Ft
Ft
5°C
-2°C
Ft
Ft
5°C
-2°C
11. 29.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 29.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háborúellenes Gyűlés Sebestyén Márta orosz-ukrán háború

Mindenki szíve elszorult: felszólalt a kényszersorozás miatt tragikusan elhunyt kárpátaljai férfi testvére a háborúellenes gyűlésen

2025. november 29. 12:27

Sebestyén Márta megköszönte a magyar kormánynak, hogy a tragédia után nem engedték el a család kezét.

2025. november 29. 12:27
null

A nyíregyházi háborúellenes gyűlésen részt vett Sebestyén Márta, annak a Sebestyén Józsefnek a testvére, akit a kényszersorozó ukrán katonák agyonvertek. A súlyosan megsérült férfi több héten át küzdött az életéért, miközben a családjának azt mondták, minden lelete rendben van.

Ezt is ajánljuk a témában

Sebestyén Márta Rákay Philip kérésére beszélt testvére tragikus haláláról, és arról, milyen brutális eszközökkel ragadják el Ukrajnában a férfiakat a kényszertoborzók.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

„József születése már maga volt a csoda, az orvosok már lemondtak róla, másfél hónapon át küzdöttek az életéért a munkácsi kórházban, és a sors fintora, hogy 45 évvel később Munkácson végeztek vele, agyonverték” – kezdett bele, majd elmondta, a férfit mindenki kedvelte, mosolygós, vidám embernek tartották, és halála után rengetegen nyilvánítottak részvétet a családnak.

„A kényszersorozók egyik pillanatról a másikra rabolták el. 

Nem tervezte, hogy egy értelmetlen háború részesévé válik, nem akart idegen érdekekért meghalni magyarként magyar állampolgárként” 

– emlékezett vissza Sebestyén Márta, aki megköszönte mindenkinek a részvétnyilvánítást, és megjegyezte, a testvére sírja gyakorlatilag zarándokhely lett azok számára, akiknek elegük van a háború brutalitásaiból.

A nő végezetül köszönetet mondott a magyar kormánynak, amely rengeteget segített a családnak.

„Nem engedték el a kezünket” – mondta Rákay Philipnek.

Nyitókép: Youtube/Képernyőkép

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kobi40
•••
2025. november 29. 12:58 Szerkesztve
Őszinte részvétem. Köszönet a bátor kiállásért, hiszen otthon rokonai is lehetnek, akiken bosszút állhatnak.
Válasz erre
0
0
mondeos
2025. november 29. 12:56
Amíg a tettesek nincsenek megnevezve és 25 év kényszermunkára ítélve addig minden Ukrajnával kapcsolatos uniós döntés vétó. Ez az alap.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. november 29. 12:34
Erre mit lehet írni? Részvét!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!