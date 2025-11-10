Zelenszkij bejelentette, hatalmas bevásárlást tervez Ukrajna – ebből a fegyverből szerelkeznének fel

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrg interjút adott a Guardiannek, melyben kijelentette,

Ukrajna 27 Patriot légvédelmi rendszert szeretne rendelni amerikai cégektől, és addig is európai szövetségeseitől kölcsönözné ezeket a létfontosságú eszközöket.

A cikkben kitértek arra, hogy a korábbi évekhez hasonlóan Oroszország a tél közeledtével ismét látványosan felpörgette az ukrán energetikai infrastruktúra elleni akciókat. A november 8-i éjszakai támadások következtében az állami tulajdonú Centrenergo vállalat összes hőerőműve leállt.

Zelenszkij a Guardiannek arról is beszélt, hogy korábban nem látott mennyiségű MIM-104 Patriot légvédelmi rendszert tervez beszerezni az Egyesült Államoktól, bár az egyelőre nem tiszta, hogy a megrendelés 27 rakétaindítóra, vagy huszonhét ütegre (ütegenként általában négy indító) vonatkozik-e. De szinte biztos, hogy az előbbiről van szó – írta a lap.

Az összeállításban ismertették, hogy a Patriot pillanatnyilag Ukrajna leghatékonyabb légvédelmi rakétarendszere, de aránylag kevés áll a fegyveres erők rendelkezésére, ezért főleg a főváros védelmére használják őket.