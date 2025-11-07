Ft
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Orbán Balázs Fehér Ház Washington tárgyalás Magyarország Donald Trump Orbán Viktor Egyesült Államok

Így kezdődött minden: lencsevégre kapták, hogy indult el a történelmi megbeszélésre Orbán (VIDEÓ)

2025. november 07. 19:34

Pénteken az Egyesült Államokban tárgyal az Orbán Viktor miniszterelnök vezette delegáció Donald Trump amerikai elnökkel.

2025. november 07. 19:34
null

Orbán Balázs egy rövid videót tett közzé a Facebook-oldalán arról, hogy indul el Orbán Viktor miniszterelnök a Fehér Házba.

Mint ismert, pénteken, november 7-én az Egyesült Államokban tárgyal az Orbán Viktor miniszterelnök vezette delegáció Donald Trump amerikai elnökkel.

A megbeszélést ide kattintva tudja a Mandiner felületén követni.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

***

Nyitókép: Orbán Vikor Facebook-oldala

belbuda
2025. november 07. 21:49
Végigbőgtem a felvételt…de tényleg….a mi Bástya elvtársunk…🥲
Gubbio
2025. november 07. 19:44
A békét nem lehet agyonlőni! Hajrá, Orbán Viktor!
