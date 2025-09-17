Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Hal Melinda fegyver agresszió

Klinikai szakpszichológus mondta el a véleményét Ruszin-Szendi Romulusz aggasztó ügyeiről

2025. szeptember 17. 12:32

A Tisza Párt politikusának vonzalma a gyilkos fegyverekhez, erőszakra tett célzásai, valamint agresszív cselekedetei szakemberért kiáltottak.

2025. szeptember 17. 12:32
null

„Ha valaki úgy él és úgy gondolkodik, hogy az agresszió, az erőszak, az öldöklés közelebb áll a szívéhez, mint mondjuk a szeretet vagy a valódi emberi kapcsolatok, és ezzel még kérkedik is, elég egyértelmű üzenet mindazoknak, akik ilyen embereket követnek” – reagált a Magyar Nemzetnek Hal Melinda, a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi kijelentésére.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Tisza Párt politikusa egy felvétel szerint egy rádióműsorban azt mondta, „amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez.”

Ezt is ajánljuk a témában

Ez a megszólalás annak fényében különösen aggasztó, hogy a volt vezérkari főnök, aki ma már a Tisza politikusa, nemrég a párt egyik fórumán fegyverrel az inge alatt jelent meg, de az is emlékeztes, amikor a volt vezérkari főnök úgy fogalmazott: 

viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”.

Azóta Ruszin-Szendi és Magyar Péter pártelnök is bevallotta, hogy a volt vezérkari főnök fegyvert viselt a Tisza rendezvényén.

Ezt is ajánljuk a témában

Az olyan mondatok, amelyek elhangzottak a volt vezérkari főnök szájából, igencsak veszélyesek lehetnek: 

nemcsak amiatt, mert nagy mértékben rontja a közmorált, hanem amiatt is, mert ő egy párt referenciaszemélye, akinek ráadásul nagy fokú felelőssége van abban, mit és hogyan közvetít a társadalom és a szimpatizánsok felé” – hívta fel a figyelmet Hal Melinda.

A Magyar Nemzet emlékeztet, 

nem ez volt az egyetlen agresszív megnyilvánulása a párt honvédelmi szakpolitikusától: korábban többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, 

és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy 

rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.” 

Nemrég pedig a volt vezérkari főnök Kötcsén arrébb lökte a Mandiner újságíróját, aki a Tisza adóterveiről kérdezte.

Ezt is ajánljuk a témában

A klinikai szakpszichológus szerint a politikai erőszak éltetése súlyos következményekkel járhat és elítélendő, ha egy közszereplő bármilyen formában élteti az erőszakot, és nyilatkozataiban azt sulykolja, bármikor képes lenne meghúzni a ravaszt.

Ma, amikor a politikai erőszak mindennapos és áldozatokat követel, nem férnek bele az olyan kijelentések, hogy egy politikai párt képviseletében valaki úgy fogalmazzon, az ő szívéhez közel áll a gyilkolás” 

– jelentette ki.

„Az elmúlt évek viharai, a háború miatti bizonytalanság és a tragédiák megtépázták a hazai lakosság lelkét is, éppen ezért nagy fokú felelőtlenségnek tartom, ha egy közszereplő az erőszakot a szívéhez közel álló dologként definiálja. 

Ezzel gyakorlatilag szolidál és szabad utat ad az erőszakos elkövetőknek, relativizálva annak fogalmát és elbagatellizálva jelentőségét” 

– húzta alá Hal Melinda.

Nyitókép: Illyés Tibor / MTI
 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Robi54
2025. szeptember 17. 13:19
Nem kellene bevonni a fegyver viselési engedélyét?????????
Válasz erre
0
0
optimista-2
2025. szeptember 17. 13:17
Klinikai szakpszichológus: Mérő Vera ? Nocsak.
Válasz erre
0
0
hakapeszim
•••
2025. szeptember 17. 13:00 Szerkesztve
És? Lesz következménye? Fogadok, hogy nem. Majd "odaszúr neki" ez és ez a közösségi oldalán. "Földbe döngöli". Jajj, nem lennék most Rémusz helyében! Ha kétségbe vonódik, hogy a lúzer pszichológiailag alkalmas fegyver viselésére, akkor ki kell vizsgálni a dolgot. Holnap. És addig szolgáltassa be a fegyvert, ma! Nem a jövő héten, hanem ma! Minden egyéb süket duma.
Válasz erre
2
0
balatontihany-25
2025. szeptember 17. 12:48
..."rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk." Tudjuk, látjuk, nem győzik bizonygatni minden fórumukon Romulusz bácsi, meg a kis pojáca főnöke, a hazudós, lopós és zsigeri gyűlölködő, heccelő Petike.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!