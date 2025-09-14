Ft
09. 14.
vasárnap
Lengyelország Oroszország agresszió hadsereg katona

Özönlenek a lengyel önkéntesek katonának, Oroszország ellen harcolnának

2025. szeptember 14. 06:49

Az orosz dróntámadás feltüzelte a lengyeleket.

2025. szeptember 14. 06:49
null

A Reuters arról ír, hogy több ezer lengyel önkéntes katonai kiképzésre jelentkezett, miközben 

az ország hadserege hivatásos és önkéntes katonákkal is igyekszik feltölteni a sorait, 

mivel aggódnak Oroszország „katonai agressziója” miatt.

„Bármit megtennék a gyermekem biztonságáért. És mindenképpen harcolni akarnék” 

– mondta például egy édesanya, Jedruszak, aki asszisztensként dolgozik egy irodában.

Fotó: 123RF

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Galerida
2025. szeptember 14. 08:05
Szerencsétlen lengyelek (háttérben a derék angolokkal..) már 1939-ben is kijelentették, hogy három hónapon belül Berlinben lesznek. Aztán még a győzelmi disszemlén sem vonulhattak fel....
fogas paduc
2025. szeptember 14. 08:02 Szerkesztve
Szóval ez az "orosz" dróntámadás egy ukrán -lengyel kooperáció keretében elkészült idegenzászlós hadművelet volt. Célja a nato bevonása az ukri - orosz háborúba. Bizonyítékok: - a drónok hatótávolsága messze alatta marad a " megtett " távolságaikkal. Robert.C Castel hiába mondogatja, hogy " póttartályokkal" ez lehetséges -- na, de nem igen voltak láthatók " póttartályok" Castel szerint lehet, hogy Belorussziából indították azokat -- nem valószínű, hiszen a beloruszok értesítették a lengyeleket erről, másrészt meg nem gondolnám, hogy a beloruszok ennyire szembemennének az oroszokkal és vica verca verza -- és egyébként miért is?! --néhány ártalmatlan drónrepcsi miatt, s persze mi lett volna a hasznuk belőle? Mondják, hogy az oroszok tesztelték a nato légvédelmét -- az oroszok 3 éve a nato légvédelmével harcolnak. Számos olyan felvétel lelhető fel, ahol a ducktape-val fércelt drón a fizikai törvényeit meghazudtolva, helikopter módban száll le, mondjuk egy nyúlketrec tetejére.
ricsi1975
2025. szeptember 14. 07:59
Kamu az egész. Ki a franc akarná az életét adni a mocskos politikusok miatt, bármiért is?
ogreg75-2
2025. szeptember 14. 07:58
Mert nem ismerik bátor Orbán Balázst, aki megmondta, a gyengébb ne harcoljon! Ő Magyarország büszkesége, aki egy mondattal hülyévé tette az összes 56-os forradalmárt!
