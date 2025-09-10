Így tanulnak majd a jövő gépészei – új tanműhelyt nyitott a MOL

A beruházás 1,3 milliárd forintba került. Az 1700 négyzetméteres, korszerűen felszerelt műhelyt a duális képzések során használják majd.

Az ilyen képzésen résztvevő tanulók az új tanműhelyben fejleszthetik majd gépész- és vegyipari tudásukat. Jelenleg 230 középiskolás diák örülhet a beruházásnak, azonban a százhalombattai fejlesztésnek köszönhetően ez a szám két és félszeresére nőhet.

Az új oktatási központban a gépgyártás-technológiai technikus, gépésztechnikus vegyipari szakmairány, hegesztő, valamint gépi és CNC-forgácsoló képzéseken résztvevő diákok tanulnak majd.