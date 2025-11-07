Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború olaj Háború Ukrajnában Ukrajna Magyarország orosz-ukrán háború Százhalombatta Vlagyimir Putyin Dunai Finomító robbanás

Megvan a tettes? Ukrajna állhat a Dunai Finomítóban történt robbanás mögött – bedobták a kavicsot az állóvízbe

2025. november 07. 11:43

Hajmeresztő elmélettel álltak elő az oroszok.

2025. november 07. 11:43
Százhalombatta

A Rosszijszkaja Gazetában megjelent véleménycikk szerint a százhalombattai Dunai Finomítóban és a romániai Petromidia olajfinomítóban történt robbanások mögött Ukrajna állhat, amit a szerző Kijev pánikreakciójának tart.

A cikk hangsúlyozza, hogy mindkét üzem orosz olajat dolgoz fel, és az ilyen incidensek az európai energetikai függetlenség maradékát is veszélyeztetik.

Az írás szerint Európa így rákényszerül drága amerikai LNG-importra. A szerző Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilatkozatára hivatkozva azt állítja, hogy Ukrajna pánikhangulatba került és összeomlás szélén áll.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Facebook

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. november 07. 13:02
Az ukránok mindig is bűnözők voltak. Emlékezzenek vissza a régi időkre, amikor még mindenhol szocializmus és béke volt, akkor is csak ukránokat fogtak el a rendőrök, mert folyton a rendőrség látószögében voltak. Budapest szétlövését már nem is említem!
Válasz erre
0
0
dupree
2025. november 07. 13:00
HA az ukránok tették ahhoz biztosan amerikai hozzájárulás is kellett. Lásd NS.
Válasz erre
0
0
polárüveg
2025. november 07. 12:51
Volt-e szabotázs? Azt nem tudom, de eddig minden orosz finomító vagy gázterminál szétlövése és nem orosz finomító balesete után a tőzsdén az árak megugrottak. Tehát a fizetendő ár és a technikai esemény között van összefüggés. Ki nyer az áremelkedésen? Azok, akik az Északi Áramlat felrobbantása és későbbi háború miatti többszörös áremelkedéseken...
Válasz erre
5
0
elcapo-2
2025. november 07. 12:50
Ez egyértelmű volt az első pillanattól fogva!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!