Erre senki nem számított: amerikai és magyar katonák jelentek meg Oroszország legnagyobb hadgyakorlatán

Amerikai katonatisztek előre be nem jelentett látogatásra érkeztek Fehéroroszországba, hogy megfigyeljék a Zapad (Nyugat-2025) kódnevű orosz-fehérorosz közös stratégiai hadgyakorlatot – hozta nyilvánosságra hétfőn a fehérorosz védelmi minisztérium. Viktar Hrenyin fehérorosz védelmi miniszter azt mondta nekik, „bármit megnézhetnek, ami érdekli őket”.

Az amerikaiak megjelenését a hadgyakorlat egyik helyszínén, egy fehéroroszországi lőtéren az ország védelmi minisztériuma meglepetésnek nevezte. „Ki gondolta volna, hogy a Zapad-2025 hadgyakorlat újabb napjának reggele így fog kezdődni?” – írta a tárca közleményében, kiemelve, hogy

a hadgyakorlatra 23 ország küldött megfigyelőket, köztük három NATO-tagállam, az Egyesült Államok, Magyarország és Törökország is.

A minisztérium videót tett közzé, amelyen két egyenruhás amerikai tiszt megköszöni Hrenyinnek a meghívást, és kezet fog vele.