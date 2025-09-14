Özönlenek a lengyel önkéntesek katonának, Oroszország ellen harcolnának
Az orosz dróntámadás feltüzelte a lengyeleket.
Keith Kellogg szerint Ukrajna már nem veszíti el ezt a háborút, és „erkölcsi fölényük van”.
Az Ukrajinszka Pravda arról ír, hogy Keith Kellogg, az Egyesült Államok Ukrajnáért felelős különmegbízottja a 21. Jaltai Európai Stratégia (YES) éves találkozóján kijelentette: „Tizenkilenc drón becsapódása lengyel területre nem lehet véletlen.
Lehet egy téves célpont, lehet kettő, de nem tizenkilenc”.
Véleményét hangsúlyozva hozzátette: „Ukrajna nem fogja elveszíteni a háborút”. Kellogg szerint Vlagyimir Putyin tudatosan cselekszik, jelet küld, próbálja felmérni, meddig tolhatja el a saját határait.
Keith Kellogg úgy véli, az ukránoknak erkölcsi előnyük van Oroszországgal szemben, és Ukrajna mára világvezetővé vált a dróngyártásban, jelentősen megelőzve az Egyesült Államokat.
„Az ukránok jelentősen csökkentették Oroszország katonai erejét, így Ukrajna vereségéről szó sem lehet”
– mondta a különmegbízott, aki szerint ha Kína megszüntetné Oroszország támogatását, a háború már „holnap véget érne”.

