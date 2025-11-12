Valami készül: amerikai nehézbombázókat észleltek India felett (FOTÓK)

Az Egyesült Államok az indiai légierővel közösen négynapos hadgyakorlatot tart november 13-ig Dél-Indiában, melynek keretén belül a híres B-1B Lancer bombázókat is használják – írja az Army Recognition alapján a Portfolio.

A hadgyakorlaton készült felvételeken az Egyesült Államok stratégiai bombázói és az indiai légierő vadászgépei is láthatók (Szu-30MKI-k és Mirage-2000-k).

A közlemény szerint a két ország a stratégiai fontosságú indo-csendes-óceáni térségben kívánják erősíteni az együttműködést. Maga a hadgyakorlat üzenete, hogy

a védelmi-biztonsági együttműködések tovább mélyülnek a két ország között.

Az Egyesült Államok a Lancer stratégiai bombázókkal, India pedig többcélú vadászgép-fedezetet, szenzor-fúziót és légi dominanciát biztosít elsősorban a közös „munkához”.