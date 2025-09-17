Ft
09. 17.
szerda
Ruszin-Szendi Romulusz kampány Pottyondy Edina

Pottyondy Edina kiállt a fegyveres Ruszin-Szendi mellett

2025. szeptember 17. 14:39

A baloldali influenszer a Tisza Párt politikusát sajnáltatja, miközben tudomást sem vesz arról, Ruszin-Szendi Romulusznak milyen agresszív megnyilvánulásai voltak az utóbbi időben.

2025. szeptember 17. 14:39
null

„Én is színpadra lépek a vasárnapi »Levegőt!« rendezvényen, ami egy kulturális, civil kiállás a tizenöt éve tartó kormányzati gyűlöletkampányokkal szemben” – írta Pottyondy Edina a Facebookján.

Az influenszer szerint „Mára társadalmi élménnyé vált, hogy a király meztelen, és annyira tragikus állapotban van az ország, hogy vagy gyűlöletbe, rettegésbe és félelembe fojtják a kampányt, vagy veszíteni fognak”.

Pottyondy ezt többek között arra alapozza, hogy – ahogy ő fogalmaz – 

Ruszin-Szendi Romulusz önvédelmi fegyverrel jár lakossági fórumokra, mert félti a biztonságát.”

Érdekes, hogy a baloldali, újabban a volt vezérkari főnököt védi és az ő botrányos ügyeit felhasználva hívja tüntetni az embereket, miközben Ruszin-Szendi Romulusz volt az, aki meglökdöste kollégánkat, amikor kérdéseket akart neki feltenni. Szintén a Tisza politikusa volt az, aki arról beszélt a párt egyik fórumán, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”. Továbbá a volt vezérkari főnök nyilatkozta azt szó szerint egy rádióinterjúban korábban, hogy közel áll a szívéhez, amivel ölni lehet.

 

Ahogy arról beszámoltunk, 

Ruszin-Szendi aggasztó ügyeivel kapcsolatban Hal Melinda klinikai szakpszichológus is elmondta a véleményét

Mint kifejtette: 

Ha valaki úgy él és úgy gondolkodik, hogy az agresszió, az erőszak, az öldöklés közelebb áll a szívéhez, mint mondjuk a szeretet vagy a valódi emberi kapcsolatok, és ezzel még kérkedik is, elég egyértelmű üzenet mindazoknak, akik ilyen embereket követnek”.

„Ma, amikor a politikai erőszak mindennapos és áldozatokat követel, nem férnek bele az olyan kijelentések, hogy egy politikai párt képviseletében valaki úgy fogalmazzon, az ő szívéhez közel áll a gyilkolás” – jelentette ki.

„Az elmúlt évek viharai, a háború miatti bizonytalanság és a tragédiák megtépázták a hazai lakosság lelkét is, éppen ezért nagy fokú felelőtlenségnek tartom, ha egy közszereplő az erőszakot a szívéhez közel álló dologként definiálja.

Ezzel gyakorlatilag szolidál és szabad utat ad az erőszakos elkövetőknek, relativizálva annak fogalmát és elbagatellizálva jelentőségét”

– húzta alá Hal Melinda.

Nyitókép: Képernyőfotó

tapir32
2025. szeptember 17. 16:25
Attól, hogy valami magyarázható, nem lesz elfogadható. Romulusz nem elfogadható!
tapir32
2025. szeptember 17. 16:23
A magyar nép már szavazott. Ukrajna nem való az EU-ba. Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak, mert nem engedjük be az EU-ba a fasiszta ukrán diktatúrát.
Bynortx
2025. szeptember 17. 16:19
Egy ev múlva ilyenkor Edinára már a kutya se fog emlékezni.
CirmoS
2025. szeptember 17. 16:13
Tizenöt éve tartó gyűlöletkampány...... 🤣🤣🤣 Mindössze ENNYIBŐL teljesen egyértelmű, hogy csak valami valóságtagadó, elmebeteg idióta szólalhatott meg! Jelen esetben pottyantósede.... de a többi se különb semmivel! Az egész liberálnáci soroscsürhe a szennyes dollármédiájukkal együtt zártosztályos kategória! Jövőre be kell vinni a KO- t!
