üzemanyag Magyarország Ukrajna ellátás MOL tűzeset Dunai Finomító üzemanyaghiány

Ez a nap is eljött: egyszerre lélegezhet fel Magyarország és Ukrajna

2025. október 28. 12:21

Létfontosságú közleményt adott ki a MOL.

2025. október 28. 12:21
Mol

Az ütemtervek szerint halad a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása, így csökkentett kapacitással újra elindulhatott az üzemanyagtermelés a Dunai Finomítóban – tájékoztatott róla a MOL.

Magyarország ellátása biztosított: van elegendő üzemanyagunk.

A kárfelmérés továbbra is zajlik, a tényfeltáró munkacsoport vizsgálja, hogy milyen helyreállítási munkákra lesz szükség – közölték.

Az ukránok reakciója

Korábban beszámoltunk róla, hogy

Dmitro Ljouskin üzemanyagpiaci szakértő szerint Ukrajnában súlyos üzemanyaghiány fenyeget,

miután tűz ütött ki a MOL magyarországi finomítójában, valamint hasonló incidensek történtek szlovákiai és romániai finomítókban is.

Nyitókép: MTI/PAP/Piotr Polak

Összesen 26 komment

balbako_
2025. október 28. 14:43
Az Ukrajnának jutó rész árába be kell az újjáépítés költségeit is építeni.
Válasz erre
0
0
uszoda
•••
2025. október 28. 14:22 Szerkesztve
magyarországi finomítójában, valamint hasonló incidensek történtek szlovákiai és romániai finomítókban is.---- az Isten az ukránokkal van, hiszen csak az u k r á n o k ellenlábasait sújtotta robbanás utáni tűzesetekkel.... (a robbanást persze a hívők nem tartják fontosnak a 8. csapássorozat történeteiben) Az ésazik áramlat II. is vízalatti tűzeset volt alighanem... (túl gyúlékony a víz a lengyelek fele)
Válasz erre
0
1
Tippmann-M4-223
2025. október 28. 14:12
Azért remélem a hoholoknak addig egy liter sem megy, ameddig újraindul a teljes üzem........................................
Válasz erre
5
0
rikage
•••
2025. október 28. 13:14 Szerkesztve
"Magyarország ellátása biztosított: van elegendő üzemanyagunk." Furcsa is lenne, hogy miközben Ukrajnának dízelt szállít a MOL, idehaza meg hiány lenne vagy áremelkedés.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!