Klinikai szakpszichológus mondta el a véleményét Ruszin-Szendi Romulusz aggasztó ügyeiről

Ruszin-Szendi bevallotta: közel áll a szívéhez, amivel ölni lehet (VIDEÓ)
A Tisza politikusának vallomása különösen aggasztó annak tükrében, hogy nemrég fegyverrel az inge alatt jelent meg a párt egyik fórumán.
A Tisza Párt politikusának vonzalma a gyilkos fegyverekhez, erőszakra tett célzásai, valamint agresszív cselekedetei szakemberért kiáltottak.
„Ha valaki úgy él és úgy gondolkodik, hogy az agresszió, az erőszak, az öldöklés közelebb áll a szívéhez, mint mondjuk a szeretet vagy a valódi emberi kapcsolatok, és ezzel még kérkedik is, elég egyértelmű üzenet mindazoknak, akik ilyen embereket követnek” – reagált a Magyar Nemzetnek Hal Melinda, a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi kijelentésére.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Tisza Párt politikusa egy felvétel szerint egy rádióműsorban azt mondta, „amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez.”
Ez a megszólalás annak fényében különösen aggasztó, hogy a volt vezérkari főnök, aki ma már a Tisza politikusa, nemrég a párt egyik fórumán fegyverrel az inge alatt jelent meg, de az is emlékeztes, amikor a volt vezérkari főnök úgy fogalmazott:
viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”.
Azóta Ruszin-Szendi és Magyar Péter pártelnök is bevallotta, hogy a volt vezérkari főnök fegyvert viselt a Tisza rendezvényén.
Pedig a 444 már éppen elkezdte mentegetni a volt vezérkari főnököt.
Az olyan mondatok, amelyek elhangzottak a volt vezérkari főnök szájából, igencsak veszélyesek lehetnek:
nemcsak amiatt, mert nagy mértékben rontja a közmorált, hanem amiatt is, mert ő egy párt referenciaszemélye, akinek ráadásul nagy fokú felelőssége van abban, mit és hogyan közvetít a társadalom és a szimpatizánsok felé” – hívta fel a figyelmet Hal Melinda.
A Magyar Nemzet emlékeztet,
nem ez volt az egyetlen agresszív megnyilvánulása a párt honvédelmi szakpolitikusától: korábban többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek,
és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy
rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.”
Nemrég pedig a volt vezérkari főnök Kötcsén arrébb lökte a Mandiner újságíróját, aki a Tisza adóterveiről kérdezte.
A Tisza kiszivárgott adótervéről kérdeztük Magyar Péter emberét.
A klinikai szakpszichológus szerint a politikai erőszak éltetése súlyos következményekkel járhat és elítélendő, ha egy közszereplő bármilyen formában élteti az erőszakot, és nyilatkozataiban azt sulykolja, bármikor képes lenne meghúzni a ravaszt.
Ma, amikor a politikai erőszak mindennapos és áldozatokat követel, nem férnek bele az olyan kijelentések, hogy egy politikai párt képviseletében valaki úgy fogalmazzon, az ő szívéhez közel áll a gyilkolás”
– jelentette ki.
„Az elmúlt évek viharai, a háború miatti bizonytalanság és a tragédiák megtépázták a hazai lakosság lelkét is, éppen ezért nagy fokú felelőtlenségnek tartom, ha egy közszereplő az erőszakot a szívéhez közel álló dologként definiálja.
Ezzel gyakorlatilag szolidál és szabad utat ad az erőszakos elkövetőknek, relativizálva annak fogalmát és elbagatellizálva jelentőségét”
– húzta alá Hal Melinda.
Nyitókép: Illyés Tibor / MTI