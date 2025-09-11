Futótűzként söpört végig a hír az ukrán médiában: Magyarország növelte az ellátásbiztonságát

Gigabejelentést tett a Mol: új kőolajlelőhelyet találtak Magyarországon
Az új lelőhely jelentősen hozzájárul hazánk ellátásbiztonságához.
Még a keleti szomszédunkban is felfigyeltek a nagy szenzációra.
A MOL és az O&GD új olajmezőt fedezett fel Galgahévíz közelében, mintegy 2400 méter mélyen – számolt be róla többek között az ukrán NV.
A Galgahévíz-4 kút napi ezer hordó kitermelésére képes, ami a MOL-csoport szénhidrogénkitermelésének 0,5%-át adja.
A MOL Hungary ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: a hazai kitermelés növeli Magyarország ellátásbiztonságát és csökkenti az importfüggőséget, ezért kiemelt céljuk a belföldi szénhidrogén-kutatás.
Az olajat várhatóan a százhalombattai Dunai Finomítóban dolgozzák fel.
A projektben az O&GD 51%, míg a MOL 49% részesedéssel bír.
Ezt is ajánljuk a témában
Az új lelőhely jelentősen hozzájárul hazánk ellátásbiztonságához.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Andreas SOLARO / AFP