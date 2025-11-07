Felhívást tett közzé az adatvédelmi hatóság a Tisza appból kiszivárgott adatokkal kapcsolatban

Ez tagadhatatlan: Magyar Péterék ukrán barátai így vigyáztak a személyes adatokra, minden kikerült az internetre
Munkatársunk is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.
Az internetre felkerült személyes adatok rétképes ábrázolása és bármilyen közzététele bűncselekmény.
Megszólalt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a Tisza Párt egyre inkább tovagyűrűző adatszivárgási botrányáról. Péterfalvi Attila, a hatóság elnöke világossá tette:
jogellenes a pártszimpatizánsok kiszivárgott adatainak közzététele.
Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a NAIH a sajtóban megjelent információk alapján szerzett tudomást arról, hogy ismeretlen személy egy interaktív honlapon közzétette a Tisza Világ applikációt érintő adatvédelmi incidens nyomán ismertté vált személyes adatokat, vagyis az érintettek nevét, e-mail címét, telefonszámát és lakcímét.
Az eddig rendelkezésre álló információk alapján a hatóság szerint megalapozottan állítható, hogy az ismeretlen személy a személyes és különleges adatok felhasználásával bűncselekményt követett el, éppen ezért haladéktalanul szükséges annak törlése
– tette világossá Péterfalvi Attila. Hozzátette:
Amennyiben a honlapot nem törlik, a hatóság a rendelkezésre álló jogi eszközök alkalmazásával fellép annak eltávolítása érdekében.
A Mandiner is beszámolt róla, pénteken még tovább súlyosbodott Magyar Péterék adatszivárgási botránya, mivel a személyes adatok és a lokációs adatok felhasználásával egy interaktív, térképes weboldalon bárki rákereshet például a név és a lakcím alapján a Tisza Világ applikáció felhasználóira.
Ezt is ajánljuk a témában
Munkatársunk is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.
Ezt is ajánljuk a témában
A weboldalon cím és név alapján is rá lehet keresni a felhasználókra.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila
***