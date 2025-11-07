Ft
szlovákiai magyarság Horony Ákos kultúra múzeum Pozsony Szlovákia

Baj van a Felvidéken: újabb súlyos magyarellenes lépést tett a szlovák vezetés

2025. november 07. 22:42

Megalázó módon, azonnali hatályú felmondással távolították el az általa alapított és huszonhárom esztendeig üzemeltetett Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának éléről Jarábik Gabriellát.

2025. november 07. 22:42
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

Újabb magyarellenes lépést tett a szlovák kormánykoalíció legkisebb és legnacionalistább tagja, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS), amely a kulturális tárca vezetőjét is adja a hírhedt Martina Šimkovičová személyében. Hozzájuk tartozik ugyanis a Szlovák Nemzeti Múzeum részeként működő Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, amelyet 2002-ben Jarábik Gabriella pedagógus alapított és gyarapított csaknem negyed évszázadon át.

Jarábik Gabriella
A több szlovák és magyar kitüntetéssel díjazott igazgatónőt váratlanul érte hirtelen leváltása
Forrás: MTI / Komka Péter

Most a gazdasági konszolidáció örve alatt előbb csaknem százezer euróval megnyesték a múzeum idei költségvetését – emiatt két alkalmazottat el kellett bocsátani –, majd menesztették az igazgatónőt.

Beszédes, hogy az elbocsátást Andrea Predajňovára, a múzeum ugyancsak Šimkovičováék által kinevezett főigazgatójára testálta a minisztérium, és minden bizonnyal a kulturális tárca hivatalvezetője, Lukáš Machala volt a fő kiötlő. Machaláról érdemes megjegyezni, hogy márciusban ő akarta megfosztani a nemzetiségi múzeumot a saját jogalanyiságától is. Ezzel az alsósztregovai Madách-kastély és a szklabonyai Mikszáth-ház is elveszhetett volna – a négy egységből álló múzeum másik két fontos eleme a fenntartóként működtetett, Csemadok-tulajdonú kassai Márai-emlékkiállítás, valamint a pozsonyi váralján található, Brämer-kúriabeli egység mellett. 

Összesen 3 komment

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalyibagaliba
2025. november 07. 23:33
Még nem látták Orbánt a Fehér Házban?
Válasz erre
0
0
anna bolena
2025. november 07. 23:30
Minden tiszteletem Jarábik Gabrielláé, de 1. tévedés, h egyszál egyedül ő alapította volna a múzeumot 2. elmúlt 75 éves, ideje kiírni a pályázatot az új igazgatóra.
Válasz erre
0
0
trokadero
2025. november 07. 23:14
Fico lemaradt a washingtoni gépről..........
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!