09. 17.
szerda
tisztek Ukrajna Zapad-2025 atomfegyveres hadgyakorlat Vlagyimir Putyin

Vége a orosz-belarusz hadgyakorlatnak: hazatérhetnek a magyar katonák és Putyin is

2025. szeptember 17. 13:53

Az eseménydús hadgyakorlaton még egy esetleges atomtámadás forgatókönyvét is begyakorolták.

2025. szeptember 17. 13:53
null

Bejelentette Ukrajna határrendészeti szervezete,

véget ért az orosz-belarusz Zapad-2025 hadgyakorlat.

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, a fehérorosz és az orosz katonák mellett magyar megfigyelő tisztek is részt vettek a hadgyakorlaton. Most ezek a katonák is hazatérhetnek.

A közös akció keretein belül még egy esetleges atomfegyveres támadásra is készültek a fegyveres erők. Valamint maga Vlagyimir Putyin is meglátogatta a hadgyakorlatot.

Nyitókép: Olesya KURPYAYEVA / AFP

***

 

Himiko
2025. szeptember 17. 14:54
Figyelő szemek: .tiktok.com/@raimond.official/video/7549576258162560278 Bemutató: .tiktok.com/@armymilitaryforce/video/7549852478951443732 Ami kimaradt: 2 amerikai megfigyelő is jelen volt, az Amerika és Fehérorosz kapcsolatok javulására való tekintettel (bárhová mehettek nézelődni) India és részt vett a gyakorlatokon, és nem nézőként.
hexahelicene
2025. szeptember 17. 14:37
Szégyelljétek magatokat ukránbarát Mandiner! A kínai katonai parádéról is csak egy nyúlfarknyi cikket hoztatok le, elhallgatva a modern kínai katonai potenciált. A Zapad 25-ről is felháborítóan hiányos képet adtatok. Elmaradt a Yasen-M osztályú atomsub Zircon rakéta gyakorlata is a leírásból. Amikor a neonáci geci ukránok finganak egyet, akkor rögtön ugrotok, óriási felnagyítással. Szégyelljétek magatokat hiteltelen Ukriner!
