Újabb gyanús sorozásról számol be a Kárpáthír: ezúttal a Dinamo Kijev legendája, Denisz Harmas ügye tartja lázban az ukrán közvéleményt. A fővárosi kirakatcsapatban 2007 és 2023 között összesen 237 mérkőzésen pályára lépő, 31-szeres válogatott exjátékost a napokban mozgósították az Ukrán Fegyveres Erők soraiba (a hírt a Kijevi Városi Toborzási és Szociális Támogatási Központ is hivatalosan megerősítette), ám az interneten terjedő információk szerint egyáltalán nem önszántából. A 35 éves egykori középpályással kapcsolatban kényszertoborzást emlegetnek, illetve azt, hogy a hatóságok megpróbáltak tőle zsarolással kenőpénzt kicsikarni, hogy ezzel váltsa ki a katonai szolgálatot.

A ferencvárosi Róbert Mak és Denisz Harmas, a Dinamo Kijev középpályása a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában 2020. október 28-án (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A Dinamo Kijev ikonja még ki is választhatta, hol kíván harcolni!

A Kárpáthír megjegyzi, hogy a fővárosi toborzóközpont közleménye szerint a 34 éves labdarúgót a Nemzeti Rendőrség munkatársai kísérték be a Pecserszki kerületi TCC-be adatmegújítás céljából. A hatóságok „manipulatív információknak” nevezték azokat az online terjedő információkat, amelyek szerint Harmast erőszakkal tartóztatták volna le, vagy kenőpénzt próbáltak volna kizsarolni tőle.