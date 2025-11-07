Nemcsak az Európa-ligában harmadik a Fradi – ezen a listán is a legjobbak között

Elképesztő magasságokban a Fradi – mutatjuk, mit eredményezett a többi csapat meccse
A továbbjutás szinte már borítékolható.
Nagyszerű formában van a Ferencváros Európában. A Fradi számlálja az egyik legtöbb győzelmet.
A Bajnokok Ligája-selejtezőben kezdő Fradi az egyik legsikeresebb csapat az európai kupaporondon ebben az idényben – hívta fel a figyelmet a Csakfoci a nemzetközi statisztikai oldal, a Football Meets Data kimutatására hivatkozva.
A Ferencváros a harmadik helyen áll az európai kupameccseken aratott győzelmek számát tekintve a 2025–2026-os kiírásban.
A listát a dán Midtjylland vezeti kilenc győzelemmel (9–1–0), a gárdát nyolc sikerrel (8–1–1) a portugál Braga és a hét győzelmet számláló Fradi (7–2–1) követi.
Ezzel az FTC többek között a szlovén Celjét (7–2–2) és a BL-selejtezőben az együttest kiverő azeri Qarabagot is megelőzi (7–1–2).
Persze a listához hozzá kell tenni, hogy a Bajnokok Ligájába és az Európa-ligába selejtező nélkül bekerülő együttesek kevesebb mérkőzést számlálnak, úgy mint a legrangosabb európai kupasorozatban még hibátlan Bayern München-Arsenal-Internazionale trió.
A Fradi féltávnál az Európa-liga alapszakaszában a harmadik, nyolcaddöntőt jelentő helyen áll.
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA