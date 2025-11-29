Ft
Dinamo Kijev Ukrajna sorozás ukrajnai háború

A Dinamo Kijev legendája sem úszta meg a besorozást – kényszertoborzásról és kenőpénzről beszélnek

2025. november 29. 21:31

A hatóságok állítása szerint Denisz Harmas önként és dalolva ment a seregbe. A Dinamo Kijev legendájának besorozását hivatalosan is megerősítették.

2025. november 29. 21:31
null

Újabb gyanús sorozásról számol be a Kárpáthír: ezúttal a Dinamo Kijev legendája, Denisz Harmas ügye tartja lázban az ukrán közvéleményt. A fővárosi kirakatcsapatban 2007 és 2023 között összesen 237 mérkőzésen pályára lépő, 31-szeres válogatott exjátékost a napokban mozgósították az Ukrán Fegyveres Erők soraiba (a hírt a Kijevi Városi Toborzási és Szociális Támogatási Központ is hivatalosan megerősítette), ám az interneten terjedő információk szerint egyáltalán nem önszántából. A 35 éves egykori középpályással kapcsolatban kényszertoborzást emlegetnek, illetve azt, hogy a hatóságok megpróbáltak tőle zsarolással kenőpénzt kicsikarni, hogy ezzel váltsa ki a katonai szolgálatot. 

Mak, Róbert; Harmas, Denisz FTC-Dinamo Kijev
A ferencvárosi Róbert Mak és Denisz Harmas, a Dinamo Kijev középpályása a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában 2020. október 28-án (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A Dinamo Kijev ikonja még ki is választhatta, hol kíván harcolni!

A Kárpáthír megjegyzi, hogy a fővárosi toborzóközpont közleménye szerint a 34 éves labdarúgót a Nemzeti Rendőrség munkatársai kísérték be a Pecserszki kerületi TCC-be adatmegújítás céljából. A hatóságok „manipulatív információknak” nevezték azokat az online terjedő információkat, amelyek szerint Harmast erőszakkal tartóztatták volna le, vagy kenőpénzt próbáltak volna kizsarolni tőle.

A sportolóval szemben semmilyen jogellenes intézkedés nem történt, és maga Harmas sem tett panaszt” 

– áll a hivatalos tájékoztatásban, amely arra is kitér, hogy a korábbi kiváló futballistának nem volt érvényes halasztása (ún. „bronya”) vagy felmentése a katonai szolgálat alól, mi több, a toborzókkal folytatott konzultációt követően állítólag saját maga választotta ki, melyik egységnél kíván szolgálni... Az életszerű közlemény zárásaként a hatóságok felszólították a lakosságot és a médiát, hogy csak hivatalos forrásból tájékozódjanak, és ne terjesszenek álhíreket a mozgósítással kapcsolatban.

(Nyitókép: Szerhij Dolzsenko/MTI/MTVA)

