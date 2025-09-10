A tanárok évtizedes problémáját orvosolja az új állami továbbképzési rendszer

Egy-egy ilyen helyszín egy teljes történelmi folyamat ismeretét feltételezi – a példáknál maradva – az 1944-45-ös szerb partizán vérengzések, illetve a Kárpátalján lezajlott szovjet deportálások kapcsán. Az érettségi követelményekbe bekerülő elemek, mint Jasenovac (egy horvát usztasa haláltábor), vagy éppen a tordai csata (1944 szeptemberében Erdélyben a vöröshadsereggel vívott csata) hasonló módon maguk után vonják az információ tágabb kontextusban való értelmezését. Talán az említett példák alapján is látható, a megújuló tantervi súlypontok igénylik, hogy az iskolai tanári munka tartalma is kövesse ezen változásokat.
Természetesen a tanár kollégák sosem hagynak fel az önműveléssel az általuk tanítandó tananyag kapcsán, de a meginduló új tanártovábbképzések nagyon sokat segítenek mindebben nekik.
A kurzusok során a választott tananyagrész új, tematikus súlypontjait, megközelítéseit előre elkészített szakanyag, szemléltetés és esetenként gyakorlati feladatok segítségével tudják majd áttekinteni. Mindemellett a képzések összeállítása során a szakmai tartalom mellett módszertani elemek is megjelennek, amelyeket a részt vevő kollégák beépíthetnek a mindennapi praxisukba.
Mindezek nyomán biztos vagyok benne, hogy az új képzések a teljes hazai tanártársadalomnak fognak értékes és érdekes szellemi kalandot hozni, amelynek eredményei nem csak saját magukban, hanem rajtuk keresztül a tanítványaikban is messzemenőkig hasznosulni fognak, ezáltal azok össznemzeti jelentősége is kiemelkedő.
Nyitókép: Shutterstock