Euórpai Unió Izrael vám Kaja Kallas Európai Bizottság

Az EU vérszemet kapott: Kaja Kallas oda ütne Izraelnek, ahol a legjobban fáj

2025. szeptember 16. 22:28

Két uniós ország jelenti a legnagyobb akadályt a terv véghezvitelében.

2025. szeptember 16. 22:28
null

Az Európai Bizottság vámok kivetését javasolja az izraeli árukra válaszul a gázai háborúra és a ciszjordániai jogsértésekre – adta hírül az Euronews. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője megerősítette:

a brüsszeli testület kész felfüggeszteni az Izrael és az EU közötti társulási megállapodás kereskedelmi kedvezményeit.

Az EU és Izrael közötti kereskedelem értéke 2024-ben 42,6 milliárd euró volt, ennek mintegy 37 százaléka élvezett vámkedvezményt.

Ez jelentős összeg, és ennek a kedvezménynek a megvonása komoly költséget jelent majd Izrael számára”

– fogalmazott Kallas az Euronewsnak.

Az elképzelést Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök jelentette be a múlt heti évértékelő beszédében, a hivatalos javaslatról szerdán dönthet a Bizottság.

A terv életbe lépéséhez azonban a tagállamok minősített többségének jóváhagyása szükséges,

vagyis legalább egy nagy ország, Németország vagy Olaszország támogatása nélkül nem lesz keresztülvihető.

Eddig mindkét ország minden olyan uniós kezdeményezést megakadályozott, amely nyomást gyakorolt volna Izraelre, hogy változtassa meg a politikáját.

Kallas az interjúban hangsúlyozta:

ha a két nagy tagállam továbbra is ellenáll, alternatív lépéseket kell keresni.

„A kérdés jogos: átmegy-e a Tanácson? Nagyon intenzív vitáink voltak erről a Külügyi Tanácsban. De ha mindenki egyetért abban, hogy a helyzet rendkívül súlyos, katasztrofális és tarthatatlan, akkor fel kell tenni a kérdést: mit teszünk ellene? Ha nem támogatják ezeket az intézkedéseket, akkor milyen intézkedéseket tudnak támogatni? Hozzanak alternatívákat” – fogalmazott a külügyi főképviselő.

***

Fotó: Nicolas TUCAT / AFP

bagoly-29
2025. szeptember 17. 00:24
Sugárzik a szemiből a butaság és a gonoszság! Kvóta kurvája az EB-nak!
nagylajos
2025. szeptember 17. 00:20
Az tömeggyilkos Izraelt meg kell állítani minden áron. Elég volt, abból, hogy az egész világot destabilizálják a zsidók. Baloldali libsi zsidók és cionista náci zsidók. Gyalázat. Meg kell állítani a zsidó világhatalom kiépítését. Hazánkban is...... A legerősebb szankciókat kell bevezetni a gyilkos héber terrorállam ellen.
herden100
•••
2025. szeptember 17. 00:14 Szerkesztve
"A terv életbe lépéséhez azonban a tagállamok minősített többségének jóváhagyása szükséges, vagyis legalább egy nagy ország, Németország vagy Olaszország támogatása nélkül nem lesz keresztülvihető." 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Kedves palesztin százezrek! További kellemes éhezést...
NewWorldOrder
2025. szeptember 17. 00:12
Brüsszel szeretne még egy öngólt rúgni. A korábban rúgott kisezer brüsszeli öngól mellett jót mutatna még egy.
