Elkezdődött: kezd kettészakadni Európa, ebbe a táborba került Magyarország

Megérkezett a hadüzenet: ez az új nemzedék söpörheti el a brüsszeli elitet
Egyre többen látják be, hogy Orbán Viktornak volt igaza.
Franciaország álláspontja egyelőre bizonytalan.
A Financial Times cikke szerint Franciaország kulcsszerepet játszik az EU 2040-es klímacéljairól szóló tárgyalásokban, mivel Emmanuel Macron elnök kormánya iparvédelmi feltételekhez kötné a kibocsátáscsökkentési vállalást.
Míg Németország és Hollandia támogatja az Európai Bizottság 90 százalékos csökkentési javaslatát,
Olaszország és Közép-Kelet-Európa – így Magyarország is – ellenzi a gyors átállást, ipari veszteségektől tartva.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök nevét említik azon vezetők között, akik kevésbé ambiciózus célokat képviselnek; egy magas rangú uniós tisztviselő szerint Macron számára politikailag hátrányos lenne velük összefogni.
A francia álláspont bizonytalansága miatt fennáll a veszélye annak, hogy az EU nem tud egységes célt kitűzni
a novemberi COP30 klímakonferencia előtt.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
