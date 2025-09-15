Erre senki nem számított: amerikai és magyar katonák jelentek meg Oroszország legnagyobb hadgyakorlatán

Erőt demonstrált Putyin: Oroszország kilőtte a korábban nem látott brutális csodafegyverét
Csúcstechnológiás, hiperszonikus cirkálórakéta nyithat új fejezetet a háborúban. Tűpontos, és szinte lehetetlen elfogni.
A fehérorosz védelmi miniszter azt ígérte bármit megnézhetnek.
Amerikai katonatisztek előre be nem jelentett látogatásra érkeztek Fehéroroszországba, hogy megfigyeljék a Zapad (Nyugat-2025) kódnevű orosz-fehérorosz közös stratégiai hadgyakorlatot – hozta nyilvánosságra hétfőn a fehérorosz védelmi minisztérium. Viktar Hrenyin fehérorosz védelmi miniszter azt mondta nekik, „bármit megnézhetnek, ami érdekli őket”.
Az amerikaiak megjelenését a hadgyakorlat egyik helyszínén, egy fehéroroszországi lőtéren az ország védelmi minisztériuma meglepetésnek nevezte. „Ki gondolta volna, hogy a Zapad-2025 hadgyakorlat újabb napjának reggele így fog kezdődni?” – írta a tárca közleményében, kiemelve, hogy
a hadgyakorlatra 23 ország küldött megfigyelőket, köztük három NATO-tagállam, az Egyesült Államok, Magyarország és Törökország is.
A minisztérium videót tett közzé, amelyen két egyenruhás amerikai tiszt megköszöni Hrenyinnek a meghívást, és kezet fog vele.
Megmutatunk mindent, ami érdekli önöket. Bármit, amit szeretnének. Elmehetnek, megnézhetik, beszélhetnek az emberekkel”
– mondta a miniszter az amerikaiaknak.
A Zapad-2025 orosz és fehérorosz gyakorlótereken egyaránt zajlik, múlt pénteken kezdődött és keddig tart.
(MTI)
Nyitókép forrása: Olesya KURPYAYEVA / AFP
