09. 15.
hétfő
Fehéroroszág Zapad-2025 Magyarország hadgyakorlat NATO Nyugat Oroszország Egyesült Államok

Erre senki nem számított: amerikai és magyar katonák jelentek meg Oroszország legnagyobb hadgyakorlatán

2025. szeptember 15. 19:15

A fehérorosz védelmi miniszter azt ígérte bármit megnézhetnek.

2025. szeptember 15. 19:15
null

Amerikai katonatisztek előre be nem jelentett látogatásra érkeztek Fehéroroszországba, hogy megfigyeljék a Zapad (Nyugat-2025) kódnevű orosz-fehérorosz közös stratégiai hadgyakorlatot – hozta nyilvánosságra hétfőn a fehérorosz védelmi minisztérium. Viktar Hrenyin fehérorosz védelmi miniszter azt mondta nekik, „bármit megnézhetnek, ami érdekli őket”.

Az amerikaiak megjelenését a hadgyakorlat egyik helyszínén, egy fehéroroszországi lőtéren az ország védelmi minisztériuma meglepetésnek nevezte. „Ki gondolta volna, hogy a Zapad-2025 hadgyakorlat újabb napjának reggele így fog kezdődni?” – írta a tárca közleményében, kiemelve, hogy

a hadgyakorlatra 23 ország küldött megfigyelőket, köztük három NATO-tagállam, az Egyesült Államok, Magyarország és Törökország is.

A minisztérium videót tett közzé, amelyen két egyenruhás amerikai tiszt megköszöni Hrenyinnek a meghívást, és kezet fog vele. 

Megmutatunk mindent, ami érdekli önöket. Bármit, amit szeretnének. Elmehetnek, megnézhetik, beszélhetnek az emberekkel”

– mondta a miniszter az amerikaiaknak.

A Zapad-2025 orosz és fehérorosz gyakorlótereken egyaránt zajlik, múlt pénteken kezdődött és keddig tart.

(MTI)

Nyitókép forrása: Olesya KURPYAYEVA / AFP

Egyasokközül
2025. szeptember 15. 20:27
Az oroszok már a végét járják ugye?Közben azért van pár tízezer katonájuk számháborúsdit játszani Belaruszban.Érdekes...
templar62
2025. szeptember 15. 20:27
Kipróbálhatják a rohambilit .
Zsolt75
2025. szeptember 15. 20:14
Megnézték a gyalásókat, mi?
patriota-0
2025. szeptember 15. 20:04
Erre senki sem számított? "a hadgyakorlatra 23 ország küldött megfigyelőket" Szerintem számítottak rá.
