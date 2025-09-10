Ft
09. 10.
szerda
kőolaj Mol lelőhely

Gigabejelentést tett a Mol: új kőolajlelőhelyet találtak Magyarországon

2025. szeptember 10. 11:03

Az új lelőhely jelentősen hozzájárul hazánk ellátásbiztonságához.

2025. szeptember 10. 11:03
null

Galgahévíz közelében mintegy 2400 méter mélyen új kőolajlelőhelyet talált a Mol és az O&GD. A Galgahévíz-4 elnevezésű kút körülbelül napi 1000 hordó kőolaj termelésére képes, amit a százhalombattai Dunai Finomítóban dolgoznak fel – jelentette be szerdai közleményében az olajipari társaság.

A Mogyoród elnevezésű koncessziós területhez tartozó Galgahévízen május végén kezdtek a partnerek a Galgahévíz-4 kút fúrásába, amely 37 nap alatt érte el a tervezett 2400 méteres mélységet. A sikeres teszteket követően termelésbe állították a kutat, amely körülbelül napi 1000 hordó kőolaj termelésére képes. Az O&GD és a Mol 51-49 százalékos tulajdoni hányad arányában osztoznak a kitermelt mennyiségen. A fúrást a Mol leányvállalata, a Rotary Zrt. végezte az R-69 fúrótoronnyal.

A közlemény idézte Bacsa Györgyöt, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatóját, aki kijelentette, hogy az új lelőhely 

jelentősen hozzájárul Magyarország ellátásbiztonságához, hiszen a hazai termelés csökkenti az importfüggőséget.

Az ellátási útvonalak körüli bizonytalanságok is igazolják, hogy minél több vezeték hálózza be a régiót, annál biztosabb, hogy mindig lesz elég energia. A legjobb forrás ugyanakkor mindig a hazai, ezért a Mol prioritásként kezeli a magyarországi szénhidrogén-kutatást – mondta.

A közlemény kitér arra is, hogy az O&GD-vel közös találat mellett a Mol számos helyen fedezett fel szénhidrogént a közelmúltban: 2022 novemberében a Vecsés-2, 2024 májusában a Vecsés-1, 2024 novemberében a Vecsés-3 fúrás is sikeresnek bizonyult. 2025 márciusában a Dunántúlon, Somogysámson határában talált kőolajat a Mol. Emellett a 2019-ben indított sekélygáz program keretében 25 sikeres fúrást hajtott végre.

A Mol a legnagyobb szénhidrogén-termelő Magyarországon, csaknem 1300 kőolaj és földgázkúton termel. 2024-ben a hazai termelésből a kőolaj 47 százalékát (csaknem 600 ezer tonna) és a földgáz közel 80 százalékát (közel 1,5 milliárd köbméter) a Mol biztosította. A Mol-csoport kőolaj-és földgázkitermelési portfóliójában szintén Magyarország a legjelentősebb, jelenleg a teljes termelés 39 százalékát adja. A Galgahévíz-4 kút a Mol magyarországi kőolajtermeléséhez mintegy 4 százalékkal járul hozzá – közölte a társaság.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

fogas paduc
2025. szeptember 10. 12:10
Én azt szeretném egyszer, vagy többször olvasni, hogy a MOL mikrobejelentést tesz arról, hogy gigalelőhelyet talált Magyarországon. Elvégre mégiscsak itt hullámzott több 10 ezer éven át a Pannon tenger, az abban keletkezett biomasszának szénhidrogénként meg kell lennie valahol. Odaírhatták volna, hogy ez az 1000 hordónyi napi kitermelés a napi igények hány %-nak a kielégítésére elegendő.
Ati Papa
2025. szeptember 10. 12:00
Ha még tovább szemétkednek az Ukránok egyszer csak arra ébrednek az illetékesek, hogy a hazai készletek beindításával és a máshonnan beszerzett olajjal nincs is szükség a Druzsbára. Ebből viszont nem lenne szabad egy cseppet sem adni a baráti Ukrajnának.
kimirszen
2025. szeptember 10. 11:53
""'2024-ben a hazai termelésből a kőolaj 47 százalékát (csaknem 600 ezer tonna)... """' A mandinernél nem újságírók dolgoznak hanem propagandisták. Magyarország éves kőolaj fogyasztása 4-5 millió tonna.
pandalala
2025. szeptember 10. 11:48
ez inkább csak pöti, és nem giga ..... mondjuk ennek is örülnünk kell .. ( Mo. napi olajfelhasználása: cca 160 000 hordó! Sz'al, ez minden csak épp' nem "giga"!! .... )
