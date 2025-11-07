Történelmi döntés: életfogytiglant kapott Ukrajnában egy orosz katona

A délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városában található bíróság bűnösnek találta a 27 éves Dmitrij Kurasovot egy ukrán katona, Vitalij Hodnyuk lelövésében, aki 2024 januárjában adta meg magát, amikor az orosz erők elfoglalták a fedezékét – írja a Guardian.

Kurasovot nem sokkal később az ukrán erők ejtették foglyul más orosz csapatokkal együtt, és

a bíróságon bűnösnek vallotta magát, bár később azt mondta az újságíróknak, hogy ártatlan,

és fogolycsere keretében szeretne hazatérni.

A csütörtöki ítélet után a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy nem tervez fellebbezni. Az ukrán főügyészség közölte, hogy bűnügyi nyomozás folyik 322 ukrán katona meggyilkolása ügyében, akik feltétel nélkül letették a fegyvert és/vagy megadták magukat az orosz 2022-es invázió óta.