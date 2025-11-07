„Adriától Washingtonig

Tanulságos: a horvátok ma délre nem szállítottak le 58 ezer tonna olajat az Adria vezetéken. Azok a horvátok azon az Adria vezetéken, akiktől és amin a tervezett szankciók miatt kizárólagosan kellene olajat vennünk a jövőben.

Világosan látszik, hogy a horvátok nem tudják – nem akarják tartani a kétirányú ellátásunkból rájuk háruló szerződéses kötelezettségeket sem. Jogellenesen! Az egyetlen szerencse, hogy a horvátok mellett az oroszoktól is veszünk olajat, az Adria vezeték mellett a Barátság kőolajvezetéken is is van ellátás. Gondoljunk bele, mi lenne, ha a mai kétirányú ellátás helyett csak a horvátoktól függnénk?