Rémisztő forgatókönyv a Zapad-2025-ön: taktikai atomcsapást is szimuláltak az orosz–fehérorosz gyakorlaton

Erre senki nem számított: amerikai és magyar katonák jelentek meg Oroszország legnagyobb hadgyakorlatán
A fehérorosz hadsereg vezérkari főnöke szerint a Zapad–2025 során a legmodernebb hibrid hadviselést, nem stratégiai atomfegyverek bevetését és új rakétarendszerek működését is tesztelték.
„Taktikai atomfegyverek alkalmazásának tervezését, valamint az Oresnyik nevű új, közepes hatótávolságú orosz ballisztikus rakétarendszer telepítését is gyakorolták a Zapad-2025 hadgyakorlaton – közölte kedden Paval Muravejka vezérőrnagy, a fehérorosz hadsereg vezérkari főnöke, a védelmi miniszter első helyettese.
A fehérorosz védelmi miniszter azt ígérte bármit megnézhetnek.
„Minden feladatot elvégeztünk, amit magunk elé tűztünk. A legfontosabb események között említhetem a nem stratégiai nukleáris fegyverek alkalmazásának tervezését, valamint az Oresnyik mobil rakétakomplexum értékelését és telepítését”
– idézi Muravejka szavait a BelTA fehérorosz hírügynökség.
A fehérorosz vezérkari főnök felhívta a figyelmet arra is, hogy a katonák aktívan alkalmaztak különböző típusú pilóta nélküli repülő eszközöket is.
„Ezenkívül áttekintettük a modern hibrid technikák egész komplexumát, amelyeket lakott, illetve erdős-mocsaras vagy urbanizált területeken zajló harci műveletek során alkalmaznak. Orosz kollégáink megosztották velünk harci tapasztalataikat, így alakulataink ma a legkorszerűbb, legkifinomultabb információkat kapják, amelyek automatikusan beépülnek a harci tevékenységbe” – jegyezte meg.
A fehérorosz védelmi minisztérium adatai szerint a vezérkari főnök látogatást tett egy repülőtérként szolgáló autópálya-szakaszon is.
„Itt a Zapad-2025 hadgyakorlat során gyakorlati feladatokkal tesztelik a légierő és a légelhárítás túlélőképességét. A cél az ellenség támadásai alól történő kivonulás és a légierő szívósságának növelése, egyes autópályaszakaszok tartalék repülőtérként, illetve a repülőterek decentralizálása céljából történő felhasználása, valamint a személyzet felkészítése repülések végrehajtására ilyen útszakaszokról” – tájékoztatott a szaktárca a szeptember 12-én indult és kedden végződő manőverekről.
Aleksejs Roslikovs, a lett ellenzéki Stabilitásért párt parlamenti képviselője hibás döntésnek nevezte azt, hogy Lettország, Litvánia és Lengyelország a meghívás ellenére elutasította, hogy megfigyelőket küldjön a Zapad-2025-re
„Amerika baráti megfigyelőként van jelen, Törökország, Magyarország és még 20 ország is eljött! (...) És a mieink, mint mindig: Lettország, Litvánia és Lengyelország nem voltak hajlandók elmenni! Nagyon súlyos hiba fittyet hányni a diplomáciára és a feszültség csillapítására még a robbanáspont előtt”
– írta a képviselő Telegram-oldalán.
(MTI)
Nyitókép: Olesya KURPYAYEVA / AFP
