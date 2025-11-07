Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Világ bűncselekmény applikáció NAIH közzététel

Felhívást tett közzé az adatvédelmi hatóság a Tisza appból kiszivárgott adatokkal kapcsolatban

2025. november 07. 20:38

Az internetre felkerült személyes adatok rétképes ábrázolása és bármilyen közzététele bűncselekmény.

2025. november 07. 20:38
NAIH

Megszólalt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a Tisza Párt egyre inkább tovagyűrűző adatszivárgási botrányáról. Péterfalvi Attila, a hatóság elnöke világossá tette: 

jogellenes a pártszimpatizánsok kiszivárgott adatainak közzététele. 

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a NAIH a sajtóban megjelent információk alapján szerzett tudomást arról, hogy ismeretlen személy egy interaktív honlapon közzétette a Tisza Világ applikációt érintő adatvédelmi incidens nyomán ismertté vált személyes adatokat, vagyis az érintettek nevét, e-mail címét, telefonszámát és lakcímét. 

Az eddig rendelkezésre álló információk alapján a hatóság szerint megalapozottan állítható, hogy az ismeretlen személy a személyes és különleges adatok felhasználásával bűncselekményt követett el, éppen ezért haladéktalanul szükséges annak törlése 

– tette világossá Péterfalvi Attila. Hozzátette: 

Amennyiben a honlapot nem törlik, a hatóság a rendelkezésre álló jogi eszközök alkalmazásával fellép annak eltávolítása érdekében.

A Mandiner is beszámolt róla, pénteken még tovább súlyosbodott Magyar Péterék adatszivárgási botránya, mivel a személyes adatok és a lokációs adatok felhasználásával egy interaktív, térképes weboldalon bárki rákereshet például a név és a lakcím alapján a Tisza Világ applikáció felhasználóira.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

***

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lenyegtelen
2025. november 07. 21:21
Ez valami kézműves MTI-s hír?
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2025. november 07. 21:11
"Az internetre felkerült személyes adatok rétképes ábrázolása és bármilyen közzététele bűncselekmény." Ezért is ábrázolják TÉRképen!
Válasz erre
0
0
robertdenyiro
2025. november 07. 20:46
"...személyes adatok rétképes ábrázolása.." RÉTképes? Rétesképes? Hét-rétképes?
Válasz erre
3
0
pollip
2025. november 07. 20:44
Rétképes..... Térképes lenne.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!