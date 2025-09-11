Ft
09. 11.
csütörtök
háború Háború Ukrajnában Lengyelország Magyarország NATO Ukrajna Bulgária Szlovákia Egyesült Államok

Pattanásig feszült a helyzet: három éve érkeztek NATO-csapatok Magyarországra, most sem sokkal jobb a helyzet

2025. szeptember 11. 20:12

Nem túl jók az előjelek.

2025. szeptember 11. 20:12
null

A The Times cikke áttekinti a NATO 4. cikkének történetét, amelyet legutóbb Lengyelország hívott össze orosz drónincidensek miatt. A 4. cikk konzultációt ír elő tagállami fenyegetettség esetén, de nem jelent kollektív védelmet (mint az 5. cikk). Magyarországot érintően: a 2022-es orosz-ukrán háború kapcsán Bulgária, Csehország, Lengyelország és Szlovákia mellett a balti államok is aktiválták a 4. cikket;

ennek eredményeként NATO-harccsoportokat telepítettek többek között Magyarországra is,

erősítve ezzel az ország védelmét és elrettentő képességeit.

Nyitókép: LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

B_kanya
2025. szeptember 11. 20:59
mandala-3 2025. szeptember 11. 20:56 "Baj nagy baj , nagyon nagy baj , hogy itt vannak,!" Hát de mennyien? Kevesebb, mint ezren, úgy tudom. Annyi kell.
mandala-3
2025. szeptember 11. 20:56
Baj nagy baj , nagyon nagy baj , hogy itt vannak,!
zrx8
2025. szeptember 11. 20:34
Hát, végül is a Német birodalom is csak erősíteni akarta Lengyelország védelmét 1939-ben.
templar62
2025. szeptember 11. 20:21
Ha az európaiak nem akarnak harcolni a dollár létérdekéért ( háborús konjunktúra ) , akkor a háborút viszik az európai területekre , és lesz európaiérték a kényszersorozás .
