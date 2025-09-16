Az EU vérszemet kapott: Kaja Kallas oda ütne Izraelnek, ahol a legjobban fáj

Az Európai Bizottság vámok kivetését javasolja az izraeli árukra válaszul a gázai háborúra és a ciszjordániai jogsértésekre – adta hírül az Euronews. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője megerősítette:

a brüsszeli testület kész felfüggeszteni az Izrael és az EU közötti társulási megállapodás kereskedelmi kedvezményeit.

Az EU és Izrael közötti kereskedelem értéke 2024-ben 42,6 milliárd euró volt, ennek mintegy 37 százaléka élvezett vámkedvezményt.