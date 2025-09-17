Pottyondy Edina kiállt a fegyveres Ruszin-Szendi mellett

A színjátéknak vége: már Magyar Péter is bevallotta, hogy lőfegyverrel ment a lakossági fórumra Ruszin-Szendi Romulusz (VIDEÓ)
Pedig a 444 már éppen elkezdte mentegetni a volt vezérkari főnököt.
A baloldali influenszer a Tisza Párt politikusát sajnáltatja, miközben tudomást sem vesz arról, Ruszin-Szendi Romulusznak milyen agresszív megnyilvánulásai voltak az utóbbi időben.
„Én is színpadra lépek a vasárnapi »Levegőt!« rendezvényen, ami egy kulturális, civil kiállás a tizenöt éve tartó kormányzati gyűlöletkampányokkal szemben” – írta Pottyondy Edina a Facebookján.
Az influenszer szerint „Mára társadalmi élménnyé vált, hogy a király meztelen, és annyira tragikus állapotban van az ország, hogy vagy gyűlöletbe, rettegésbe és félelembe fojtják a kampányt, vagy veszíteni fognak”.
Pottyondy ezt többek között arra alapozza, hogy – ahogy ő fogalmaz –
Ruszin-Szendi Romulusz önvédelmi fegyverrel jár lakossági fórumokra, mert félti a biztonságát.”
Érdekes, hogy a baloldali, újabban a volt vezérkari főnököt védi és az ő botrányos ügyeit felhasználva hívja tüntetni az embereket, miközben Ruszin-Szendi Romulusz volt az, aki meglökdöste kollégánkat, amikor kérdéseket akart neki feltenni. Szintén a Tisza politikusa volt az, aki arról beszélt a párt egyik fórumán, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”. Továbbá a volt vezérkari főnök nyilatkozta azt szó szerint egy rádióinterjúban korábban, hogy közel áll a szívéhez, amivel ölni lehet.
A Tisza politikusának vallomása különösen aggasztó annak tükrében, hogy nemrég fegyverrel az inge alatt jelent meg a párt egyik fórumán.
Ahogy arról beszámoltunk,
Ruszin-Szendi aggasztó ügyeivel kapcsolatban Hal Melinda klinikai szakpszichológus is elmondta a véleményét.
A Tisza Párt politikusának vonzalma a gyilkos fegyverekhez, erőszakra tett célzásai, valamint agresszív cselekedetei szakemberért kiáltottak.
Mint kifejtette:
Ha valaki úgy él és úgy gondolkodik, hogy az agresszió, az erőszak, az öldöklés közelebb áll a szívéhez, mint mondjuk a szeretet vagy a valódi emberi kapcsolatok, és ezzel még kérkedik is, elég egyértelmű üzenet mindazoknak, akik ilyen embereket követnek”.
„Ma, amikor a politikai erőszak mindennapos és áldozatokat követel, nem férnek bele az olyan kijelentések, hogy egy politikai párt képviseletében valaki úgy fogalmazzon, az ő szívéhez közel áll a gyilkolás” – jelentette ki.
„Az elmúlt évek viharai, a háború miatti bizonytalanság és a tragédiák megtépázták a hazai lakosság lelkét is, éppen ezért nagy fokú felelőtlenségnek tartom, ha egy közszereplő az erőszakot a szívéhez közel álló dologként definiálja.
Ezzel gyakorlatilag szolidál és szabad utat ad az erőszakos elkövetőknek, relativizálva annak fogalmát és elbagatellizálva jelentőségét”
– húzta alá Hal Melinda.
