A megfenyegetett MSZP és DK is beintett Pikónak, aki erre rátett egy lapáttal

Udvarol-e Dobrev Klára Magyar Péternek és miért veszélyes ez?
Dobrev Klára azzal, hogy legitimálta Magyar hazug kódexét, magára rántotta az egész etikai kérdést.
Kié lesz Józsefváros? Botrány, vádaskodás és széthúzás az ellenzékben az időközi választás előtt.
Kiélezett hangulatban, belső feszültségek közepette készül az ellenzék a vasárnapi józsefvárosi időközi választásra. A Demokratikus Koalíció (DK), az MSZP és Pikó András polgármester között nyílt konfliktus alakult ki, miután a két párt elutasította, hogy visszaléptesse saját jelöltjét Pikó embere, Horváth Alexander javára – áll a Magyar Nemzet vonatkozó cikkében.
A botrány azután robbant ki, hogy nyilvánosságra került egy videó, amelyben Horváth Alexander droghasználat gyanújába keveredett. A felvétel miatt a politikus visszalépett,
Pikó András pedig kezdetben azt állította, a Fidesz manipulált, összevágott anyaggal próbálta lejáratni a jelöltjét.
Amikor azonban a DK és az MSZP sem volt hajlandó visszaléptetni saját indulóját, Pikó új frontot nyitott: Dobrev Klárát és a Demokratikus Koalíciót vádolta meg azzal, hogy ők készítették a videót évekkel ezelőtt, Horváth tudta nélkül, majd azt később kiszivárogtatták és „átjátszották” a Fidesznek.
A DK elnöke határozottan cáfolta Pikó állításait, és kijelentette: „A Demokratikus Koalíció nem szólít fel senkit visszalépésre, és nem mondja meg másoknak, mit csináljanak.”
Dobrev szerint a polgármester hangneme és vádaskodása elfogadhatatlan, a DK pedig nem segíti a Fideszt, ahogyan azt Pikó sugalmazta.
A Magyar Nemzet emlékeztet: a konfliktus hátterében régi sérelmek is meghúzódnak. Pikó Andrást 2019-ben még az MSZP segítette győzelemhez, de a következő ciklusban már kizárta őket az együttműködésből. Tavasszal még a baloldali frakcióból is kizárta az MSZP-s kötődésű Camara-Bereczki Ferenc Miklóst, ami tovább rontotta a kapcsolatot.
Az MSZP most Czeglédy Ádámot indítja, aki korábban Pikó frakciójában ült, de akit 2024-ben Horváth Alexander váltott.
A szocialisták így most politikai „revánsot” is vehetnek.
Ha Horváth Alexander veszít, Pikó András elveszítheti a kényelmes többségét a képviselő-testületben, ami jelentősen gyengítené a polgármester pozícióját. A kampány hajrájában a tét tehát nem csupán egy önkormányzati mandátum, hanem Pikó politikai jövője is.
Nyitókép: Mohai Balázs / MTI