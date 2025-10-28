Ez a nap is eljött: egyszerre lélegezhet fel Magyarország és Ukrajna

Az ütemtervek szerint halad a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása, így csökkentett kapacitással újra elindulhatott az üzemanyagtermelés a Dunai Finomítóban – tájékoztatott róla a MOL.

Magyarország ellátása biztosított: van elegendő üzemanyagunk.

A kárfelmérés továbbra is zajlik, a tényfeltáró munkacsoport vizsgálja, hogy milyen helyreállítási munkákra lesz szükség – közölték.

Az ukránok reakciója

Korábban beszámoltunk róla, hogy