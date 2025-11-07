Józsefvárosi választás: Pikó András lemondását követeli a Fidesz

Az összbaloldali támogatással józsefvárosi polgármesterré választott Pikó András lemondását követeli a városrész kormánypárti frakciója. A Fidesz közleményében hangsúlyozta, hogy Pikó méltatlanná vált a tisztségéhez, lévén, hogy bűnös múltú figurákkal tölti fel a kerületi városházát – írja a Hirado.hu.

A portál emlékeztet: november 9-én időközi önkormányzati képviselő-választást tartanak Józsefvárosban, a voksolás közeledtével pedig egyre több botrány robban ki a kerületben. A vasárnapi szavazást is egy botrányos ügy miatt kellett kiírni:

az eredetileg összbaloldali támogatással induló képviselő, Horváth Alexander drogbotrányba keveredett, s emiatt a nyáron lemondott, de immár a Tisza Párthoz köthető szerveződés jelöltjeként újra megméretteti magát.

A lemondott képviselőről nyilvánosságra került egy felvétel is, amelyen úgy viselkedett, mintha kábítószert fogyasztott volna.

A drogparti gyanúját erősíti az is, hogy a kép hátterében egy másik férfi látható, aki épp fehér színű gyanús port sorjáz csíkokra. A Hirado.hu úgy tudja,

a felvétellel korábban zsarolták Horváthot. Mindenesetre ezt a feltevést maga Pikó is megerősítette, amikor azt nyilatkozta: szerinte a magyar politikai élet tele van zsarolható, „fogott” emberekkel és büszke rá, hogy Horváth Alexander nem lesz az.