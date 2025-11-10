Ft
Patriot rakétarendszer főváros rakétarendszer orosz-ukrán háború fegyver Volodimir Zelenszkij szövetséges

Zelenszkij bejelentette, hatalmas bevásárlást tervez Ukrajna – ebből a fegyverből szerelkeznének fel

2025. november 10. 10:18

Amíg az amerikai cégektől nem tudják megszerezni, addig európai szövetségeseiktől kölcsönöznék – nyilatkozta az ukrán elnök a Guardiannek.

2025. november 10. 10:18
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrg interjút adott a Guardiannek, melyben kijelentette, 

Ukrajna 27 Patriot légvédelmi rendszert szeretne rendelni amerikai cégektől, és addig is európai szövetségeseitől kölcsönözné ezeket a létfontosságú eszközöket.

A cikkben kitértek arra, hogy a korábbi évekhez hasonlóan Oroszország a tél közeledtével ismét látványosan felpörgette az ukrán energetikai infrastruktúra elleni akciókat. A november 8-i éjszakai támadások következtében az állami tulajdonú Centrenergo vállalat összes hőerőműve leállt.

Zelenszkij a Guardiannek arról is beszélt, hogy korábban nem látott mennyiségű MIM-104 Patriot légvédelmi rendszert tervez beszerezni az Egyesült Államoktól, bár az egyelőre nem tiszta, hogy a megrendelés 27 rakétaindítóra, vagy huszonhét ütegre (ütegenként általában négy indító) vonatkozik-e. De szinte biztos, hogy az előbbiről van szó – írta a lap.

Az összeállításban ismertették, hogy a Patriot pillanatnyilag Ukrajna leghatékonyabb légvédelmi rakétarendszere, de aránylag kevés áll a fegyveres erők rendelkezésére, ezért főleg a főváros védelmére használják őket.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 18 komment

bubi55
2025. november 10. 12:45
... már megint mit adtál el, csak nem valamelyik villád?
pipa89
•••
2025. november 10. 12:25 Szerkesztve
Vásárolt te abból fegyvert, amit faxklimpírozással szereztél, te aljas terrorista! Az összes, véren összeharácsolt vagyont és luxusingatlant nem fogod magaddal vinni! Semmid sem lesz, miután akadállyá váltál...
piramis-2
2025. november 10. 12:14
"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrg interjút adott a Guardiannek, melyben kijelentette, Ukrajna 27 Patriot légvédelmi rendszert szeretne rendelni amerikai cégektől, és addig is európai szövetségeseitől kölcsönözné ezeket a létfontosságú eszközöket." Zselé hazudik, hazudik, hazudik... Ki nem sz#rja le hogy hány patriot üteged van te barom??? 20.000$-os drónokat akarsz 1.500.000$-os rakétákat lövöldözni az EU pénzén??? Valaki ássa már el ezt a náci barmot!
polárüveg
2025. november 10. 12:11
Művészeti előéletéhez képest nagyon szofisztikált "kereskedelmi" ajánlatot volt képes feltalálni az elnök úr: adják kölcsön a rakétáikat. Miért is jut eszembe a falusi ismerősöm mondása: "Ebben a faluban az a szokás, hogy ha valamit kölcsönkérsz és kölcsönkapsz, és beviszed a kapudon, az már az enyém!"
