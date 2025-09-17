Pottyondy Edina kiállt a fegyveres Ruszin-Szendi mellett

„Én is színpadra lépek a vasárnapi »Levegőt!« rendezvényen, ami egy kulturális, civil kiállás a tizenöt éve tartó kormányzati gyűlöletkampányokkal szemben” – írta Pottyondy Edina a Facebookján.

Az influenszer szerint „Mára társadalmi élménnyé vált, hogy a király meztelen, és annyira tragikus állapotban van az ország, hogy vagy gyűlöletbe, rettegésbe és félelembe fojtják a kampányt, vagy veszíteni fognak”.

Pottyondy ezt többek között arra alapozza, hogy – ahogy ő fogalmaz –