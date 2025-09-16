Rémisztő forgatókönyv a Zapad-2025-ön: taktikai atomcsapást is szimuláltak az orosz–fehérorosz gyakorlaton

„Ezenkívül áttekintettük a modern hibrid technikák egész komplexumát, amelyeket lakott, illetve erdős-mocsaras vagy urbanizált területeken zajló harci műveletek során alkalmaznak. Orosz kollégáink megosztották velünk harci tapasztalataikat, így alakulataink ma a legkorszerűbb, legkifinomultabb információkat kapják, amelyek automatikusan beépülnek a harci tevékenységbe” – jegyezte meg.

A fehérorosz védelmi minisztérium adatai szerint a vezérkari főnök látogatást tett egy repülőtérként szolgáló autópálya-szakaszon is.



„Itt a Zapad-2025 hadgyakorlat során gyakorlati feladatokkal tesztelik a légierő és a légelhárítás túlélőképességét. A cél az ellenség támadásai alól történő kivonulás és a légierő szívósságának növelése, egyes autópályaszakaszok tartalék repülőtérként, illetve a repülőterek decentralizálása céljából történő felhasználása, valamint a személyzet felkészítése repülések végrehajtására ilyen útszakaszokról” – tájékoztatott a szaktárca a szeptember 12-én indult és kedden végződő manőverekről.

Aleksejs Roslikovs, a lett ellenzéki Stabilitásért párt parlamenti képviselője hibás döntésnek nevezte azt, hogy Lettország, Litvánia és Lengyelország a meghívás ellenére elutasította, hogy megfigyelőket küldjön a Zapad-2025-re