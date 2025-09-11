Ft
09. 11.
csütörtök
Financial Times Németország Magyarország Emmanuel Macron Franciaország Hollandia Olaszország Orbán Viktor EU Európai Unió

Elkezdődött: kezd kettészakadni Európa, ebbe a táborba került Magyarország

2025. szeptember 11. 09:40

Franciaország álláspontja egyelőre bizonytalan.

2025. szeptember 11. 09:40
Orbán Viktor és Giorgia Meloni.

A Financial Times cikke szerint Franciaország kulcsszerepet játszik az EU 2040-es klímacéljairól szóló tárgyalásokban, mivel Emmanuel Macron elnök kormánya iparvédelmi feltételekhez kötné a kibocsátáscsökkentési vállalást.

Míg Németország és Hollandia támogatja az Európai Bizottság 90 százalékos csökkentési javaslatát,

Olaszország és Közép-Kelet-Európa – így Magyarország is – ellenzi a gyors átállást, ipari veszteségektől tartva.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök nevét említik azon vezetők között, akik kevésbé ambiciózus célokat képviselnek; egy magas rangú uniós tisztviselő szerint Macron számára politikailag hátrányos lenne velük összefogni.

A francia álláspont bizonytalansága miatt fennáll a veszélye annak, hogy az EU nem tud egységes célt kitűzni

a novemberi COP30 klímakonferencia előtt.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

