A megfenyegetett MSZP és DK is beintett Pikónak, aki erre rátett egy lapáttal

Kiélezett hangulatban, belső feszültségek közepette készül az ellenzék a vasárnapi józsefvárosi időközi választásra. A Demokratikus Koalíció (DK), az MSZP és Pikó András polgármester között nyílt konfliktus alakult ki, miután a két párt elutasította, hogy visszaléptesse saját jelöltjét Pikó embere, Horváth Alexander javára – áll a Magyar Nemzet vonatkozó cikkében.

Vádak és ellentétek a baloldalon

A botrány azután robbant ki, hogy nyilvánosságra került egy videó, amelyben Horváth Alexander droghasználat gyanújába keveredett. A felvétel miatt a politikus visszalépett,

Pikó András pedig kezdetben azt állította, a Fidesz manipulált, összevágott anyaggal próbálta lejáratni a jelöltjét.

Amikor azonban a DK és az MSZP sem volt hajlandó visszaléptetni saját indulóját, Pikó új frontot nyitott: Dobrev Klárát és a Demokratikus Koalíciót vádolta meg azzal, hogy ők készítették a videót évekkel ezelőtt, Horváth tudta nélkül, majd azt később kiszivárogtatták és „átjátszották” a Fidesznek.