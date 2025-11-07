Ft
11. 07.
péntek
delegáció Washington kőolajvezeték

Pontosan ez Washington legnagyobb tétje

2025. november 07. 16:01

Világosan látszik, hogy a horvátok nem tudják – nem akarják tartani a kétirányú ellátásunkból rájuk háruló szerződéses kötelezettségeket sem. Jogellenesen!

2025. november 07. 16:01
null
Tóth Máté
Tóth Máté
„Adriától Washingtonig

Tanulságos: a horvátok ma délre nem szállítottak le 58 ezer tonna olajat az Adria vezetéken. Azok a horvátok azon az Adria vezetéken, akiktől és amin a tervezett szankciók miatt kizárólagosan kellene olajat vennünk a jövőben.

Világosan látszik, hogy a horvátok nem tudják – nem akarják tartani a kétirányú ellátásunkból rájuk háruló szerződéses kötelezettségeket sem. Jogellenesen! Az egyetlen szerencse, hogy a horvátok mellett az oroszoktól is veszünk olajat, az Adria vezeték mellett a Barátság kőolajvezetéken is is van ellátás. Gondoljunk bele, mi lenne, ha a mai kétirányú ellátás helyett csak a horvátoktól függnénk?

Pontosan ez Washington legnagyobb tétje: ne tegyenek kiszolgáltatottá a horvátoknak, ne szankcionálják a Barátság vezetéket és az orosz olajat! Ezt várjuk most el Washingtontól, nem wilsoni ígéreteket. A kiutaztatott nagy delegációtól, hogy ezt kiharcolják. A magyarpéteres ál-szakemberektől meg, hogy ne hazudjanak tovább hazánk ellátásáról.”

Nyitókép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt

 

