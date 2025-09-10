A tanárok évtizedes problémáját orvosolja az új állami továbbképzési rendszer

A szerző a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István Tanárképző Karának közszolgálati docense

Ahogy mondani szokták: „a jó pap holtig tanul”. Ez ugyanígy igaz a jó tanárra is. Az őszi és tavaszi hajtás közepette is tudjuk, hogy a szakmai önművelés, önfejlesztés elengedhetetlen eleme egy tanár hivatásának.

Ehhez nyújt új szemléletű és bőséges lehetőséget az új pedagógus-továbbképzési rendszer.

Örökös probléma egy tanár szakmai pályafutása során, hogy főiskolai-egyetemi tanulmányai alatt felvérteződik szaktárgyainak alapos ismeretével, legfrissebb eredményeivel, ám aztán a sok évtizedes tanári munka során ritkán adódik alkalma érdemben újra elmélyülni különböző szakmai ismeretekben. Természetesen az eddigiekben működő továbbképzési rendszer is széles kínálatot biztosított, de számos esetben mindez komoly részvételi díj ellenében volt csak igénybe vehető, illetve a szaktárgyi témákhoz kevésbé kapcsolódó, inkább pedagógiai-pszichológiai vagy módszertani témákat jártak körül az egyes kurzusok, és sokszor nem is illeszkedtek a megújult Nemzeti Alaptanterv követelményeihez.

Az új továbbképzési rendszer e téren ideális egyensúlyt teremt.