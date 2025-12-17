A NAIH elnöke elárulta, miért tettek feljelentést a Tisza adatbotránya kapcsán

Hat pontban a lényeg: ezt tudjuk eddig Magyar Péterék adatbotrányáról
Hiába próbálná eltolni magáról a felelősséget a Tisza, egyre több részlet derül ki annak körülményeiről, hogy a párt támogatóinak adatai nyilvánosságra kerültek.
Péterfalvi Attila szerint több bűncselekmény is felmerülhet.
Személyes adattal visszaélés alapján tett feljelentést a rendőrségen Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a Tisza Pártot érintő adatszivárgás miatt, amely egyrészt magával az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban, másrészt azon sajtótermékekkel szemben is felmerül, akik átvették, illetve terjesztették – akár térképpel – a jogellenesen nyilvánosságra került adatokat – tudta meg lapunk Péterfalvi Attilától, a NAIH elnökétől.
Ukrajnába is kerülhettek érzékeny adatok.
Arról, hogy miért a hatóság vizsgálatának vége előtt tettek feljelentést, Péterfalvi azt mondta:
vannak olyan elemei az ügynek, amelyek a NAIH kompetenciájában tartoznak, de vannak olyanok, amelyek nem.
Péterfalvi szerint több bűncselekmény is felmerülhet, a jogellenes adatkezelése mellett a számítógépes rendszerekbe való törvénytelen behatolás vagy az érdeksérelem okozása.
Péterfalvi nem tudott nyilatkozni a vizsgálatuk befejezésének időpontjáról, amely egyebek mellett az adatkezelővel való együttműködéstől is függ.
Ennek kapcsán beszélt arról is, hogy
kedden, előre megbeszélt időpontban keresték fel Magyar Péteréket a hatóság munkatársai.
Kifejezetten a Tisza Párt kérte ezt az időpontot, miután az előző nem felelt meg nekik – mondta Péterfalvi, hozzátéve, hogy eredetileg azt sem tudták, hova kell kiszállniuk, a Tisza adta meg a címet, hova mehetnek.
Péterfalvi azt mondta, továbbra is azt tapasztalják, hogy a Tisza hátráltatja az eljárást, ugyanakkor azt megjegyezte, hogy a párt emberei a keddi ellenőrzésen teljesen együttműködőek voltak.
