józsefvárosi Horváth Alexander Pikó András kampány választás

Józsefvárosi választás: Pikó András lemondását követeli a Fidesz

2025. november 07. 16:52

A VIII. kerület polgármestere kitart a drogbotránya miatt lemondott, majd újrainduló jelölt mellett.

2025. november 07. 16:52
null

Az összbaloldali támogatással józsefvárosi polgármesterré választott Pikó András lemondását követeli a városrész kormánypárti frakciója. A Fidesz közleményében hangsúlyozta, hogy Pikó méltatlanná vált a tisztségéhez, lévén, hogy bűnös múltú figurákkal tölti fel a kerületi városházát – írja a Hirado.hu.

A portál emlékeztet: november 9-én időközi önkormányzati képviselő-választást tartanak Józsefvárosban, a voksolás közeledtével pedig egyre több botrány robban ki a kerületben. A vasárnapi szavazást is egy botrányos ügy miatt kellett kiírni: 

az eredetileg összbaloldali támogatással induló képviselő, Horváth Alexander drogbotrányba keveredett, s emiatt a nyáron lemondott, de immár a Tisza Párthoz köthető szerveződés jelöltjeként újra megméretteti magát.

A lemondott képviselőről nyilvánosságra került egy felvétel is, amelyen úgy viselkedett, mintha kábítószert fogyasztott volna. 

A drogparti gyanúját erősíti az is, hogy a kép hátterében egy másik férfi látható, aki épp fehér színű gyanús port sorjáz csíkokra. A Hirado.hu úgy tudja, 
a felvétellel korábban zsarolták Horváthot. Mindenesetre ezt a feltevést maga Pikó is megerősítette, amikor azt nyilatkozta: szerinte a magyar politikai élet tele van zsarolható, „fogott” emberekkel és büszke rá, hogy Horváth Alexander nem lesz az. 

Bízom benne, hogy november 9-e után visszatér közénk, a polgármesteri frakcióban fog dolgozni. Szükségünk van rá.

– közölte. 

Horváth Alexander kampányát Pikó mellett aktívan támogatta Oláh József is, aki a kerület politikai világában a Tisza Párt felé menetelő Pikó András baloldali csapatát erősíti. A képviselő a Momentum, DK, Párbeszéd – A Zöldek Pártja, Szikra Mozgalom, LMP – Magyarország Zöld Pártja és a C8 nevű baloldali szervezet támogatásával jutott mandátumhoz még azelőtt, hogy a józsefvárosi baloldal két részre bomlott.

A nőket molesztáló zaklatási botrányba Oláh József az önkormányzat által fenntartott Lélek-ház program korábbi vezetőjeként keveredett

– állítja a portál. A botrányt a közösségi médiában megjelent egyik, azóta már visszavont poszt robbantotta ki. Ebben az volt olvasható, hogy az önkormányzati intézmény korábbi vezetője zaklatta és molesztálta a női alkalmazottakat. Egry Attila, a kormánypártok józsefvárosi frakcióvezetője a tisztánlátás jegyében az ügy összes részletének nyilvánosságra hozatalát követelte a kerületi képviselő-testület múlt csütörtöki ülésén. Pikó András polgármester a tanácskozáson egyébként elismerte, hogy volt az ügyben vizsgálat, de szerinte semmilyen jogsértést sem találtak.

Nyitókép: Pikó András/Facebook

csulak
2025. november 07. 17:49
latott mar valaki baloldalit lemondani ?
astra04
2025. november 07. 17:27
Bagoly mondja verébnek...
templar62
2025. november 07. 17:07
-" Na és ! " - mondta : Horn Gyula .
