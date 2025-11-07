Történelmi csúcs Washingtonban: Orbán Viktor és Szijjártó Péter közös sajtótájékoztatót tartanak

Fotókon a washingtoni Trump–Orbán-találkozó (GALÉRIA)
A két ország vezetője jó hangulatban válaszolt a sajtó kérdéseire a megbeszélések előtt.
Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösen értékelik a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélést.
Orbán Viktor és Donald Trump személyesen egyeztettek a magyar–amerikai kapcsolatok jövőjéről. A megbeszélés után Orbán Viktor és Szijjártó Péter közösen állnak a sajtó elé.
A Mandiner élőben közvetíti a washingtoni sajtótájékoztatót.