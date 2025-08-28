Undorító: nyolcéves svéd kisfiút vetkőztetett le és csicskáztatott egy szomáliai migráns (FOTÓ)

Sokkoló felvétel: késsel támadt utastársára a migráns egy kanadia buszon
Elmondása szerint Allah nevében cselekedett.
Szerinte ugyanis a kisfiú „úgy nézett ki, mint egy rasszista”.
Májusban egy mindössze nyolcéves kisfiút kényszerített megalázó helyzetbe egy tinédzser a svédországi Umeåban – írja a Remix News. A gyermek éppen hazafelé tartott biciklijével a boltból, amikor a 16 éves fiú elé lépett, megállította, majd vetkőzésre kényszerítette.
A vádirat szerint a tinédzser arra utasította a gyermeket, hogy teljesen vetkőzzön le és végezzen fekvőtámaszokat.
Azzal fenyegetőzött, hogy ha nem engedelmeskedik neki a kisfiú, odahívja a barátait, hogy megalázó helyzetben lássák őt. Amíg a kisfiú kénytelen volt engedelmeskedni, a támadó rapzenét hallgatott, és a gyermek kerékpárján közlekedett.
A kisfiúnak végül sikerült elmenekülnie: ruháit és biciklijét hátrahagyva a közeli erdőn keresztül hazaszaladt. Édesapja azonnal értesítette a rendőrséget, akik nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, ám a tettes akkorra már eltűnt.
Néhány nappal később a fiú édesapjával együtt egy futballmérkőzésen vett részt, ahol felismerte a támadót. Bár a rendőrök késve érkeztek a helyszínre,
a gyermek pontos személyleírása alapján végül sikerült azonosítani és elfogni a gyanúsítottat.
A 16 éves szomáliai származású fiatalt a rendőrség kihallgatta. A fiatal elismerte, hogy a kisfiú kerékpárját és ruháit akarta megszerezni, ugyanakkor tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. „Azt hittem, nemet fog mondani” – magyarázta a kihallgatáson.
Hozzátette azt is, hogy a kisfiú véleménye szerint
úgy nézett ki, mint egy rasszista; szerintem a Svéd Demokratákra fog szavazni, ha idősebb lesz.”
Az ügyészség kényszerítés és szeméremsértés miatt emelt vádat a tinédzser ellen.
Nyitókép: Remix News X-oldala