Nemcsak az Európa-ligában harmadik a Fradi – ezen a listán is a legjobbak között

A Bajnokok Ligája-selejtezőben kezdő Fradi az egyik legsikeresebb csapat az európai kupaporondon ebben az idényben – hívta fel a figyelmet a Csakfoci a nemzetközi statisztikai oldal, a Football Meets Data kimutatására hivatkozva.

A Ludogorecet is legyőzte a Fradi az Európa-ligában (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

A Ferencváros a harmadik helyen áll az európai kupameccseken aratott győzelmek számát tekintve a 2025–2026-os kiírásban.

A listát a dán Midtjylland vezeti kilenc győzelemmel (9–1–0), a gárdát nyolc sikerrel (8–1–1) a portugál Braga és a hét győzelmet számláló Fradi (7–2–1) követi.

Ezzel az FTC többek között a szlovén Celjét (7–2–2) és a BL-selejtezőben az együttest kiverő azeri Qarabagot is megelőzi (7–1–2).