A NAIH elnöke elárulta, miért tettek feljelentést a Tisza adatbotránya kapcsán

2025. december 17. 13:11

Péterfalvi Attila szerint több bűncselekmény is felmerülhet.

2025. december 17. 13:11
null

Személyes adattal visszaélés alapján tett feljelentést a rendőrségen Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a Tisza Pártot érintő adatszivárgás miatt, amely egyrészt magával az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban, másrészt azon sajtótermékekkel szemben is felmerül, akik átvették, illetve terjesztették – akár térképpel – a jogellenesen nyilvánosságra került adatokat – tudta meg lapunk Péterfalvi Attilától, a NAIH elnökétől. 

Arról, hogy miért a hatóság vizsgálatának vége előtt tettek feljelentést, Péterfalvi azt mondta: 

vannak olyan elemei az ügynek, amelyek a NAIH kompetenciájában tartoznak, de vannak olyanok, amelyek nem. 

Péterfalvi szerint több bűncselekmény is felmerülhet, a jogellenes adatkezelése mellett a számítógépes rendszerekbe való törvénytelen behatolás vagy az érdeksérelem okozása. 

Péterfalvi nem tudott nyilatkozni a vizsgálatuk befejezésének időpontjáról, amely egyebek mellett az adatkezelővel való együttműködéstől is függ. 

Ennek kapcsán beszélt arról is, hogy 

kedden, előre megbeszélt időpontban keresték fel Magyar Péteréket a hatóság munkatársai.

Kifejezetten a Tisza Párt kérte ezt az időpontot, miután az előző nem felelt meg nekik – mondta Péterfalvi, hozzátéve, hogy eredetileg azt sem tudták, hova kell kiszállniuk, a Tisza adta meg a címet, hova mehetnek. 

Péterfalvi azt mondta, továbbra is azt tapasztalják, hogy a Tisza hátráltatja az eljárást, ugyanakkor azt megjegyezte, hogy a párt emberei a keddi ellenőrzésen teljesen együttműködőek voltak.

Fotó: Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

5m007h 0p3ra70r
2025. december 17. 15:21
>>Picnic Niki 2025. december 17. 15:04 Kíváncsi vagyok, h a jogtalanul megszerzett, és nyilvánosságra hozott adatokat médiába, pl. aamilyen a Mandiner is, mikor mennek ki Péterfalvi emberei<< Próbálom értelmezni ezt a mondatot. Ha jól sejtem, amit közölni akarsz, akkor az kérdésem: Miért kellene "kimenniük Péterfalvi embereinek"? A médium részéről a jogsértés tényét a közlés jelenti. Az erről való meggyőződéshez nem kell "kimenni" sehova. Ha azt sérelmezed, hogy a Tiszához kiszálltak, akkor meg kell értened a különbséget. Az adatkezelő adatkezelési gyakorlatát ellenőrizte a NAIH. Amit kizárólag a helyszínre "kimenve" tud összehasonlítani az adatkezelési nyilatkozatban leírtakkal. Érthető ez így? Tudod, amikor a sebességmérő kamera fotót készít rólad sebességtúllépés okán, a hatóság sem "megy ki" hozzád, hogy ellenőrizze, hogy tényleg úgy nézel-e ki, ahogy a fotón.
5m007h 0p3ra70r
2025. december 17. 15:05
>>Péterfalvi szerint több bűncselekmény is felmerülhet, a jogellenes adatkezelése mellett<< Ahogy korábban magam is jeleztem, az adatkezelés eleve törvénysértő volt.
Picnic Niki
•••
2025. december 17. 15:04 Szerkesztve
Kíváncsi vagyok, h az a média, pl.mint amilyen a Mandiner is, amely jogtalanul megszerezte az adatokat és nyilvánosságra hozta, mikor mennek ki Péterfalvi emberei?
csulak
2025. december 17. 15:03
ugyse itelik el oket, a baloldali a torvenyek felett all
