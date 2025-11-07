Magyarország után a saját hazáját is megtámadta Pressman: teljesen elgurult a volt nagykövet gyógyszere

Németországból érkezett szeretettel: Orbán és Trump miatt nem lehet soha világbéke
A Die Tageszeitung szerint a magyar miniszterelnök csúnyán beleköpött a liberális mestertervbe.
Végül azt sikerült megállapítania, hogy „Magyarország gazdasága romokban hever”.
Újra nagyot ment David Pressman. Az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete a The Time hasábjain kezdte el kritizálni Magyarországot és a saját hazáját.
Pressman szerint Orbán Viktor egész eddigi pályafutása során azon volt, hogy kivívja Magyarország szabadságát. Megemlítette a szovjet iga lerázását,
valamint az Európai Unió birodalmi törekvéseivel szembeni „szabadságharcot”.
Ezzel együtt saját magát éles szemű megfigyelőnek tartva arra a megállapításra jutott, hogy mindez Orbán számára csak „álca”. Ettől a ponttól kezdve azonban David Pressman az eddigi narratívájának megfelelően folyamatosan azt igyekezett bebizonyítani, hogy Magyarországon már nincs igazi demokrácia. Példaként említette a magyarországi sajtó esetét. Szerinte ugyanis az általa „függetlennek” tekintett sajtótermékeket a kormány „állandóan támadja”. Arról azonban mélyen hallgat, hogy Magyarországon – ellentétben például Németországgal – valódi sajtószabadságról beszélhetünk.
David Pressman szerint Orbán évtizedekig fojtogatta a „független intézményeket” Magyarországon. „Csak nézzük meg, mit ért el Trump itt mindössze kilenc hónap alatt” – tette hozzá.
„Amikor a két politikus ma az Ovális Irodában találkozik, Orbán amerikai befektetésekért és Trump fontos orosz energiaszankciói alóli mentesülésért fog könyörögni.
Az ok egyszerű: Magyarország gazdasága romokban hever”
– állapította meg az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete.
