Horváth Alexander DK Józsefvárosi Önkormányzat Pikó András MSZP konfliktus Dobrev Klára

A megfenyegetett MSZP és DK is beintett Pikónak, aki erre rátett egy lapáttal

2025. november 06. 14:27

Kié lesz Józsefváros? Botrány, vádaskodás és széthúzás az ellenzékben az időközi választás előtt.

null

Kiélezett hangulatban, belső feszültségek közepette készül az ellenzék a vasárnapi józsefvárosi időközi választásra. A Demokratikus Koalíció (DK), az MSZP és Pikó András polgármester között nyílt konfliktus alakult ki, miután a két párt elutasította, hogy visszaléptesse saját jelöltjét Pikó embere, Horváth Alexander javára – áll a Magyar Nemzet vonatkozó cikkében.

Vádak és ellentétek a baloldalon

A botrány azután robbant ki, hogy nyilvánosságra került egy videó, amelyben Horváth Alexander droghasználat gyanújába keveredett. A felvétel miatt a politikus visszalépett, 

Pikó András pedig kezdetben azt állította, a Fidesz manipulált, összevágott anyaggal próbálta lejáratni a jelöltjét.

Amikor azonban a DK és az MSZP sem volt hajlandó visszaléptetni saját indulóját, Pikó új frontot nyitott: Dobrev Klárát és a Demokratikus Koalíciót vádolta meg azzal, hogy ők készítették a videót évekkel ezelőtt, Horváth tudta nélkül, majd azt később kiszivárogtatták és „átjátszották” a Fidesznek.

Dobrev Klára visszautasította a vádakat

A DK elnöke határozottan cáfolta Pikó állításait, és kijelentette: „A Demokratikus Koalíció nem szólít fel senkit visszalépésre, és nem mondja meg másoknak, mit csináljanak.”

Dobrev szerint a polgármester hangneme és vádaskodása elfogadhatatlan, a DK pedig nem segíti a Fideszt, ahogyan azt Pikó sugalmazta.

A Magyar Nemzet emlékeztet: a konfliktus hátterében régi sérelmek is meghúzódnak. Pikó Andrást 2019-ben még az MSZP segítette győzelemhez, de a következő ciklusban már kizárta őket az együttműködésből. Tavasszal még a baloldali frakcióból is kizárta az MSZP-s kötődésű Camara-Bereczki Ferenc Miklóst, ami tovább rontotta a kapcsolatot.

Az MSZP most Czeglédy Ádámot indítja, aki korábban Pikó frakciójában ült, de akit 2024-ben Horváth Alexander váltott. 

A szocialisták így most politikai „revánsot” is vehetnek.

Mi forog kockán Pikó számára?

Ha Horváth Alexander veszít, Pikó András elveszítheti a kényelmes többségét a képviselő-testületben, ami jelentősen gyengítené a polgármester pozícióját. A kampány hajrájában a tét tehát nem csupán egy önkormányzati mandátum, hanem Pikó politikai jövője is.

Nyitókép: Mohai Balázs / MTI

