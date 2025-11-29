Mindenki szíve elszorult: felszólalt a kényszersorozás miatt tragikusan elhunyt kárpátaljai férfi testvére a háborúellenes gyűlésen

„A kényszersorozók egyik pillanatról a másikra rabolták el.

Nem tervezte, hogy egy értelmetlen háború részesévé válik, nem akart idegen érdekekért meghalni magyarként magyar állampolgárként”

– emlékezett vissza Sebestyén Márta, aki megköszönte mindenkinek a részvétnyilvánítást, és megjegyezte, a testvére sírja gyakorlatilag zarándokhely lett azok számára, akiknek elegük van a háború brutalitásaiból.

A nő végezetül köszönetet mondott a magyar kormánynak, amely rengeteget segített a családnak.

„Nem engedték el a kezünket” – mondta Rákay Philipnek.