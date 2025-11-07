Ft
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi döntés: életfogytiglant kapott Ukrajnában egy orosz katona

2025. november 07. 19:14

Egy ukrán bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt egy orosz katonát, miután bűnösnek találták egy ukrán hadifogoly meggyilkolásában – ez volt az első alkalom, hogy Ukrajna ilyen vádakkal bebörtönzött egy gyanúsítottat.

2025. november 07. 19:14
A délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városában található bíróság bűnösnek találta a 27 éves Dmitrij Kurasovot egy ukrán katona, Vitalij Hodnyuk lelövésében, aki 2024 januárjában adta meg magát, amikor az orosz erők elfoglalták a fedezékét – írja a Guardian

Kurasovot nem sokkal később az ukrán erők ejtették foglyul más orosz csapatokkal együtt, és 

a bíróságon bűnösnek vallotta magát, bár később azt mondta az újságíróknak, hogy ártatlan, 

és fogolycsere keretében szeretne hazatérni. 

A csütörtöki ítélet után a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy nem tervez fellebbezni. Az ukrán főügyészség közölte, hogy bűnügyi nyomozás folyik 322 ukrán katona meggyilkolása ügyében, akik feltétel nélkül letették a fegyvert és/vagy megadták magukat az orosz 2022-es invázió óta.

 

Fotón: Kijev (Eugen Kotenko/NurPhoto via AFP)

 

Összesen 18 komment

salmonella
2025. november 07. 21:14
Az életfogy addig tart, amíg létezik ukrajna. Fel a fejjel!
0
0
kovsa2
2025. november 07. 21:01
youtube.com/watch?v=qvx_i7YY-dQ Érdekes beszélgetés.
0
0
alenka
2025. november 07. 20:52
Dimitrij, ne add fel, hamarosan hazatérsz... ukiiiikiiikriiiijniii net és megleled a szabadságot...addig kitartást... Putin, előre!
0
0
tikkadt-szocske
2025. november 07. 20:32
A háború már csak ilyen. Egyszer majd adjanak híreket az Azov - ezred gyilkolászásairól és az azt követő büntetőperekről is. Amit békeidőben követtek el. Akkor majd végig olvasom ezt a cikket.
4
0
