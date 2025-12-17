A NAIH elnöke elárulta, miért tettek feljelentést a Tisza adatbotránya kapcsán

vannak olyan elemei az ügynek, amelyek a NAIH kompetenciájában tartoznak, de vannak olyanok, amelyek nem.

Péterfalvi szerint több bűncselekmény is felmerülhet, a jogellenes adatkezelése mellett a számítógépes rendszerekbe való törvénytelen behatolás vagy az érdeksérelem okozása.

Péterfalvi nem tudott nyilatkozni a vizsgálatuk befejezésének időpontjáról, amely egyebek mellett az adatkezelővel való együttműködéstől is függ.

Ennek kapcsán beszélt arról is, hogy