„Nem félünk Donald Trumptól” – áramszünetben adott interjút Zelenszkij Kijevben

Az ukrán elnök tagadta a viharos washingtoni találkozóról szóló híreket.
Volodimir Zelenszkij elmondta, hogy ellentétben több nyugati vezetővel ő nem tart Donald Trumptól, és szerinte a legutóbbi washingtoni megbeszélés sem volt feszült. Úgy fogalmazott, hogy „a világon mindenki” fél Trumptól „ez az igazság”, majd arra a kérdésre, hogy ez rá is vonatkozik-e, azt felelte:
„Nem... mi nem vagyunk Amerika ellenségei. Barátok vagyunk. Akkor miért kellene félnünk?”
A beszélgetés a Guardian újságírójával az elnöki palotában kezdődött, amely a friss orosz támadások következményeként bekövetkezett áramszünet miatt, szimbolikus módon sötétbe borult.
Az elmúlt hetekben Oroszország többször is támadta Ukrajna országos villamosenergia-hálózatát, emiatt sok városban gyakorivá váltak a kimaradások. A hétvégén újabb csapások érték az infrastruktúrát, amelyek az állami Centrenergo közlése szerint az energiatermelő kapacitást „nullára” csökkentették. A lap szerint az orosz drónok az ország nyugati részén két atomerőműben is károkat okoztak, Kijev pedig az ENSZ nukleáris felügyeleti szervének beavatkozását kérte.
A tartalékgenerátorok bekapcsolása után helyreállt a világítás, Zelenszkij pedig úgy fogalmazott: „Ilyenek az életkörülményeink”, majd hozzátette, hogy ez normális mondván: „Kijevben is vannak áramkimaradások, mint mindenhol máshol.” Az elnök szerint Vlagyimir Putyin „terrorista támadásokat” rendelt el az ukrán energiainfrastruktúra ellen, amelyek civil áldozatokat okoznak, és embereket hagynak áram és víz nélkül azzal a céllal, hogy társadalmi feszültséget keltsen.
Zelenszkij emellett közölte, hogy szoros együttműködésben dolgozik partnereivel az éjszakai drónrajok elleni védekezésen, de a brit kormány és más szövetségesek továbbra sem vállalják vadászgépek telepítését Ukrajna középső és nyugati légtere fölé, amire Kijev régóta kér támogatást. Az ukrán elnök továbbá elmondta, hogy 27 Patriot légvédelmi rendszert szeretne beszerezni amerikai gyártóktól, ugyanakkor szerinte addig az európai országok ideiglenesen kölcsönadhatnák a saját Patriotjaikat.
Soha nem elég. Akkor lesz elég, ha véget ér a háború. És akkor lesz elég, ha Putyin megérti, hogy abba kell hagynia.”
– tette hozzá Zelenszkij arra a kérdésre, hogy az EU és az Egyesült Királyság eleget tesz-e támogatásnak a fagyos és sötét tél előtt.
