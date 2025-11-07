Baj van a Felvidéken: újabb súlyos magyarellenes lépést tett a szlovák vezetés

Újabb magyarellenes lépést tett a szlovák kormánykoalíció legkisebb és legnacionalistább tagja, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS), amely a kulturális tárca vezetőjét is adja a hírhedt Martina Šimkovičová személyében. Hozzájuk tartozik ugyanis a Szlovák Nemzeti Múzeum részeként működő Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, amelyet 2002-ben Jarábik Gabriella pedagógus alapított és gyarapított csaknem negyed évszázadon át.

A több szlovák és magyar kitüntetéssel díjazott igazgatónőt váratlanul érte hirtelen leváltása

Forrás: MTI / Komka Péter

Most a gazdasági konszolidáció örve alatt előbb csaknem százezer euróval megnyesték a múzeum idei költségvetését – emiatt két alkalmazottat el kellett bocsátani –, majd menesztették az igazgatónőt.

Beszédes, hogy az elbocsátást Andrea Predajňovára, a múzeum ugyancsak Šimkovičováék által kinevezett főigazgatójára testálta a minisztérium, és minden bizonnyal a kulturális tárca hivatalvezetője, Lukáš Machala volt a fő kiötlő. Machaláról érdemes megjegyezni, hogy márciusban ő akarta megfosztani a nemzetiségi múzeumot a saját jogalanyiságától is. Ezzel az alsósztregovai Madách-kastély és a szklabonyai Mikszáth-ház is elveszhetett volna – a négy egységből álló múzeum másik két fontos eleme a fenntartóként működtetett, Csemadok-tulajdonú kassai Márai-emlékkiállítás, valamint a pozsonyi váralján található, Brämer-kúriabeli egység mellett.