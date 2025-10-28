Ez a nap is eljött: egyszerre lélegezhet fel Magyarország és Ukrajna

Feltették az égető kérdést: mi lesz most a magyar olajfinomítóval? (FOTÓK)
Szakértők dolgoznak azon, hogy felmérjék, mely berendezések menthetők, mit kell elbontani, és mely részeket kell újraépíteni a Mol olajfinomítójában.
Létfontosságú közleményt adott ki a MOL.
Az ütemtervek szerint halad a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása, így csökkentett kapacitással újra elindulhatott az üzemanyagtermelés a Dunai Finomítóban – tájékoztatott róla a MOL.
Magyarország ellátása biztosított: van elegendő üzemanyagunk.
A kárfelmérés továbbra is zajlik, a tényfeltáró munkacsoport vizsgálja, hogy milyen helyreállítási munkákra lesz szükség – közölték.
Korábban beszámoltunk róla, hogy
Dmitro Ljouskin üzemanyagpiaci szakértő szerint Ukrajnában súlyos üzemanyaghiány fenyeget,
miután tűz ütött ki a MOL magyarországi finomítójában, valamint hasonló incidensek történtek szlovákiai és romániai finomítókban is.
Nyitókép: MTI/PAP/Piotr Polak