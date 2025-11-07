Így kezdődött minden: lencsevégre kapták, hogy indult el a történelmi megbeszélésre Orbán (VIDEÓ)

Fotókon a washingtoni Trump–Orbán-találkozó (GALÉRIA)
A két ország vezetője jó hangulatban válaszolt a sajtó kérdéseire a megbeszélések előtt.
Pénteken az Egyesült Államokban tárgyal az Orbán Viktor miniszterelnök vezette delegáció Donald Trump amerikai elnökkel.
Orbán Balázs egy rövid videót tett közzé a Facebook-oldalán arról, hogy indul el Orbán Viktor miniszterelnök a Fehér Házba.
Mint ismert, pénteken, november 7-én az Egyesült Államokban tárgyal az Orbán Viktor miniszterelnök vezette delegáció Donald Trump amerikai elnökkel.
A megbeszélést ide kattintva tudja a Mandiner felületén követni.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
***
Nyitókép: Orbán Vikor Facebook-oldala