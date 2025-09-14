Özönlenek a lengyel önkéntesek katonának, Oroszország ellen harcolnának

Határsértő orosz drónok borzolják a kedélyeket: NATO-válasz is jöhet
Varsó szerint az oroszok a NATO képességeit is tesztelték az akcióval.
Az orosz dróntámadás feltüzelte a lengyeleket.
A Reuters arról ír, hogy több ezer lengyel önkéntes katonai kiképzésre jelentkezett, miközben
az ország hadserege hivatásos és önkéntes katonákkal is igyekszik feltölteni a sorait,
mivel aggódnak Oroszország „katonai agressziója” miatt.
„Bármit megtennék a gyermekem biztonságáért. És mindenképpen harcolni akarnék”
– mondta például egy édesanya, Jedruszak, aki asszisztensként dolgozik egy irodában.
Fotó: 123RF
