A Rosszijszkaja Gazetában megjelent véleménycikk szerint a százhalombattai Dunai Finomítóban és a romániai Petromidia olajfinomítóban történt robbanások mögött Ukrajna állhat, amit a szerző Kijev pánikreakciójának tart.

A cikk hangsúlyozza, hogy mindkét üzem orosz olajat dolgoz fel, és az ilyen incidensek az európai energetikai függetlenség maradékát is veszélyeztetik.

Az írás szerint Európa így rákényszerül drága amerikai LNG-importra. A szerző Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilatkozatára hivatkozva azt állítja, hogy Ukrajna pánikhangulatba került és összeomlás szélén áll.