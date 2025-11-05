„Most érdemes New Yorkra figyelni – avagy demokrácia, máshogy.

Hatalmas tanulság, hogy a demokraták által anno elveszített országos kampány után Zohran Mamdani, New York most frissen megválasztott polgármestere egyből fogta magát, kiment az emberek közé, meghallgatta őket – és ami az embereket bántotta, annak a megoldására építette politikai munkáját. Ez a probléma a megélhetési válság volt. A mostani győztes kampányában ennek megfelelően

lakhatási válság, tömegközlekedés, gyermekellátás, egzisztenciális kérdések teljes köre mind terítékre került, miközben

közösséget épített – de nem közpénzből, meg felülről, hanem terepen, valódi emberek között: Mamdani New Yorkot több tízezer aktivistával járta be; egy, másik forrás szerint másfél millió lakásba kopogtattak be – akármelyik is, ez elképesztő jelenlét, amivel együtt egy profi, fiatalokat megszólító online kampányt is vitt.

És miközben a legkeményebb problémára, az egzisztenciális kérdésekre fókuszált, mivel nem »az elitből« jött, hitelesen is tudta támadni a korrupt elitet – ez, illetve a személyesség, a közvetlenség, az emberközeliség hozta meg a győzelmet.