Egész Európa árgus szemekkel figyeli Németországot: Magyarország, Csehország és Bulgária már döntött

Elkezdődött: kezd kettészakadni Európa, ebbe a táborba került Magyarország
Franciaország álláspontja egyelőre bizonytalan.
Szeretné már dűlőre vinni az ügyet Ursula von der Leyen.
Az Európai Bizottság kereskedelmi szankciókat javasol Izrael ellen a gázai helyzet miatt, amit Ursula von der Leyen, az EB elnöke „elfogadhatatlannak” nevezett – hívta fel rá a figyelmet a francia Les Echos.
Franciaország, Spanyolország, Belgium és Írország támogatja a lépést; Magyarország Csehországgal és Bulgáriával együtt ellenzi.
A döntés Németországtól függhet a lap szerint.
Mint kiderült, Friedrich Merz kancellár egyre nagyobb belső nyomás alatt áll, mivel a német közvélemény többsége is szankciókat támogatna. Az EU külügyminiszterei október 20-án tárgyalnak erről Brüsszelben.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
