Vége a orosz-belarusz hadgyakorlatnak: hazatérhetnek a magyar katonák és Putyin is

Bejelentette Ukrajna határrendészeti szervezete,

véget ért az orosz-belarusz Zapad-2025 hadgyakorlat.

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, a fehérorosz és az orosz katonák mellett magyar megfigyelő tisztek is részt vettek a hadgyakorlaton. Most ezek a katonák is hazatérhetnek.