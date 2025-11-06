Négy ukrán ellentámadást és két kitörési kísérletet vertek vissza orosz erők az elmúlt nap folyamán a Harkiv megyei Kupjanszknál, a donyecki régióban lévő Pokrovsznál (orosz nevén: Krasznoarmejszk) pedig 13 ellentámadási és három kitörési próbálkozást hárítottak el – közölte csütörtökön a moszkvai katonai tárca.

Valerij Geraszimov vezérkari főnök október 26-án arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy ezeket a településeket az orosz hadsereg bekerítette.

A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1250 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A beszámoló a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadiipart ellátó energetikai és közlekedési infrastrukturális létesítményeket, valamint egy drónok tárolásának és indításának helyszíneit, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, négy harckocsit és egyéb kilenc páncélozott harcjárművet, két irányított légibombát, továbbá 261 repülőgép típusú drónt.

Az orosz statisztika szerint az ukrán hadsereg a háború kezdete óta 46 ezer katonai járművet veszített. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.