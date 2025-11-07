Ft
11. 07.
péntek
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Mutatjuk a képet, ami mindent elmond a Trump–Orbán-találkozóról!

2025. november 07. 20:31

Minden jel arra utal, hogy eredményes lesz a csúcstalálkozó.

2025. november 07. 20:31
null

Orbán Viktor és az általa vezetett magyar delegáció november 7-én, pénteken Washingtonban tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel. A szakértők szerint rég nem látott fontosságú találkozóról van szó, amely nagyban fogja befolyásolni hazánk jövőjét. Bár az egész magyarországi liberális média – és feltehetően a liberális politikusok is – a találkozó kudarcában reménykednek, a két politikus sajtótájékoztatója a tárgyalások megkezdése előtt nem azt mutatta, hogy bármiben komoly ellentét lenne Trump és Orbán között.

Az amerikai elnök többször is kifejezte, milyen nagyra tartja a magyar kormányfőt, aki szerinte kitűnően vezeti Magyarországot. Az amerikai elnök továbbá újra megvédte hazánkat, mondván nem azzal van a baj, hogy orosz olajat vásárolunk, hiszen nincs tengerpartunk, így máshogy nem tudjuk megoldani az energiaellátását.

Orbán Viktor egy árulkodó képet is megosztott a közösségi oldalán, amelyhez csak ennyit fűzött:

Nagy dolgokra készülünk.”

Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

***

 

