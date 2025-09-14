Trump különmegbízottja: Oroszország már nem képes győzni Ukrajna felett

Az Ukrajinszka Pravda arról ír, hogy Keith Kellogg, az Egyesült Államok Ukrajnáért felelős különmegbízottja a 21. Jaltai Európai Stratégia (YES) éves találkozóján kijelentette: „Tizenkilenc drón becsapódása lengyel területre nem lehet véletlen.

Lehet egy téves célpont, lehet kettő, de nem tizenkilenc”.

Véleményét hangsúlyozva hozzátette: „Ukrajna nem fogja elveszíteni a háborút”. Kellogg szerint Vlagyimir Putyin tudatosan cselekszik, jelet küld, próbálja felmérni, meddig tolhatja el a saját határait.