09. 16.
kedd
09. 16.
kedd
Hamász izraeli hadsereg Gázaváros

Izrael nem kegyelmez: a hadsereg megkezdte Gázaváros elfoglalását

2025. szeptember 16. 13:00

Az éjjel ezrek menekültek dél felé a városból, de járműveikkel csak lassan tudtak haladni a zsúfoltság miatt.

2025. szeptember 16. 13:00
null

Az izraeli hadsereg bejelentette kedden, hogy előző este megkezdte a „Gideon harci szekerei 2” fedőnevű új szárazföldi hadműveletét, amellyel a cél Gázaváros elfoglalása.

Gázai egészségügyi források szerint legkevesebb 38 palesztin vesztette életét csak a hadműveletet „előkészítő légicsapásokban” a Gázai övezetben, közülük 35-en magában Gázavárosban. Több mint 40-en megsebesültek, és több tucatnyian eltűntek. Szemtanúk arról számoltak be, hogy 

az éjjel ezrek menekültek dél felé a városból, de járműveikkel csak lassan tudtak haladni a zsúfoltság miatt.

A hadsereg tájékoztatása szerint két hadosztály kezdte el a hadműveletet, majd csatlakozik hozzájuk egy újabb, amelynek feladata az lesz, hogy körbe kerítse a várost. A hadsereg a város területének már így is mintegy 40 százalékát az ellenőrzése alatt tartja, és hangsúlyozza, hogy adottak a feltételek az egész város elfoglalásához. Egyelőre nem tudják megbecsülni, mennyi ideig tarthat az új hadművelet.

Nagy emberveszteségre lehet számítani

A vezérkar közölte, hogy vezetője, Éjál Zamír minden fórumon figyelmeztetett a szárazföldi invázió lehetséges következményeire, miszerint az nagy emberveszteséggel járhat, és a Hamász palesztin terrorszervezet még életben lévő túszai is nagyobb veszélybe kerülnek általa. A vezérkar mindazonáltal hangsúlyozta, hogy végre fogja hajtani a politikai vezetés döntését.

A hadsereg másfél hónappal ezelőtti becslése szerint mintegy 2500 palesztin fegyveres van még a városban, de most úgy gondolják, hogy azóta a terrorszervezetek valószínűleg sok új embert toboroztak, ezért jelenlegi számuk jóval nagyobb lehet. Többségük a város alatti alagútrendszerben rejtőzhet – vélik.

Gáza lángol, mert az izraeli hadsereg vasököllel csap le a terror infrastruktúrájára” 

– írta kedd reggel Jiszrael Kac védelmi miniszter az X-en. „Nem nyugszunk, amíg be nem fejezzük missziónkat”- tette hozzá. Korábban a katonai főügyész figyelmeztette a vezérkari főnököt: a gázavárosi lakosság délre telepítése nem jogszerű, ezért arra kérte a hadsereget, hogy halasszák azt el, amíg meg nem teremtik az összes szükséges feltételt a lakosság másutt való elszállásolására, de Zamír nem vette ezt figyelembe.

Forrás: Ashraf Amra / Anadolu via AFP

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mich99
2025. szeptember 16. 14:23
Patikus, a megoldás az, hogy te visszamész október 6-ikára és megakadályozod, hogy a gyilkos haverjaid betörjenek Izraelbe és elkezdjenek gyilkolniászni. Így elmarad az izraeli válasz. Kész vagy rá?
Válasz erre
1
1
canadian-deplorable
•••
2025. szeptember 16. 14:19 Szerkesztve
Hé palesztinkák: legközelebb ne indítsatok háborút, ne kövessetek el atrocitásokat civilek ellen, ne szedjetek túszokat. Izrael most befejezi a háborút amit ti kezdtetek. Az egész világon a konzervatív oldal Izrael mellett áll és elítéli a palesztin terrorizmust és támogatja Izrael önvédelmét. A baloldal áll a palesztin terrorizmus mellett, ők viselnek kockás kefiyét és tüncikéznek nap mint nap a szeretett muszlim kecske erőszakolókkal együtt. Magyarország az egyetlen kivétel, ahol a konzervatívok ugyanúgy gondolkoznak, mint máshol az elmebeteg baloldal. Valami nagyon vakvágányra futott a Kárpát medencében. Mi a baj? Remélem nem az, hogy még mindig népszerű a nemzeti SZOCIALIZMUS. A nácik baloldaliak voltak.
Válasz erre
1
4
Mich99
•••
2025. szeptember 16. 14:16 Szerkesztve
Halál a terroristákra!
Válasz erre
3
0
Ízisz
2025. szeptember 16. 14:04
Z. Mindez nem lenne, ha a náci Hamász terroristák nem ölik az izraeli civil embereket, az ott bulizó külföldieket és nem szednek túszokat... Bármi nézeteltérés is van a palesztinok és a zsidó nép között, az elfogadhatatlan, hogy egy terrorista szervezet civileket gyilkoljon meg kegyetlenül!!! Nem ez a módja egy területi vita rendezésének!!! Nem lett volna ennyi palesztin haláleset sem, ha nem védték volna a Hamaszt, akik rabszolgaságban tartották őket!!! Sok esetben még a menekülésüket is akadályozták és őket használták pajzsként maguk előtt az izraeli katonákkal szembe... Izrael nem tehetett mást, védte és támadta az őket kiírtani akaró Hamászt!!! Ők sem szentek, hiszen egy háborúban sajnos mindig vannak túlzások is az évek óta fennálló önvédelmük a környező országok támadásai ellen... A zsidó globalista háttérhatalom akarja Izraelt elpusztítani!!! Soros, Brüsszel az ENSZ támogatja a terroristákat is. Engedik Európába a fehér embereket, minket gyilkoló iszlám migránsokat.. 💯❗😐
Válasz erre
3
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!