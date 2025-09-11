Pattanásig feszült a helyzet: három éve érkeztek NATO-csapatok Magyarországra, most sem sokkal jobb a helyzet

A The Times cikke áttekinti a NATO 4. cikkének történetét, amelyet legutóbb Lengyelország hívott össze orosz drónincidensek miatt. A 4. cikk konzultációt ír elő tagállami fenyegetettség esetén, de nem jelent kollektív védelmet (mint az 5. cikk). Magyarországot érintően: a 2022-es orosz-ukrán háború kapcsán Bulgária, Csehország, Lengyelország és Szlovákia mellett a balti államok is aktiválták a 4. cikket;

ennek eredményeként NATO-harccsoportokat telepítettek többek között Magyarországra is,

erősítve ezzel az ország védelmét és elrettentő képességeit.