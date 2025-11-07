Ft
európa-liga Fradi Ferencváros FTC

Nemcsak az Európa-ligában harmadik a Fradi – ezen a listán is a legjobbak között

2025. november 07. 22:27

Nagyszerű formában van a Ferencváros Európában. A Fradi számlálja az egyik legtöbb győzelmet.

2025. november 07. 22:27
null

A Bajnokok Ligája-selejtezőben kezdő Fradi az egyik legsikeresebb csapat az európai kupaporondon ebben az idényben – hívta fel a figyelmet a Csakfoci a nemzetközi statisztikai oldal, a Football Meets Data kimutatására hivatkozva.

A Ludogorecet is legyőzte a Fradi az Európa-ligában
A Ludogorecet is legyőzte a Fradi az Európa-ligában (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

A Ferencváros a harmadik helyen áll az európai kupameccseken aratott győzelmek számát tekintve a 2025–2026-os kiírásban.

A listát a dán Midtjylland vezeti kilenc győzelemmel (9–1–0), a gárdát nyolc sikerrel (8–1–1) a portugál Braga és a hét győzelmet számláló Fradi (7–2–1) követi.

Ezzel az FTC többek között a szlovén Celjét (7–2–2) és a BL-selejtezőben az együttest kiverő azeri Qarabagot is megelőzi (7–1–2).

A Fradi eddigi eredményei

  • Noah–Ferencváros 1–2 (örmény) (BL-selejtező)
  • Ferencváros–Noha (örmény) 4–3 (BL-selejtező)
  • Ludogorec (bolgár)–Ferencváros 0–0 (Bl-selejtező)
  • Ferencváros–Ludogorec (bolgár) 3–0 (BL-selejtező)
  • Ferencváros–Qarabag (azeri) 1–3 (BL-selejtező)
  • Qarabag (azeri)–Ferencváros 2–3 (BL-selejtező)
  • Ferencváros–Viktoria Plzen (cseh) 1–1 (El-alapszakasz)
  • Genk (belga)–Ferencváros 0–1 (El-alapszakasz)
  • RB Salzburg (osztrák)–Ferencváros 2–3 (El-alapszakasz)
  • Ferencváros–Ludogorec (bolgár) 3–1 (El-alapszakasz)

Persze a listához hozzá kell tenni, hogy a Bajnokok Ligájába és az Európa-ligába selejtező nélkül bekerülő együttesek kevesebb mérkőzést számlálnak, úgy mint a legrangosabb európai kupasorozatban még hibátlan Bayern München-Arsenal-Internazionale trió. 

A Fradi féltávnál az Európa-liga alapszakaszában a harmadik, nyolcaddöntőt jelentő helyen áll.

Ellenük folytatja

  • 5. forduló: Fenerbahce (idegenben)
  • 6. forduló: Rangers (otthon)
  • 7. forduló: Panathinaikosz (otthon)
  • 8. forduló: Nottingham Forest (idegenben)

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Összesen 1 komment

kalyibagaliba
2025. november 07. 23:28
Az igazságos meccsekhez kellesz egy Trump-i biztatás is.
