vegyipari Gépészeti Tanműhely Százhalombatta Dunai Finomító

Így tanulnak majd a jövő gépészei – új tanműhelyt nyitott a MOL

2025. szeptember 10. 10:43

1,3 milliárd forintos beruházással, 1700 négyzetméteren épült meg Százhalombattán az a korszerű tanműhely, ahol már a jövő szakemberei készülhetnek fel a valódi ipari kihívásokra.

2025. szeptember 10. 10:43
null

A Mol ünnepélyes keretek között átadta a Dunai Finomító új Gépészeti Tanműhelyét Százhalombattán – derült ki az Index cikkéből.

A beruházás 1,3 milliárd forintba került. Az 1700 négyzetméteres, korszerűen felszerelt műhelyt a duális képzések során használják majd.

Az ilyen képzésen résztvevő tanulók az új tanműhelyben fejleszthetik majd gépész- és vegyipari tudásukat. Jelenleg 230 középiskolás diák örülhet a beruházásnak, azonban a százhalombattai fejlesztésnek köszönhetően ez a szám két és félszeresére nőhet.

Az új oktatási központban a gépgyártás-technológiai technikus, gépésztechnikus vegyipari szakmairány, hegesztő, valamint gépi és CNC-forgácsoló képzéseken résztvevő diákok tanulnak majd. 

A beruházás remek lehetőséget biztosít majd arra is, hogy a tanulók már az oktatás ideje alatt megismerkedjenek egy Mol szintű vállalati kultúrájával és biztonsági elvárásaival is.

Tudjuk, hogy a jövő technológiáihoz nem elég az elméleti ismeret: szükség van biztos gyakorlati tudásra, olyan szakemberekre, akik a legkorszerűbb technológiákat nemcsak megérteni, hanem magabiztosan használni is képesek. Ezt a lehetőséget biztosítja Százhalombattán ez az új tanműhely”

– fogalmazott Pálmai Gergely szakképzésért felelős helyettes államtitkár.

Az új Gépészeti Tanműhely a Mol azon törekvésének eredménye, hogy hosszú távon biztosítsa a magyar ipar szakképzett utánpótlását. 

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

***

