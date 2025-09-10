Gigabejelentést tett a Mol: új kőolajlelőhelyet találtak Magyarországon

Galgahévíz közelében mintegy 2400 méter mélyen új kőolajlelőhelyet talált a Mol és az O&GD. A Galgahévíz-4 elnevezésű kút körülbelül napi 1000 hordó kőolaj termelésére képes, amit a százhalombattai Dunai Finomítóban dolgoznak fel – jelentette be szerdai közleményében az olajipari társaság.

A Mogyoród elnevezésű koncessziós területhez tartozó Galgahévízen május végén kezdtek a partnerek a Galgahévíz-4 kút fúrásába, amely 37 nap alatt érte el a tervezett 2400 méteres mélységet. A sikeres teszteket követően termelésbe állították a kutat, amely körülbelül napi 1000 hordó kőolaj termelésére képes. Az O&GD és a Mol 51-49 százalékos tulajdoni hányad arányában osztoznak a kitermelt mennyiségen. A fúrást a Mol leányvállalata, a Rotary Zrt. végezte az R-69 fúrótoronnyal.

A közlemény idézte Bacsa Györgyöt, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatóját, aki kijelentette, hogy az új lelőhely

jelentősen hozzájárul Magyarország ellátásbiztonságához, hiszen a hazai termelés csökkenti az importfüggőséget.

Az ellátási útvonalak körüli bizonytalanságok is igazolják, hogy minél több vezeték hálózza be a régiót, annál biztosabb, hogy mindig lesz elég energia. A legjobb forrás ugyanakkor mindig a hazai, ezért a Mol prioritásként kezeli a magyarországi szénhidrogén-kutatást – mondta.