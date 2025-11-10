Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Zelenszkij orosz-ukrán háború Trump

„Nem félünk Donald Trumptól” – áramszünetben adott interjút Zelenszkij Kijevben

2025. november 10. 07:16

Az ukrán elnök tagadta a viharos washingtoni találkozóról szóló híreket.

2025. november 10. 07:16
null

Volodimir Zelenszkij elmondta, hogy ellentétben több nyugati vezetővel ő nem tart Donald Trumptól, és szerinte a legutóbbi washingtoni megbeszélés sem volt feszült. Úgy fogalmazott, hogy „a világon mindenki” fél Trumptól „ez az igazság”, majd arra a kérdésre, hogy ez rá is vonatkozik-e, azt felelte: 

„Nem... mi nem vagyunk Amerika ellenségei. Barátok vagyunk. Akkor miért kellene félnünk?”

A beszélgetés a Guardian újságírójával az elnöki palotában kezdődött, amely a friss orosz támadások következményeként bekövetkezett áramszünet miatt, szimbolikus módon sötétbe borult.

Az elmúlt hetekben Oroszország többször is támadta Ukrajna országos villamosenergia-hálózatát, emiatt sok városban gyakorivá váltak a kimaradások. A hétvégén újabb csapások érték az infrastruktúrát, amelyek az állami Centrenergo közlése szerint az energiatermelő kapacitást „nullára” csökkentették. A lap szerint az orosz drónok az ország nyugati részén két atomerőműben is károkat okoztak, Kijev pedig az ENSZ nukleáris felügyeleti szervének beavatkozását kérte.

A tartalékgenerátorok bekapcsolása után helyreállt a világítás, Zelenszkij pedig úgy fogalmazott: „Ilyenek az életkörülményeink”, majd hozzátette, hogy ez normális mondván: „Kijevben is vannak áramkimaradások, mint mindenhol máshol.” Az elnök szerint Vlagyimir Putyin „terrorista támadásokat” rendelt el az ukrán energiainfrastruktúra ellen, amelyek civil áldozatokat okoznak, és embereket hagynak áram és víz nélkül azzal a céllal, hogy társadalmi feszültséget keltsen.

Zelenszkij emellett közölte, hogy szoros együttműködésben dolgozik partnereivel az éjszakai drónrajok elleni védekezésen, de a brit kormány és más szövetségesek továbbra sem vállalják vadászgépek telepítését Ukrajna középső és nyugati légtere fölé, amire Kijev régóta kér támogatást. Az ukrán elnök továbbá elmondta, hogy 27 Patriot légvédelmi rendszert szeretne beszerezni amerikai gyártóktól, ugyanakkor szerinte addig az európai országok ideiglenesen kölcsönadhatnák a saját Patriotjaikat.

Soha nem elég. Akkor lesz elég, ha véget ér a háború. És akkor lesz elég, ha Putyin megérti, hogy abba kell hagynia.”

– tette hozzá Zelenszkij arra a kérdésre, hogy az EU és az Egyesült Királyság eleget tesz-e támogatásnak a fagyos és sötét tél előtt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
•••
2025. november 10. 09:34 Szerkesztve
Remeg mert fél, sötét és hideg van, ablaka előtt kötélhurkot lenget a szél, agyában dobol a baseball ütő, jön a nép
Válasz erre
0
0
fogas paduc
•••
2025. november 10. 09:31 Szerkesztve
Szóval, a Dnyepertől keletre, a herszoni és ogyesszai és a fekete tengeri partvidék orosz fennhatóság alá kerül. Ukrajna maradék területein 3-4 hadúr fog osztozni. 2021 őszén, amikor a déli áramlat üzembehelyezése megtörtént, Zselé megfenyegetett bennünket a kieső tranzitdíjak miatt. - akkor nem volt érdekes, hogy azon a vezetéken orosz gáz érkezett. Kedves Zselé, egy náci diktátor vagy. A hatalmat 1,5 éve át kellett volna adnod az ukrán országgyűlés elnökének az ukrán alkotmány értelmében. A háborút ti provokáltátok ki nyugati biztatásra. Aljas gyilkosok vagytok.
Válasz erre
2
0
egyszeri
2025. november 10. 09:13
"..szerinte addig az európai országok ideiglenesen kölcsönadhatnák a saját Patriotjaikat." :D Kölcsönadni bármit is az ukránoknak?? És azokkal a "csodafegyverekkel" mit érne el? Röhej! Ez az ember, már tényleg a kis bajszos, 1945 áprilisi, májusi szimptómáit mutatja
Válasz erre
4
0
nyafika
2025. november 10. 09:06
Ukrán náci, majd beszarsz egy maréknyi ingyen dollárért...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!