09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
karol nawrocki Lengyelország NATO Ukrajna Oroszország légvédelem Volodimir Zelenszkij drón Európai Unió

Határsértő orosz drónok borzolják a kedélyeket: NATO-válasz is jöhet

2025. szeptember 11. 22:39

Varsó szerint az oroszok a NATO képességeit is tesztelték az akcióval.

2025. szeptember 11. 22:39
null

A lengyel légtérben történt orosz drónincidens komoly politikai és katonai hullámokat kavart a nyugati világban. A Guardian beszámolója szerint Karol Nawrocki lengyel elnök a poznań-krzesinyi légibázison tartott beszédében úgy fogalmazott:

az akció „nem volt más, mint provokáció, egy kísérlet, hogy leteszteljék képességeinket és a NATO működését”.

Úgy véli, Lengyelország mind a katonai, mind a diplomáciai próbát kiállta, és köszönetet mondott a pilótáknak és katonáknak, akik „készek voltak válaszolni a provokációra”.

Mindennek van határa!

Az incidenst részletesen kommentálta Alexus Gregory Grynkewich, a NATO európai főparancsnoka is. Mint mondta: jelenleg nem tudni, szándékos műveletről vagy véletlen eseményről van-e szó, és a drónok pontos számát illetően sincs megbízható adat.

Kiemelte ugyanakkor:

ha valóban „százakból álló drónraj” hatolna be a szövetség területére, az „nem baleset vagy légtérsértés, hanem támadás lenne, amely egyértelműen az 5. cikkely aktiválásához vezetne”.

A mostani eset inkább a 4. cikkely szerinti konzultáció kérdését veti fel, vagyis a tagállamok közös egyeztetését a biztonsági fenyegetésekről.

Az unió és a tagállamok is reagáltak

Az EU külügyi szóvivője, Anitta Hipper „agresszív és vakmerő cselekedetnek” nevezte a drónincidenst, és újabb, szigorúbb szankciókat ígért Moszkvával szemben.

Németország bejelentette: bővíti a lengyel légtér feletti légirendészeti misszióját, és még erőteljesebb támogatást ígért Ukrajnának.

Hollandia és Spanyolország diplomáciai jegyzékben tiltakozott, bekéretve a hozzájuk akkreditált orosz nagyköveteket.

Litvánia védelmi minisztere aggodalmát fejezte ki, hangsúlyozva az amerikai csapatok jelenlétének elrettentő szerepét, és „további rendszerek telepítését” sürgette a drónok felderítésére.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor magyar miniszterelnök már szeptember 10-én elítélte a Lengyelországban történteket.

Az ukrán elnök máris dirigál

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezt az incidenst is arra használta fel, hogy kioktassa a szövetségeseket: a drónfenyegetés kezelése szerinte új stratégiát kíván.

Senki sem rendelkezik annyi rakétával, hogy minden drónt lelőjön”

– mondta, hozzátéve: a Patriot rendszerek túl drágák a tömegesen bevetett olcsó eszközökkel szemben. Szerinte több rétegű védelemre és innovatív eszközökre van szükség.

Katonai válaszlépés

Varsó a jövőben a légvédelem további megerősítését ígérte, különösen a keleti határ mentén. A történtek növelték a feszültséget a NATO teljes keleti szárnyán, ahol a tagállamok – Litvániától Németországig – egyaránt további elrettentő lépésekre készülnek.

Emellett megerősítették, hogy

Lengyelország katonai képviselőket küld Ukrajnába, akik az ellenséges drónok lelövését fogják gyakorolni.

Ennek részleteiről azonban nem árultak el konkrétumokat, de elég valószínű, hogy nem konkrét frontszolgálatról lesz szó ebben az esetben.

Az elemzők szerint az orosz drónincidens rávilágított arra, hogy a NATO biztonságát már nem csak a hagyományos hadviselés, hanem a tömeges dróntámadások is fenyegetik. A szövetség vezetősége egyértelművé tette: egy újabb, nagyobb szabású támadás esetén már nem a diplomáciai konzultáció, hanem a katonai válasz lenne a következő lépés.

***

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

europész
2025. szeptember 11. 23:57
Tobb hirportalon jelent meg,hogy hamiszaszlos volt az orosznak nevezett drontamadas a lengyelek fele.Bizonyitekokkal van alatamasztva,hogy ujra hasznositott orosz gyartmanyu dron eszkozok repultek az ukranokon es Beloruszokon keresztul a lengyelekhez.Tobb dron ugy volt osszeragasztva ragasztoszalaggal es mas egyeb ragasztoval. A masik ellentmondas,hogy ha teljesen fel voltak uzemanyaggal vagy az akkumolatorok teljes feltoltese utan inditottak oket akkor gyakorlatilag mar a lengyel hatar elerese elott ki kellett fogyni az uzemanyagnak vagy az akku le kellett,hogy meruljon.A lengyelek a natoval es zselevel egyutt lukra futottak.Vegkepp hiteltelenek.
FeketeFehér
2025. szeptember 11. 23:34
"tasebi 2025. szeptember 11. 23:13 A beloruszok meg szóltak, hogy jönnek az orosz drónok tesztelni a NATO képességeit, készüljetek." A fehéroroszok csak azt jelezték, hogy nem ők voltak.
tasebi
•••
2025. szeptember 11. 23:32
"Lengyelország katonai képviselőket küld Ukrajnába, akik az ellenséges drónok lelövését fogják gyakorolni. Ennek részleteiről azonban nem árultak el konkrétumokat, de elég valószínű, hogy nem konkrét frontszolgálatról lesz szó ebben az esetben." Nem? Hanem? Agyaggalamblövészet? Azt otthon nem tudják gyakorolni?
tasebi
•••
2025. szeptember 11. 23:19
"Lengyelország mind a katonai, mind a diplomáciai próbát kiállta" Végül is hármat leszedtek az állítólag 19-ből a hollandokkal együtt, úgy hogy a fehéroroszok előre szóltak. Az is valami. És mikor még senki sem tudott semmi biztosat, ők már akkor oroszt kiáltottak. Ami hatalmas diplomáciai éleslátásra és önmérsékletre vall.
