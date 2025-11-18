Itt az Orbán-Trump csúcs legújabb következménye: haderőfejlesztési robbanás jön, radarokat is veszünk az Egyesült Államoktól

Nem csupán HIMARS tüzérségi rakétarendszert, hanem nagy hatótávolságú légtérellenőrző radarokat is vásárol az Egyesült Államoktól Magyarország – tudta meg a Magyar Nemzet. A Honvédelmi Minisztérium leszögezte:

az amerikai fegyverek beszerzése hazai forrásból valósul meg, nem érinti az uniós védelmi hitelprogramot.

Deme László, a Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezésért, beszerzésekért és innovációért felelős helyettes államtitkára elmondta: a november 7-i, Pentagonban történt egyeztetések során megállapodtak arról, hogy a két ország hadfelszerelési igazgatói fogják folytatni a tárgyalásokat és beazonosítani a konkrét együttműködési lehetőségeket.

A helyettes államtitkár közölte, az említett beszerzések hazai forrásból