eredményes Vueltát zárt hét etapsikerrel.
A sprinterek pontversenyének élén is egy dán bringás, Mads Pedersen végzett és lett zöld trikós, a hegyi pontverseny győzteseként az ausztrál Jay Vine viheti haza a pöttyös trikót, a legjobb fiatalt illető fehér megkülönböztető mezt az amerikai Matthew Riccitello érdemelte ki.
Vasárnap este a Visma szállodájánál a parkolóban végül megtartották a rögtönzött díjátadót
a trikósoknak és az összetett dobogósainak.
Ezt is ajánljuk a témában
A nemzetközi sajtó mára gyakorlatilag egy az egyben elfogadja a Hamász narratíváját a gázai háborúval kapcsolatban.
Eredmények:
Az Alalpardo és Madrid közötti, 103,6 kilométeresre szakaszt menet közben törölték.
Az összetett végeredménye:
1. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 72:53:57 óra
2. Joao Almeida (portugál, UAE-XRG) 1:16 perc hátrány
3. Tom Pidcock (brit, Q36,5) 3:11 p h.
4. Jai Hindley (ausztrál, Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:41 p h.
5. Matthew Riccitello (amerikai, Israel-Premier Tech) 5:55 p h.
A Vuelta győztesei 2015 óta:
---------------------------
2015: Fabio Aru (olasz)
2016: Nairo Quintana (kolumbiai)
2017: Chris Froome (brit)
2018: Simon Yates (brit)
2019: Primoz Roglic (szlovén)
2020: Roglic
2021: Roglic
2022: Remco Evenepoel (belga)
2023: Sepp Kuss (amerikai)
2024: Roglic
2025: Jonas Vingegaard (dán)
Az eddigi Vuelta-győzelmek megoszlása országonként:
--------------------------------------------------
32: Spanyolország
9: Franciaország
8: Belgium
6: Olaszország
5: Svájc
4: Szlovénia
3: Németország, Nagy-Britannia
2: Kolumbia, Hollandia, Egyesült Államok
1: Írország, Kazahsztán, Oroszország, Dánia
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/J. M. Garcia