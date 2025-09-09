Elszabadult a pokol Svédországban: drasztikus megoldást javasolt egy nyomozó

Svédország csökkenteni tervezi a büntethetőség korhatárát, miután megszaporodtak az olyan esetek, amelyekben bűnszervezetek gyerekeket toboroznak a közösségimédia-felületeken bérgyilkosságok elkövetésére.

„A gyermekeket a bűnözői hálózatok könyörtelenül kihasználják súlyos bűncselekmények elkövetésére” – mondta kedden Ulf Kristersson kormányfő éves beszédében, amelyet a parlament nyári szünet utáni első ülésén mondott, és amelyben bejelentette a korhatár leszállításának szándékát. A büntethetőség korhatára jelenleg 15 év.

Ezeknek a gyermekeknek és potenciális áldozataiknak a védelme érdekében a kormány határozott lépéseket tesz az ilyen típusú cinikus kizsákmányolás ellen”

– mondta a miniszterelnök. A rendelkezésre álló legfrissebb hivatalos adatok szerint Svédországban 2024 első felében 93 – 15 év alatti – olyan kiskorút tartottak nyilván, akit gyilkossággal, gyilkosságban való bűnrészességgel vagy gyilkossági kísérlettel gyanúsítottak, ami háromszoros növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest.