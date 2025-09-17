Vége a orosz-belarusz hadgyakorlatnak: hazatérhetnek a magyar katonák és Putyin is

Erre senki nem számított: amerikai és magyar katonák jelentek meg Oroszország legnagyobb hadgyakorlatán
A fehérorosz védelmi miniszter azt ígérte bármit megnézhetnek.
Az eseménydús hadgyakorlaton még egy esetleges atomtámadás forgatókönyvét is begyakorolták.
A közös akció keretein belül még egy esetleges atomfegyveres támadásra is készültek a fegyveres erők. Valamint maga Vlagyimir Putyin is meglátogatta a hadgyakorlatot.
A fehérorosz hadsereg vezérkari főnöke szerint a Zapad–2025 során a legmodernebb hibrid hadviselést, nem stratégiai atomfegyverek bevetését és új rakétarendszerek működését is tesztelték.
Nyitókép: Olesya KURPYAYEVA / AFP
