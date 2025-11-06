Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország merénylet Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij SZVR

Mindenkit sokkolt Putyin kémszolgálata: ha ezt megteszi Zelenszkij, Magyarországot is ellepi a radioaktív szennyeződés

2025. november 06. 19:25

Súlyos vádakkal állt elő az orosz Külső Hírszerző Szolgálat.

2025. november 06. 19:25
Putyin, Zelenszkij.

Négy ukrán ellentámadást és két kitörési kísérletet vertek vissza orosz erők az elmúlt nap folyamán a Harkiv megyei Kupjanszknál, a donyecki régióban lévő Pokrovsznál (orosz nevén: Krasznoarmejszk) pedig 13 ellentámadási és három kitörési próbálkozást hárítottak el – közölte csütörtökön a moszkvai katonai tárca.

Valerij Geraszimov vezérkari főnök október 26-án arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy ezeket a településeket az orosz hadsereg bekerítette.

A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1250 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A beszámoló a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadiipart ellátó energetikai és közlekedési infrastrukturális létesítményeket, valamint egy drónok tárolásának és indításának helyszíneit, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, négy harckocsit és egyéb kilenc páncélozott harcjárművet, két irányított légibombát, továbbá 261 repülőgép típusú drónt.

Az orosz statisztika szerint az ukrán hadsereg a háború kezdete óta 46 ezer katonai járművet veszített. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.

A belgorodi régióban lévő Mihajlovkában életét vesztette egy nő, akinek a házát találat érte.

Súlyos állítások

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája csütörtökön kiadott közleményében azzal vádolt meg európai NATO-tagokat, hogy Kijevet rá akarják venni: sürgősen változtasson az ukrajnai konfliktusról kialakult kép nyugatiak számára kedvezőtlen alakulásán. Ennek leghatékonyabb módját az SZVR szerint egy olyan merényletben látják, amelynek áldozatai ukránok és uniós tagállamok állampolgárai lennének, hasonlóan a malajziai MH17-es repülőjárat 2014-ben történt tragédiájához.

Az orosz kémszolgálat tudni véli, hogy ilyen merénylet célpontja lehet a zaporizzsjai atomerőmű, amelyben megolvasztanák a reaktorok aktív zónáját.

Az SZVR közölte: a brit Chatham House (a londoni Királyi Külügyi Intézet) számítógépes modellezéssel kimutatta, hogy a radioaktív szennyeződés a Kijev ellenőrzése alatt álló ukrán területek és az Ukrajna nyugati határaihoz közel fekvő EU-tagországok polgárait érintené.

Az orosz hírszerzés azt állította, hogy a Chatham House elő akar készíteni egy olyan érvelést a média számára, amelynek hatására a nyugati közvélemény egyértelműen Kijev oldalára állna, és Moszkvát okolná a katasztrófáért.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Nhac NGUYEN, Gavriil GRIGOROV / AFP / POOL

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. november 06. 21:06
Érdekes .
Válasz erre
0
0
nakati
2025. november 06. 20:46
Egy sátánt szolgáló eu vezetőségtől, egy sátánt szolgáló ukrajnai bábtól mit is várhatna az ember?
Válasz erre
4
0
tapir32
2025. november 06. 20:40
Beteges, amikor a béke és a tűzszünet melletti kiállást Putyin melletti kiállással azonosítja valaki. Beteges, amikor a háború melletti kiállás értékké válik és a háború áldozatai nem számítanak.
Válasz erre
5
0
alenka
•••
2025. november 06. 20:37 Szerkesztve
Ugye, mi itt sokan, egyre gyakrabban hangsúlyozzuk: nemzeteinket Oroszország védi!.... A NATO nulla....Putin, ELŐRE!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!