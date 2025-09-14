Ft
Ft
26°C
16°C
Ft
Ft
26°C
16°C
09. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
3M22 Cirkon cirkálórakéta Oroszország csodafegyver

Erőt demonstrált Putyin: Oroszország kilőtte a korábban nem látott brutális csodafegyverét

2025. szeptember 14. 10:55

Csúcstechnológiás, hiperszonikus cirkálórakéta nyithat új fejezetet a háborúban. Tűpontos, és szinte lehetetlen elfogni.

2025. szeptember 14. 10:55
null

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap közölte, hogy a Zapad katonai gyakorlat során Cirkon hiperszonikus cirkálórakétát indítottak egy Barents-tengeri célpont ellen – írja a Portfolio.

„A valós időben kapott objektív megfigyelési adatok szerint 

a célpontot közvetlen találat semmisítette meg” 

– áll a minisztérium közleményében.

Mint kiderült, a 3M22 Cirkon-t elsősorban felszíni hajók és szárazföldi célok elleni csapásokra fejlesztették ki, hajókról, valamint tengeralattjárókról indítható. A tesztek és hivatalos közlések alapján a rakéta 

csúcssebessége eléri a hangsebesség nyolcszorosát, míg a hatótávolság több száz kilométertől akár ezer kilométerig is terjedhet. 

Elfogását a nagy sebesség mellett jelentős manőverezőképessége is nehezíti – írják.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Wikipédia

 

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
martens
2025. szeptember 14. 13:08
Nem oda kellett volna lőni, hanem Zselé főhadiszállására!
Válasz erre
5
0
optimista-2
2025. szeptember 14. 12:46
Megint tévedett Putyin. Rossz irányba ment az a fránya rakéta
Válasz erre
4
0
kimirszen
2025. szeptember 14. 12:35
dzsini75kimirszen 2025. szeptember 14. 12:19 A mozgó célpont eltalálása nekem is egy nagy kérdőjel…. Ha csak ez lenne az egy kérdőjel. Fizika. Állítólag 9m hosszú és 60cm átmérőjű. Ebbe kell beleférni a robbanófejnek üzemanyagtartálynak hajtóművek elektronikának. És ezt az egészet fel kell gyorsítani 9Machra 32km magasságig. Mert állítólag meredeken fellövik majd úgy esik vissza. Tehát az orosz feltalált valami új rakétahajtóanyagot ami ezt tudja. Vagy kamuznak ahogy szoktak. Az amik az awacs gépek segítségével tudják hogy igaz vagy kamu. Nem látom higy pánikolnának a kindzsaltól vagy ettől.
Válasz erre
0
3
orokkuruc-2
2025. szeptember 14. 12:32
Már régen Zselében van a helye! De meg kell várni, amíg az ukik rakják bele.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!