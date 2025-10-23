Ft
10. 23.
csütörtök
rendőrség nato hadgyakorlat fordulat katona

Szörnyű tragédia Németországban: gyakorlatozó katonát lőtt le tévedésből egy rendőr

2025. október 23. 17:52

A katonák gyakorlólövedékeire éles lőszerrel válaszoltak a rendőrök.

2025. október 23. 17:52
null

A dél-németországi Erdingben egy nagyszabású katonai gyakorlat tragikus fordulatot vett, amikor egy rendőr lelőtt egy katonát – számolt be az esetről a Deutsche Welle. Az incidens akkor történt, miután a helyiek pánikba estek és rendőrt hívtak, mert fegyveres embereket láttak az utcán, ugyanis nem tudták, hogy éppen egy NATO-tagállam elleni támadást szimuláló hadgyakorlat zajlik. 

A bajor rendőrség közlése szerint szerdán este érkezett bejelentés egy fegyveres férfiról, ezért több egységet – köztük egy helikoptert – vezényeltek Erding délkeleti részére. A katonai rendőrség gyakorlólövedékekkel tüzet nyitott az érkező rendőrökre,

mivel azt hitték, hogy ők is a gyakorlat résztvevői. A rendőrök viszont éles lőszerrel viszonozták a tüzet, és megsebesítettek egy katonát.

A német hadsereg gyakorlatát a jelek szerint nem egyeztették megfelelően a helyi hatóságokkal.

„A helyszínen történt félreértés miatt kerültek sor lövésekre” – közölte a bajor rendőrség. „Később kiderült, hogy a fegyveres személy a német fegyveres erők tagja volt, aki a hadgyakorlat keretében tartózkodott a helyszínen” – tették hozzá.

Nyitókép: PATRICK PLEUL / AFP

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
•••
2025. október 23. 20:08 Szerkesztve
Csak a gyilkolászó muzulmán migránst nem lövik meg / le , mindenki mást igen.
Válasz erre
1
0
Mocca08
2025. október 23. 19:43
Lőtt le vagy lőtt meg. Hülye clickbait barmok, kezd elegem lenni a Mandiból, de tényleg. Masszívan veszítetek szerintem az olvasókat, ennek az Origo szintnek köszönhetően.
Válasz erre
1
0
Swansea2688
2025. október 23. 19:19
Most lelőtték vagy megsebesítették?! Fogjátok már fel, dilettáns firkászok, hogy akit LELŐNEK, az MEGHAL; akit csak megsebesítenek, azt MEGlövik!
Válasz erre
2
0
anna bolena
2025. október 23. 19:16
Hitler fattyai egymásra lövöldöznek. Inkább, mint másokra.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!