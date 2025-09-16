Izrael nem kegyelmez: a hadsereg megkezdte Gázaváros elfoglalását

Nagy emberveszteségre lehet számítani

A vezérkar közölte, hogy vezetője, Éjál Zamír minden fórumon figyelmeztetett a szárazföldi invázió lehetséges következményeire, miszerint az nagy emberveszteséggel járhat, és a Hamász palesztin terrorszervezet még életben lévő túszai is nagyobb veszélybe kerülnek általa. A vezérkar mindazonáltal hangsúlyozta, hogy végre fogja hajtani a politikai vezetés döntését.

A hadsereg másfél hónappal ezelőtti becslése szerint mintegy 2500 palesztin fegyveres van még a városban, de most úgy gondolják, hogy azóta a terrorszervezetek valószínűleg sok új embert toboroztak, ezért jelenlegi számuk jóval nagyobb lehet. Többségük a város alatti alagútrendszerben rejtőzhet – vélik.

Gáza lángol, mert az izraeli hadsereg vasököllel csap le a terror infrastruktúrájára”

– írta kedd reggel Jiszrael Kac védelmi miniszter az X-en. „Nem nyugszunk, amíg be nem fejezzük missziónkat”- tette hozzá. Korábban a katonai főügyész figyelmeztette a vezérkari főnököt: a gázavárosi lakosság délre telepítése nem jogszerű, ezért arra kérte a hadsereget, hogy halasszák azt el, amíg meg nem teremtik az összes szükséges feltételt a lakosság másutt való elszállásolására, de Zamír nem vette ezt figyelembe.