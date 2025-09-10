Megérkezett a hadüzenet: ez az új nemzedék söpörheti el a brüsszeli elitet

Eva Vlaardingerbroek holland jobboldali politikai kommentátor indította el a „Generation Remigration” mozgalmat, amely az európai fiatalok körében terjedő, bevándorlásellenes hullámot képviseli – írja a Hungarian Conservative.

A mozgalom fő üzenete: meg kell állítani a tömeges migrációt.

A cikk kiemeli Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerepét,

aki ugyan nem hirdetett remigrációt, de Magyarország 2015-ös határzára és következetes migrációs politikája példaként szolgál a konzervatív körökben; ennek köszönhetően hazánk elkerülte azt a káoszt, amit más nyugati országok most átélnek. Az írás szerint, ha Brüsszel követte volna Orbán javaslatait, nem lett volna szükség ilyen radikális ifjúsági mozgalmakra.

A cikk felhívta rá a figyelmet, hogy mozgalom elképzeléseit egyre több párt támogatja, például az AfD Németországban és az FPÖ Ausztriában.