Itt van Von der Leyen legújabb mesterterve: Berlint és Rómát kell meggyőznie, hogy teljesüljön a vágya

A Politico szerint a javasolt vámok és szankciók a legnagyobb törését jelentenék az EU és Izrael kapcsolatában, pláne az ezredforduló óta fennálló szabadkereskedelmi megállapodásban. A lap szerint ugyanakkor a lépés inkább szimbolikusak tekinthető, mivel az intézkedések az izraeli export mindössze 37 százalékát érintenék, miközben a szolgáltatások és pénzügyi tranzakciók változatlanok maradnának.

Mindez azonban csak akkor léphet életbe, ha a tagállamok minősített többsége jóváhagyja a javaslatot. Ehhez elengedhetetlen legalább az egyik nagy tagállam, Németország vagy Olaszország támogatása,