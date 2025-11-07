Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
demokrácia Washington Magyarország energia diktatúra szankciók Donald Trump David Pressman Orbán Viktor Egyesült Államok

Magyarország után a saját hazáját is megtámadta Pressman: teljesen elgurult a volt nagykövet gyógyszere

2025. november 07. 19:05

Végül azt sikerült megállapítania, hogy „Magyarország gazdasága romokban hever”.

2025. november 07. 19:05
David Pressman

Újra nagyot ment David Pressman. Az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete a The Time hasábjain kezdte el kritizálni Magyarországot és a saját hazáját.

Pressman szerint Orbán Viktor egész eddigi pályafutása során azon volt, hogy kivívja Magyarország szabadságát. Megemlítette a szovjet iga lerázását,

valamint az Európai Unió birodalmi törekvéseivel szembeni „szabadságharcot”.

Ezzel együtt saját magát éles szemű megfigyelőnek tartva arra a megállapításra jutott, hogy mindez Orbán számára csak „álca”. Ettől a ponttól kezdve azonban David Pressman az eddigi narratívájának megfelelően folyamatosan azt igyekezett bebizonyítani, hogy Magyarországon már nincs igazi demokrácia. Példaként említette a magyarországi sajtó esetét. Szerinte ugyanis az általa „függetlennek” tekintett sajtótermékeket a kormány „állandóan támadja”. Arról azonban mélyen hallgat, hogy Magyarországon – ellentétben például Németországgal – valódi sajtószabadságról beszélhetünk.

A Trump–Orbán-találkozóról

David Pressman szerint Orbán évtizedekig fojtogatta a „független intézményeket” Magyarországon. „Csak nézzük meg, mit ért el Trump itt mindössze kilenc hónap alatt” – tette hozzá.

„Amikor a két politikus ma az Ovális Irodában találkozik, Orbán amerikai befektetésekért és Trump fontos orosz energiaszankciói alóli mentesülésért fog könyörögni.

Az ok egyszerű: Magyarország gazdasága romokban hever

– állapította meg az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: David Pressman X-oldala

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemenvagyoken
2025. november 07. 21:05
Tévedés, mert neki nincs hazája.
Válasz erre
2
0
vamonos
2025. november 07. 20:53
Nem tudja megemészteni, hogy nem sikerült végrehajtani a küldetését.
Válasz erre
5
0
The Loner
2025. november 07. 20:44
Hazánk diplomáciájának történetében aligha akadt nagykövet, aki annyi kárt okozott volna, mint ez a bandzsa buzi.
Válasz erre
7
0
Toma78
•••
2025. november 07. 20:37 Szerkesztve
Petike az exed magányos az Anktartiszon! Hiányzik a Peti kancsója... Majd szelfitzgerhetsz a nyájnak teli szájjal évi egyszer Pride helyett...🖕😁🖕
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!