Klinikai szakpszichológus mondta el a véleményét Ruszin-Szendi Romulusz aggasztó ügyeiről

„Ha valaki úgy él és úgy gondolkodik, hogy az agresszió, az erőszak, az öldöklés közelebb áll a szívéhez, mint mondjuk a szeretet vagy a valódi emberi kapcsolatok, és ezzel még kérkedik is, elég egyértelmű üzenet mindazoknak, akik ilyen embereket követnek” – reagált a Magyar Nemzetnek Hal Melinda, a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi kijelentésére.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Tisza Párt politikusa egy felvétel szerint egy rádióműsorban azt mondta, „amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez.”