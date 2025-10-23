Szörnyű tragédia Németországban: gyakorlatozó katonát lőtt le tévedésből egy rendőr

A dél-németországi Erdingben egy nagyszabású katonai gyakorlat tragikus fordulatot vett, amikor egy rendőr lelőtt egy katonát – számolt be az esetről a Deutsche Welle. Az incidens akkor történt, miután a helyiek pánikba estek és rendőrt hívtak, mert fegyveres embereket láttak az utcán, ugyanis nem tudták, hogy éppen egy NATO-tagállam elleni támadást szimuláló hadgyakorlat zajlik.

A bajor rendőrség közlése szerint szerdán este érkezett bejelentés egy fegyveres férfiról, ezért több egységet – köztük egy helikoptert – vezényeltek Erding délkeleti részére. A katonai rendőrség gyakorlólövedékekkel tüzet nyitott az érkező rendőrökre,

mivel azt hitték, hogy ők is a gyakorlat résztvevői. A rendőrök viszont éles lőszerrel viszonozták a tüzet, és megsebesítettek egy katonát.

A német hadsereg gyakorlatát a jelek szerint nem egyeztették megfelelően a helyi hatóságokkal.

„A helyszínen történt félreértés miatt kerültek sor lövésekre” – közölte a bajor rendőrség. „Később kiderült, hogy a fegyveres személy a német fegyveres erők tagja volt, aki a hadgyakorlat keretében tartózkodott a helyszínen” – tették hozzá.