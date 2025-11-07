Felhívást tett közzé az adatvédelmi hatóság a Tisza appból kiszivárgott adatokkal kapcsolatban

Megszólalt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a Tisza Párt egyre inkább tovagyűrűző adatszivárgási botrányáról. Péterfalvi Attila, a hatóság elnöke világossá tette:

jogellenes a pártszimpatizánsok kiszivárgott adatainak közzététele.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a NAIH a sajtóban megjelent információk alapján szerzett tudomást arról, hogy ismeretlen személy egy interaktív honlapon közzétette a Tisza Világ applikációt érintő adatvédelmi incidens nyomán ismertté vált személyes adatokat, vagyis az érintettek nevét, e-mail címét, telefonszámát és lakcímét.

Az eddig rendelkezésre álló információk alapján a hatóság szerint megalapozottan állítható, hogy az ismeretlen személy a személyes és különleges adatok felhasználásával bűncselekményt követett el, éppen ezért haladéktalanul szükséges annak törlése

– tette világossá Péterfalvi Attila. Hozzátette: