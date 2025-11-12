Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hadgyakorlat bombázó India Egyesült Államok

Valami készül: amerikai nehézbombázókat észleltek India felett (FOTÓK)

2025. november 12. 16:48

Van valami a levegőben.

2025. november 12. 16:48
null

Az Egyesült Államok az indiai légierővel közösen négynapos hadgyakorlatot tart november 13-ig Dél-Indiában, melynek keretén belül a híres B-1B Lancer bombázókat is használják – írja az Army Recognition alapján a Portfolio.

A hadgyakorlaton készült felvételeken az Egyesült Államok stratégiai bombázói és az indiai légierő vadászgépei is láthatók (Szu-30MKI-k és Mirage-2000-k).

A közlemény szerint a két ország a stratégiai fontosságú indo-csendes-óceáni térségben kívánják erősíteni az együttműködést. Maga a hadgyakorlat üzenete, hogy

a védelmi-biztonsági együttműködések tovább mélyülnek a két ország között.

Az Egyesült Államok a Lancer stratégiai bombázókkal, India pedig többcélú vadászgép-fedezetet, szenzor-fúziót és légi dominanciát biztosít elsősorban a közös „munkához”.

Nyitókép: Jonathan NACKSTRAND / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. november 12. 18:07
Káli Júga forever .
Válasz erre
0
0
kovsa2
•••
2025. november 12. 17:30 Szerkesztve
"amerikai nehézbombázókat észleltek India felett" Mi a fenét keresnek ott? Nem lehetne őket lebeszélni erről a "self made" csendőr szerepről? Elég nagy az országuk, röpködhetnének otthon. Elég nagy a beltengerük, ladikázhatnának azon. A katonáik. Onnan kijönni csak ENSZ fölhatalmazással. Köszönjük már meg nekik, hogy eddig "vigyáztak" ránk. Most már tudunk vigyázni mi is magunkra. Majd ha kellenek, szólunk.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. november 12. 16:59
Meg ezen: flightradar24.com/3d11a8c5
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. november 12. 16:56
Ezen aggódjatok seggfejek: flightradar24.com/3d10ea5d
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!