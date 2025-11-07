Mindenkit sokkolt Putyin kémszolgálata: ha ezt megteszi Zelenszkij, Magyarországot is ellepi a radioaktív szennyeződés
Súlyos vádakkal állt elő az orosz Külső Hírszerző Szolgálat.
Hajmeresztő elmélettel álltak elő az oroszok.
A Rosszijszkaja Gazetában megjelent véleménycikk szerint a százhalombattai Dunai Finomítóban és a romániai Petromidia olajfinomítóban történt robbanások mögött Ukrajna állhat, amit a szerző Kijev pánikreakciójának tart.
A cikk hangsúlyozza, hogy mindkét üzem orosz olajat dolgoz fel, és az ilyen incidensek az európai energetikai függetlenség maradékát is veszélyeztetik.
Az írás szerint Európa így rákényszerül drága amerikai LNG-importra. A szerző Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilatkozatára hivatkozva azt állítja, hogy Ukrajna pánikhangulatba került és összeomlás szélén áll.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
