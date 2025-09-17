Ft
09. 17.
szerda
turista Evans Ukrajna hadifoglya kenyai állampolgár Oroszország katona

Turistaként érkezett Oroszországba az ukránok új hadifoglya

2025. szeptember 17. 16:18

Ukrajna elfogott egy kenyai állampolgárt, aki az orosz hadseregben szolgált.

2025. szeptember 17. 16:18
null

Az ukrán katonák szeptember 17-én elfogtak egy kenyai állampolgárt, aki az orosz hadseregben szolgált a kelet-ukrajnai Harkiv megyében – írta a Kyiv Independent.

A férfi, aki Evans néven mutatkozott be, és elmondása szerint civil életében sportoló volt, azt állította, hogy turistaként utazott Oroszországba, ám becsapták, és így került az orosz hadseregbe.

„Úgy kerültem Oroszországba, hogy nem is tudtam, besoroztak az orosz hadseregbe. Korábban soha nem szolgáltam. Nem ezért mentem Oroszországba” – mondta Evans egy, az ukrán hadsereg által közzétett videóban.

Elmondása szerint az oroszországi vendéglátója, akihez kiutazott „munkát” ajánlott neki, és dokumentumokat adott aláírásra – ezekről később derült ki, hogy katonai szerződés volt.

Miután aláírtam, elvette az útlevelemet és a telefonomat, mondván, hogy visszaadja majd. Ekkor más emberek jöttek értem, és azt mondták, szálljak be egy autóba”

 – tette hozzá.

Mindössze egy hét alapvető kiképzés után Evans egy katonai táborba került. 

A kenyai végül – saját bevallása szerint – félelmében az ukrán katonákhoz szökött át. Állítása szerint a toborzott katonai társai között voltak oroszok, fehéroroszok, tádzsikok, valamint más afrikai országok állampolgárai is.

Nyitókép: képmetszet / 57. Ukrán Gépesített Lövészdandár

***

 

 

