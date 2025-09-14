Ft
Ukrajna Kína Oroszország Keith Kellogg

Trump különmegbízottja: Oroszország már nem képes győzni Ukrajna felett

2025. szeptember 14. 08:53

Keith Kellogg szerint Ukrajna már nem veszíti el ezt a háborút, és „erkölcsi fölényük van”.

2025. szeptember 14. 08:53


Az Ukrajinszka Pravda arról ír, hogy Keith Kellogg, az Egyesült Államok Ukrajnáért felelős különmegbízottja a 21. Jaltai Európai Stratégia (YES) éves találkozóján kijelentette: „Tizenkilenc drón becsapódása lengyel területre nem lehet véletlen. 

Lehet egy téves célpont, lehet kettő, de nem tizenkilenc”.

Véleményét hangsúlyozva hozzátette: „Ukrajna nem fogja elveszíteni a háborút”. Kellogg szerint Vlagyimir Putyin tudatosan cselekszik, jelet küld, próbálja felmérni, meddig tolhatja el a saját határait.

Keith Kellogg úgy véli, az ukránoknak erkölcsi előnyük van Oroszországgal szemben, és Ukrajna mára világvezetővé vált a dróngyártásban, jelentősen megelőzve az Egyesült Államokat.

„Az ukránok jelentősen csökkentették Oroszország katonai erejét, így Ukrajna vereségéről szó sem lehet” 

– mondta a különmegbízott, aki szerint ha Kína megszüntetné Oroszország támogatását, a háború már „holnap véget érne”.

lacika-985
2025. szeptember 14. 11:15
Ugy látszik van az a pénz amiért szemberfordulhat Trumppal
falcatus-2
2025. szeptember 14. 11:13
"Trump különmegbízottja: Oroszország már nem képes győzni Ukrajna felett.." Ez egyelőre még befejezett tényként kezelhető. Az I-re a pontot hamarosan maguk az ukránok fogják feltenni. Ennyit hagytak meg az oroszok mementónak a nyugat "dicsőségére"
herden100
2025. szeptember 14. 11:13
KELLOG! BEKAPHATOD.
kimirszen
2025. szeptember 14. 11:12
falcatus-2 2025. szeptember 14. 10:51 kimirszen "Majd ha megérkeznek az USA filléres robotrepülői az ukránokhoz...." Az USA mikor lett irgalmas szamaritánus? AGM-158 kombinálva az ukrán drónokkal és egy héten belül az összes 900km belül található finomító katonai repülőtér elpusztulna Oroszországban. Az USAnak 7500 db van ebből raktáron és a gyártó gőzerővel gyártja a többit.
