09. 10.
szerda
Eva Vlaardingerbroek Németország Magyarország bevándorló migráns AfD Ausztria Orbán Viktor bevándorlás Európai Unió

Megérkezett a hadüzenet: ez az új nemzedék söpörheti el a brüsszeli elitet

2025. szeptember 10. 10:21

Egyre többen látják be, hogy Orbán Viktornak volt igaza.

2025. szeptember 10. 10:21
null

Eva Vlaardingerbroek holland jobboldali politikai kommentátor indította el a „Generation Remigration” mozgalmat, amely az európai fiatalok körében terjedő, bevándorlásellenes hullámot képviseli – írja a Hungarian Conservative.

A mozgalom fő üzenete: meg kell állítani a tömeges migrációt.

A cikk kiemeli Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerepét,

aki ugyan nem hirdetett remigrációt, de Magyarország 2015-ös határzára és következetes migrációs politikája példaként szolgál a konzervatív körökben; ennek köszönhetően hazánk elkerülte azt a káoszt, amit más nyugati országok most átélnek. Az írás szerint, ha Brüsszel követte volna Orbán javaslatait, nem lett volna szükség ilyen radikális ifjúsági mozgalmakra.

A cikk felhívta rá a figyelmet, hogy mozgalom elképzeléseit egyre több párt támogatja, például az AfD Németországban és az FPÖ Ausztriában.

Amennyiben ma tartanának választásokat a két országban, valószínűleg mindkét párt győztesen kerülne ki belőle.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP

angie1
2025. szeptember 10. 10:54
Lehet, hogy ők meg fogják állítani a migrációt, csak mire sorra kerülnek, addigra bedől Európa a szottyadt kurva és elvtársai miatt!
Fideszre_fogok_szavazni_hogy_kapjatok_12szazalekos_minimalberemelest
2025. szeptember 10. 10:27
A mandinerszar hazugságaival ellentétbben az igazság az, hogy a több mint 700 EU képvislőből van kb 70 patriota meg kb ugyanennyi nemzeti. A többi mind libsi, szóval semmilyen söprés nem lesz itt, ahogy eddig sem volt. Hiába hazudoztok itt jobbra meg balra, Nyugaton az emberek köszönik jól elvannak. Ide Németországba is érkeznek az uniós pénzek, csak a full tolvaj vezetésű Magyarországra nem. Tapsoljatok minimálbéres közmunkások!
Egyszeriember
2025. szeptember 10. 10:26
Ne nevezzünk már minden véleménykülönbséget hadüzenetnek, így is elég sokan nyerészkednek a háborús pszichózison. A "meg kell állítani a tömeges migráció" üzenetet támogatom. Évtizedes késésben vannak ugyan, de egyszer csak el kell kezdeni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!