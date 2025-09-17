Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ursula von der Leyen szankciók Izrael vám Kaja Kallas Európai Bizottság Európai Unió

Itt van Von der Leyen legújabb mesterterve: Berlint és Rómát kell meggyőznie, hogy teljesüljön a vágya

2025. szeptember 17. 15:58

A vámok kivetése mellett zsidó tisztviselők is listára kerülhetnek.

2025. szeptember 17. 15:58
null

Szeptember 17-én már be is mutatta az Európai Bizottság az Izrael ellen egy nappal korábban beígért gazdasági szankciók tervét, amely megfosztaná a zsidó államot a kereskedelmi kedvezményeitől és magas rangú tisztviselőivel szemben is intézkedéseket vezetne be – adta hírül a Politico.

Ezt is ajánljuk a témában

Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő bejelentette:

  • a javaslat szerint vámok sújtanák az EU-ba irányuló, mintegy 5,8 milliárd euró értékű izraeli áruexport egy részét, és
  • szankciós listára kerülne Benjamin Netanjahu kormányának két keményvonalas tagja, Itamar Ben Gvir nemzetbiztonsági miniszter és Bezalel Szmotrics pénzügyminiszter.

A csomag részeként az EU 20 millió eurónyi, izraeli projektekre fordított közvetlen támogatás felfüggesztését is tervezi.

Szeretném nagyon világosan elmondani: a cél nem Izrael megbüntetése, hanem a humanitárius helyzet javítása Gázában”

– hangsúlyozta Kallas brüsszeli sajtótájékoztatóján.

Izrael dühösen reagált a tervezetre. Gideon Sa’ar külügyminiszter Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét azzal vádolta meg, hogy valójában a terrorszervezeteket erősíti:

Rendkívül aggasztó, hogy ön ezzel a javaslattal gyakorlatilag egy olyan terrorszervezetet segít, amely szörnyű bűntetteket követett el, és továbbra is elköveti azokat”

– írta a Politico által megszellőztetett levelében.

Von der Leyen az utóbbi hónapokban egyre erősebb belső nyomás alatt állt: több uniós tagállam, baloldali politikai frakció és még EU-s tisztviselők is aláírták azokat a nyílt leveleket, amelyekben szankciók bevezetését sürgették Izrael ellen a gázai háború miatt. A Bizottság elnöke már múlt heti európai parlamenti beszédében jelezte a keményebb fellépést.

Ezt is ajánljuk a témában

A Politico szerint a javasolt vámok és szankciók a legnagyobb törését jelentenék az EU és Izrael kapcsolatában, pláne az ezredforduló óta fennálló szabadkereskedelmi megállapodásban. A lap szerint ugyanakkor a lépés inkább szimbolikusak tekinthető, mivel az intézkedések az izraeli export mindössze 37 százalékát érintenék, miközben a szolgáltatások és pénzügyi tranzakciók változatlanok maradnának.

Mindez azonban csak akkor léphet életbe, ha a tagállamok minősített többsége jóváhagyja a javaslatot. Ehhez elengedhetetlen legalább az egyik nagy tagállam, Németország vagy Olaszország támogatása,

Berlin és Róma pedig rendre megakadályozták a hasonló indítványokat.

A hírek szerint Friedrich Merz német kancellár egyre nagyobb belső nyomás alatt áll, mivel a német közvélemény többsége is szankciókat támogatna.

Az EU Izrael legfontosabb kereskedelmi partnere, így a cikk szerint a mostani tervek nemcsak gazdasági, hanem politikai üzenetet is hordoznak: az Unió a humanitárius jog megsértésének tartja a gázai helyzetet, és kész diplomáciai eszközökkel nyomást gyakorolni a zsidó államra.

Az EU külügyminiszterei október 20-án tárgyalnak a kérdésről Brüsszelben.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Nicolas TUCAT / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Petyminger
•••
2025. szeptember 17. 16:25 Szerkesztve
Es szegyen, de az eu-ra mint minden amit “csinál”
Válasz erre
0
0
Petyminger
2025. szeptember 17. 16:24
Vicc
Válasz erre
0
0
pontius
2025. szeptember 17. 16:21
Na, most fog kiderülni, hogy mekkora a muszlim lobbi ereje: ha az EU elfogadja Izrael elítélését, akkor a soron következő nagy döntés a sária bevezetése lesz
Válasz erre
0
0
templar62
2025. szeptember 17. 16:13
Hányik .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!