Erőt demonstrált Putyin: Oroszország kilőtte a korábban nem látott brutális csodafegyverét

Trump különmegbízottja: Oroszország már nem képes győzni Ukrajna felett
Keith Kellogg szerint Ukrajna már nem veszíti el ezt a háborút, és „erkölcsi fölényük van”.
Csúcstechnológiás, hiperszonikus cirkálórakéta nyithat új fejezetet a háborúban. Tűpontos, és szinte lehetetlen elfogni.
Az orosz védelmi minisztérium vasárnap közölte, hogy a Zapad katonai gyakorlat során Cirkon hiperszonikus cirkálórakétát indítottak egy Barents-tengeri célpont ellen – írja a Portfolio.
„A valós időben kapott objektív megfigyelési adatok szerint
a célpontot közvetlen találat semmisítette meg”
– áll a minisztérium közleményében.
Mint kiderült, a 3M22 Cirkon-t elsősorban felszíni hajók és szárazföldi célok elleni csapásokra fejlesztették ki, hajókról, valamint tengeralattjárókról indítható. A tesztek és hivatalos közlések alapján a rakéta
csúcssebessége eléri a hangsebesség nyolcszorosát, míg a hatótávolság több száz kilométertől akár ezer kilométerig is terjedhet.
Elfogását a nagy sebesség mellett jelentős manőverezőképessége is nehezíti – írják.
Nyitókép: Wikipédia