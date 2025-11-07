Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Washington Donald Trump Szijjártó Péter Orbán Viktor

Történelmi csúcs Washingtonban: Orbán Viktor és Szijjártó Péter közös sajtótájékoztatót tartanak

2025. november 07. 20:39

Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösen értékelik a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélést.

2025. november 07. 20:39
null

Orbán Viktor és Donald Trump személyesen egyeztettek a magyar–amerikai kapcsolatok jövőjéről. A megbeszélés után Orbán Viktor és Szijjártó Péter közösen állnak a sajtó elé.

A Mandiner élőben közvetíti a washingtoni sajtótájékoztatót.

 

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
wwoman-2
2025. november 07. 21:47
Paff lehet az ellenzék, amerikai atomenergia-együttmúködés,nem lehet nyekegni, hogy csak orosz függés van!
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. november 07. 21:42
A tiszafostos mikor fog sajtótájékoztatót tartani, amikor bárkinek a bármilyen kérdésére kapásból fog válaszolni és nem pedig a kérdezőt a pribékjeivel lefogatni és dalra fakadni?
Válasz erre
0
1
jetilovag
2025. november 07. 21:39
Hajrá Magyarok!...Hajrá Főni!......megvan a ruszki gáz, kőolaj engedély!........szopnak a liberálcionista prüsszeli-tiszafos köcsögök....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣...sivalkodnak a tetves gecik....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣....poloska leszopta magát 2X...zursula kinyalatta retvás pináját zselivel 3x.................
Válasz erre
3
0
belbuda
2025. november 07. 21:35
Köszönjük,Bástya elvtárs….tényleg,ezekért a pillanatokért érdemes volt megszületnünk…..és,hogy a kortársai lehetünk….köszönjük,köszönjük….😉
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!