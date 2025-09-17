Ft
Egész Európa árgus szemekkel figyeli Németországot: Magyarország, Csehország és Bulgária már döntött

2025. szeptember 17. 10:35

Szeretné már dűlőre vinni az ügyet Ursula von der Leyen.

2025. szeptember 17. 10:35
Ursula von der Leyen

Az Európai Bizottság kereskedelmi szankciókat javasol Izrael ellen a gázai helyzet miatt, amit Ursula von der Leyen, az EB elnöke „elfogadhatatlannak” nevezett – hívta fel rá a figyelmet a francia Les Echos.

Franciaország, Spanyolország, Belgium és Írország támogatja a lépést; Magyarország Csehországgal és Bulgáriával együtt ellenzi.

A döntés Németországtól függhet a lap szerint.

Mint kiderült, Friedrich Merz kancellár egyre nagyobb belső nyomás alatt áll, mivel a német közvélemény többsége is szankciókat támogatna. Az EU külügyminiszterei október 20-án tárgyalnak erről Brüsszelben.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

csapláros
•••
2025. szeptember 17. 11:40 Szerkesztve
vamonos-4 2025. szeptember 17. 11:06 ..."Kozben az ENSZ a heten hivatalosan kimondta, hogy Izrael nepirtast kovet el a Gazai ovezetben A Mandi ezt nem tartotta hirnek, erre hagynek idot"... És azt MIKOR mondja ki az ENSZ, hogy a Magyarországgal szomszédos NEONÁCI ÁLLAMRENDŰ szomszédaink már 1920 óta, hogy NÉPÍRTÁST folytatnak az ottani magyar nemzetiség ellen ? És mikor kéri őket számon, hogy - velünk ellentétben - a mai napig nem írták alá az ENSZ 1947-es Népírtás Egyezményét ??? Na, hess picsába ügynök és söprögess a tótok, hoholok, oláhok horvátok osztrákok háza háza előtt... Mert még azzal jössz, hogy SEMLEGESKÉNT fegyvert szállítunk a zsidóknak, támogatásul...
Válasz erre
0
1
Vata Aripeit
2025. szeptember 17. 11:22
Ha jól látom, itt 7 ország van felsorolva a 27-ből, és németországot figyelik a.... kik is? a másik 19 ország az nincs?, vagy az nem mond semmit? újabb se eleje se vég cikk
Válasz erre
1
0
vamonos-4
2025. szeptember 17. 11:06
Kozben az ENSZ a heten hivatalosan kimondta, hogy Izrael nepirtast kovet el a Gazai ovezetben A Mandi ezt nem tartotta hirnek, erre hagynek idot
Válasz erre
1
4
kir2vik
2025. szeptember 17. 10:49
Szar lehet zsidó minelnöknek lenni...
Válasz erre
0
0
