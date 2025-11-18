Ft
11. 18.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
radar HIMARS rakétarendszer légvédelem Donald Trump Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Itt az Orbán-Trump csúcs legújabb következménye: haderőfejlesztési robbanás jön, radarokat is veszünk az Egyesült Államoktól

2025. november 18. 06:28

Nem csak HIMARS tüzérségi rakétarendszert vásárol Magyarország.

2025. november 18. 06:28
null

Nem csupán HIMARS tüzérségi rakétarendszert, hanem nagy hatótávolságú légtérellenőrző radarokat is vásárol az Egyesült Államoktól Magyarország – tudta meg a Magyar Nemzet. A Honvédelmi Minisztérium leszögezte: 

az amerikai fegyverek beszerzése hazai forrásból valósul meg, nem érinti az uniós védelmi hitelprogramot.

Deme László, a Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezésért, beszerzésekért és innovációért felelős helyettes államtitkára elmondta: a november 7-i, Pentagonban történt egyeztetések során megállapodtak arról, hogy a két ország hadfelszerelési igazgatói fogják folytatni a tárgyalásokat és beazonosítani a konkrét együttműködési lehetőségeket.

A helyettes államtitkár közölte, az említett beszerzések hazai forrásból

 a hosszú távú haderőfejlesztési terv részeként

valósulnak meg.

Emlékeztetnek: a november 7-i, washingtoni amerikai–magyar csúcsot követően Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról számolt be, hogy Donald Trump elnökségével 

elhárultak azok az akadályok, amelyek még a Biden-adminisztráció alatt politikai okokból a fegyverbeszerzések, hadiipari beszerzések esetén alkalmaztak Magyarországgal szemben. 

Mint mondta, a mostani washingtoni tárgyalásokon a Trump-adminisztráció részéről egyértelművé tették: azokon a területeken, amelyeken Magyarországnak szüksége van technológiában vagy más eszközökben beszerzésekre, Magyarországnak lehetősége lesz erre.

„Van egy listánk, egy tíz évre előrevetített haderőfejlesztési terv, amely tartalmazza a legkülönbözőbb területeken tervezett beszerzéseket” – tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki szerint ezek között van olyan megoldás, amelyek esetében minden valószínűség szerint 

az amerikai a legjobb és a legstabilabb.

Hangsúlyozzák: a Joe Biden demokrata elnök által vezetett adminisztráció 2023-ban a szenátuson keresztül blokkolta a HIMARS rakétarendszerek magyarországi értékesítését. A Washington Post forrásai akkor arról számoltak be, hogy Magyarország 24 HIMARS rakétarendszert, több mint száz konténert és a hozzávaló rakétát igényelt összesen 765 millió dollár értékben.

Nyitókép: Facebook/MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ

 

adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 18. 09:17
Minek haderőt fejlesztenie egy békeimádó népnek? Meg hát a vadászgép alkatrészeket is kilopják alólatok, akkora suttyók vagytok. 🤣🤣🤣
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 18. 09:07
Haderőfejlesztés. 🤣🤣🤣 Titeket még az ukránok is lesöpörnének a térképről. Majd kiderül mi lesz az ára ennek. Tudom, tudom. Trump ingyen ad mindent, mert szereti a magyarokat és Orbánt. Egész életében önzetlen volt és nem kérte meg semminek az árát.🤣
In_memoriam_fleto
2025. november 18. 08:55
Most azt árulják el végre, az USA mit vesz tőlünk?
orokkuruc-2
2025. november 18. 07:57
tÉNYLEG egyre inkább úgy néz ki, mintha Donald széles mosolya pontosan annyit ér mint Donald széles mosolya. (kettős adóztatás, pl?)
