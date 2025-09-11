Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország energia Ukrajna kút MOL olajmező energiaellátás

Futótűzként söpört végig a hír az ukrán médiában: Magyarország növelte az ellátásbiztonságát

2025. szeptember 11. 11:42

Még a keleti szomszédunkban is felfigyeltek a nagy szenzációra.

2025. szeptember 11. 11:42
null

A MOL és az O&GD új olajmezőt fedezett fel Galgahévíz közelében, mintegy 2400 méter mélyen – számolt be róla többek között az ukrán NV.

A Galgahévíz-4 kút napi ezer hordó kitermelésére képes, ami a MOL-csoport szénhidrogénkitermelésének 0,5%-át adja.

A MOL Hungary ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: a hazai kitermelés növeli Magyarország ellátásbiztonságát és csökkenti az importfüggőséget, ezért kiemelt céljuk a belföldi szénhidrogén-kutatás.

Az olajat várhatóan a százhalombattai Dunai Finomítóban dolgozzák fel.

A projektben az O&GD 51%, míg a MOL 49% részesedéssel bír.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Andreas SOLARO / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ati Papa
2025. szeptember 11. 13:15
Ez a futótűz a MOL szénhidrogén kitermelésének 0.5 %- át adja. Ez most még csak pettingeli az Ukránokat. Viszont pár éve olvastam, hogy valahol Magyarország alatt tényleg hatalmas kőolaj lelőhely van amiből bőven jutna exportra is. A baj az, hogy technológiai okok miatt egy ideig még ott is marad. Ráadásul jó Magyar szokás szerint azonnal tiltakoztak valakik a lehetséges kitermelés ellen. Nem lehetetlen azonban, hogy ha a dolgok a jelenlegi irányban haladnak csak rá lesz szorulva az ország. De ki az az O1 GD ?
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. szeptember 11. 12:43
Be vannak szarva a bukott nácik, hogy nem zsarolhatnak minket tovább...
Válasz erre
0
1
pandalala
2025. szeptember 11. 12:32
döbbenetes h ezt Ukrajna nem látta jönni .... elenszkij is beadta ezért a felmondását!! .. :-))
Válasz erre
2
1
pandalala
•••
2025. szeptember 11. 11:55 Szerkesztve
és nemsokára elérjük a 0.7 %-ot .... döbbenetesen emelkedett az energiabiztonságunk .. plusz, okoskák szerint úgy kell növelni a diverzifikációt, hogy a legnagyobb forrást kell elhagyni először ... :-DDDD / Fájnak a tények, ugye, faszkalapok!! :-)) /
Válasz erre
2
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!