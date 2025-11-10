Zelenszkij bejelentette, hatalmas bevásárlást tervez Ukrajna – ebből a fegyverből szerelkeznének fel

„Nem félünk Donald Trumptól” – áramszünetben adott interjút Zelenszkij Kijevben
Az ukrán elnök tagadta a viharos washingtoni találkozóról szóló híreket.
Amíg az amerikai cégektől nem tudják megszerezni, addig európai szövetségeseiktől kölcsönöznék – nyilatkozta az ukrán elnök a Guardiannek.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrg interjút adott a Guardiannek, melyben kijelentette,
A cikkben kitértek arra, hogy a korábbi évekhez hasonlóan Oroszország a tél közeledtével ismét látványosan felpörgette az ukrán energetikai infrastruktúra elleni akciókat. A november 8-i éjszakai támadások következtében az állami tulajdonú Centrenergo vállalat összes hőerőműve leállt.
Zelenszkij a Guardiannek arról is beszélt, hogy korábban nem látott mennyiségű MIM-104 Patriot légvédelmi rendszert tervez beszerezni az Egyesült Államoktól, bár az egyelőre nem tiszta, hogy a megrendelés 27 rakétaindítóra, vagy huszonhét ütegre (ütegenként általában négy indító) vonatkozik-e. De szinte biztos, hogy az előbbiről van szó – írta a lap.
Az összeállításban ismertették, hogy a Patriot pillanatnyilag Ukrajna leghatékonyabb légvédelmi rakétarendszere, de aránylag kevés áll a fegyveres erők rendelkezésére, ezért főleg a főváros védelmére használják őket.
