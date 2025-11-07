Történelmi döntés: életfogytiglant kapott Ukrajnában egy orosz katona

Foghatja a fejét Putyin: nem az illegális migránsoknak, hanem az oroszoknak nehezítik meg a bejutását az Unióba
Egy ukrán bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt egy orosz katonát, miután bűnösnek találták egy ukrán hadifogoly meggyilkolásában – ez volt az első alkalom, hogy Ukrajna ilyen vádakkal bebörtönzött egy gyanúsítottat.
A délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városában található bíróság bűnösnek találta a 27 éves Dmitrij Kurasovot egy ukrán katona, Vitalij Hodnyuk lelövésében, aki 2024 januárjában adta meg magát, amikor az orosz erők elfoglalták a fedezékét – írja a Guardian.
Kurasovot nem sokkal később az ukrán erők ejtették foglyul más orosz csapatokkal együtt, és
a bíróságon bűnösnek vallotta magát, bár később azt mondta az újságíróknak, hogy ártatlan,
és fogolycsere keretében szeretne hazatérni.
A csütörtöki ítélet után a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy nem tervez fellebbezni. Az ukrán főügyészség közölte, hogy bűnügyi nyomozás folyik 322 ukrán katona meggyilkolása ügyében, akik feltétel nélkül letették a fegyvert és/vagy megadták magukat az orosz 2022-es invázió óta.
Fotón: Kijev (Eugen Kotenko/NurPhoto via AFP)