Turistaként érkezett Oroszországba az ukránok új hadifoglya

A férfi, aki Evans néven mutatkozott be, és elmondása szerint civil életében sportoló volt, azt állította, hogy turistaként utazott Oroszországba, ám becsapták, és így került az orosz hadseregbe.

„Úgy kerültem Oroszországba, hogy nem is tudtam, besoroztak az orosz hadseregbe. Korábban soha nem szolgáltam. Nem ezért mentem Oroszországba” – mondta Evans egy, az ukrán hadsereg által közzétett videóban.

Elmondása szerint az oroszországi vendéglátója, akihez kiutazott „munkát” ajánlott neki, és dokumentumokat adott aláírásra – ezekről később derült ki, hogy katonai szerződés volt.