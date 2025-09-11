Határsértő orosz drónok borzolják a kedélyeket: NATO-válasz is jöhet

A lengyel légtérben történt orosz drónincidens komoly politikai és katonai hullámokat kavart a nyugati világban. A Guardian beszámolója szerint Karol Nawrocki lengyel elnök a poznań-krzesinyi légibázison tartott beszédében úgy fogalmazott:

az akció „nem volt más, mint provokáció, egy kísérlet, hogy leteszteljék képességeinket és a NATO működését”.

Úgy véli, Lengyelország mind a katonai, mind a diplomáciai próbát kiállta, és köszönetet mondott a pilótáknak és katonáknak, akik „készek voltak válaszolni a provokációra”.