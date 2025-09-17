Egész Európa árgus szemekkel figyeli Németországot: Magyarország, Csehország és Bulgária már döntött

Az Európai Bizottság kereskedelmi szankciókat javasol Izrael ellen a gázai helyzet miatt, amit Ursula von der Leyen, az EB elnöke „elfogadhatatlannak” nevezett – hívta fel rá a figyelmet a francia Les Echos.

Franciaország, Spanyolország, Belgium és Írország támogatja a lépést; Magyarország Csehországgal és Bulgáriával együtt ellenzi.

A döntés Németországtól függhet a lap szerint.

Mint kiderült, Friedrich Merz kancellár egyre nagyobb belső nyomás alatt áll, mivel a német közvélemény többsége is szankciókat támogatna. Az EU külügyminiszterei október 20-án tárgyalnak erről Brüsszelben.