Futótűzként söpört végig a hír az ukrán médiában: Magyarország növelte az ellátásbiztonságát

A MOL és az O&GD új olajmezőt fedezett fel Galgahévíz közelében, mintegy 2400 méter mélyen – számolt be róla többek között az ukrán NV.

A Galgahévíz-4 kút napi ezer hordó kitermelésére képes, ami a MOL-csoport szénhidrogénkitermelésének 0,5%-át adja.

A MOL Hungary ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: a hazai kitermelés növeli Magyarország ellátásbiztonságát és csökkenti az importfüggőséget, ezért kiemelt céljuk a belföldi szénhidrogén-kutatás.

Az olajat várhatóan a százhalombattai Dunai Finomítóban dolgozzák fel.

A projektben az O&GD 51%, míg a MOL 49% részesedéssel bír.