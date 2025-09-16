Ft
vezérőrnagy Zapad-2025 hadgyakorlat rakétarendszer atomfegyver

Rémisztő forgatókönyv a Zapad-2025-ön: taktikai atomcsapást is szimuláltak az orosz–fehérorosz gyakorlaton

2025. szeptember 16. 21:30

A fehérorosz hadsereg vezérkari főnöke szerint a Zapad–2025 során a legmodernebb hibrid hadviselést, nem stratégiai atomfegyverek bevetését és új rakétarendszerek működését is tesztelték.

2025. szeptember 16. 21:30
null

„Taktikai atomfegyverek alkalmazásának tervezését, valamint az Oresnyik nevű új, közepes hatótávolságú orosz ballisztikus rakétarendszer telepítését is gyakorolták a Zapad-2025 hadgyakorlaton – közölte kedden Paval Muravejka vezérőrnagy, a fehérorosz hadsereg vezérkari főnöke, a védelmi miniszter első helyettese.

„Minden feladatot elvégeztünk, amit magunk elé tűztünk. A legfontosabb események között említhetem a nem stratégiai nukleáris fegyverek alkalmazásának tervezését, valamint az Oresnyik mobil rakétakomplexum értékelését és telepítését”

– idézi Muravejka szavait a BelTA fehérorosz hírügynökség.

A fehérorosz vezérkari főnök felhívta a figyelmet arra is, hogy a katonák aktívan alkalmaztak különböző típusú pilóta nélküli repülő eszközöket is.

„Ezenkívül áttekintettük a modern hibrid technikák egész komplexumát, amelyeket lakott, illetve erdős-mocsaras vagy urbanizált területeken zajló harci műveletek során alkalmaznak. Orosz kollégáink megosztották velünk harci tapasztalataikat, így alakulataink ma a legkorszerűbb, legkifinomultabb információkat kapják, amelyek automatikusan beépülnek a harci tevékenységbe” – jegyezte meg.

A fehérorosz védelmi minisztérium adatai szerint a vezérkari főnök látogatást tett egy repülőtérként szolgáló autópálya-szakaszon is.


„Itt a Zapad-2025 hadgyakorlat során gyakorlati feladatokkal tesztelik a légierő és a légelhárítás túlélőképességét. A cél az ellenség támadásai alól történő kivonulás és a légierő szívósságának növelése, egyes autópályaszakaszok tartalék repülőtérként, illetve a repülőterek decentralizálása céljából történő felhasználása, valamint a személyzet felkészítése repülések végrehajtására ilyen útszakaszokról” – tájékoztatott a szaktárca a szeptember 12-én indult és kedden végződő manőverekről.

Aleksejs Roslikovs, a lett ellenzéki Stabilitásért párt parlamenti képviselője hibás döntésnek nevezte azt, hogy Lettország, Litvánia és Lengyelország a meghívás ellenére elutasította, hogy megfigyelőket küldjön a Zapad-2025-re

„Amerika baráti megfigyelőként van jelen, Törökország, Magyarország és még 20 ország is eljött! (...) És a mieink, mint mindig: Lettország, Litvánia és Lengyelország nem voltak hajlandók elmenni! Nagyon súlyos hiba fittyet hányni a diplomáciára és a feszültség csillapítására még a robbanáspont előtt”

 – írta a képviselő Telegram-oldalán.

(MTI)

Nyitókép: Olesya KURPYAYEVA / AFP

***


 

herden100
2025. szeptember 17. 00:25
🇪🇺🕊️🇷🇺
cotowo
•••
2025. szeptember 16. 23:37 Szerkesztve
A csivavák nem akarták látni a végüket. Egyetlen taktikai atomtöltet elsöpörné őket. Nem egy jó taktika szembehugyozni a széllel.
SzaboGeza
2025. szeptember 16. 23:31
Legyenek olyan szívesek küldjék el a felvételeket a "NATO balfasz vezetőinek.com-ra", hogy tudatosuljon bennük mivel szórakoznak!!!! NEKTEK IS VAN ILYENETEK!!!!????? Ha nincsen, akkor ne küldjetek kiképzőket Ukrajnába, mert nem fognak hazamenni!!!:)))
Ehetős Odó
2025. szeptember 16. 22:18
Jájjájjáj… ki ez a hoholszoponc firkász, aki ezt idefosta? Nem tetszik, hogy a muszkák nem hagyják az országukat a nyugat által szétcincálni?
