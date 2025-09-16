Az EU vérszemet kapott: Kaja Kallas oda ütne Izraelnek, ahol a legjobban fáj

Izrael nem kegyelmez: a hadsereg megkezdte Gázaváros elfoglalását
Az éjjel ezrek menekültek dél felé a városból, de járműveikkel csak lassan tudtak haladni a zsúfoltság miatt.
Két uniós ország jelenti a legnagyobb akadályt a terv véghezvitelében.
Az Európai Bizottság vámok kivetését javasolja az izraeli árukra válaszul a gázai háborúra és a ciszjordániai jogsértésekre – adta hírül az Euronews. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője megerősítette:
a brüsszeli testület kész felfüggeszteni az Izrael és az EU közötti társulási megállapodás kereskedelmi kedvezményeit.
Az EU és Izrael közötti kereskedelem értéke 2024-ben 42,6 milliárd euró volt, ennek mintegy 37 százaléka élvezett vámkedvezményt.
Ez jelentős összeg, és ennek a kedvezménynek a megvonása komoly költséget jelent majd Izrael számára”
– fogalmazott Kallas az Euronewsnak.
Az elképzelést Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök jelentette be a múlt heti évértékelő beszédében, a hivatalos javaslatról szerdán dönthet a Bizottság.
A terv életbe lépéséhez azonban a tagállamok minősített többségének jóváhagyása szükséges,
vagyis legalább egy nagy ország, Németország vagy Olaszország támogatása nélkül nem lesz keresztülvihető.
Eddig mindkét ország minden olyan uniós kezdeményezést megakadályozott, amely nyomást gyakorolt volna Izraelre, hogy változtassa meg a politikáját.
Kallas az interjúban hangsúlyozta:
ha a két nagy tagállam továbbra is ellenáll, alternatív lépéseket kell keresni.
„A kérdés jogos: átmegy-e a Tanácson? Nagyon intenzív vitáink voltak erről a Külügyi Tanácsban. De ha mindenki egyetért abban, hogy a helyzet rendkívül súlyos, katasztrofális és tarthatatlan, akkor fel kell tenni a kérdést: mit teszünk ellene? Ha nem támogatják ezeket az intézkedéseket, akkor milyen intézkedéseket tudnak támogatni? Hozzanak alternatívákat” – fogalmazott a külügyi főképviselő.
Fotó: Nicolas TUCAT / AFP