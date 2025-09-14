Erőt demonstrált Putyin: Oroszország kilőtte a korábban nem látott brutális csodafegyverét

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap közölte, hogy a Zapad katonai gyakorlat során Cirkon hiperszonikus cirkálórakétát indítottak egy Barents-tengeri célpont ellen – írja a Portfolio.

„A valós időben kapott objektív megfigyelési adatok szerint

a célpontot közvetlen találat semmisítette meg”

– áll a minisztérium közleményében.

Mint kiderült, a 3M22 Cirkon-t elsősorban felszíni hajók és szárazföldi célok elleni csapásokra fejlesztették ki, hajókról, valamint tengeralattjárókról indítható. A tesztek és hivatalos közlések alapján a rakéta