Minden határt átlépett Zelenszkij: Oroszország után Kínának és Törökországnak is keresztbe tett
Beláthatatlan következményei lehetnek ennek az ukrán dróncsapásnak.
Súlyos vádakkal állt elő az orosz Külső Hírszerző Szolgálat.
Négy ukrán ellentámadást és két kitörési kísérletet vertek vissza orosz erők az elmúlt nap folyamán a Harkiv megyei Kupjanszknál, a donyecki régióban lévő Pokrovsznál (orosz nevén: Krasznoarmejszk) pedig 13 ellentámadási és három kitörési próbálkozást hárítottak el – közölte csütörtökön a moszkvai katonai tárca.
Valerij Geraszimov vezérkari főnök október 26-án arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy ezeket a településeket az orosz hadsereg bekerítette.
A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1250 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A beszámoló a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadiipart ellátó energetikai és közlekedési infrastrukturális létesítményeket, valamint egy drónok tárolásának és indításának helyszíneit, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, négy harckocsit és egyéb kilenc páncélozott harcjárművet, két irányított légibombát, továbbá 261 repülőgép típusú drónt.
Az orosz statisztika szerint az ukrán hadsereg a háború kezdete óta 46 ezer katonai járművet veszített. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.
A belgorodi régióban lévő Mihajlovkában életét vesztette egy nő, akinek a házát találat érte.
Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája csütörtökön kiadott közleményében azzal vádolt meg európai NATO-tagokat, hogy Kijevet rá akarják venni: sürgősen változtasson az ukrajnai konfliktusról kialakult kép nyugatiak számára kedvezőtlen alakulásán. Ennek leghatékonyabb módját az SZVR szerint egy olyan merényletben látják, amelynek áldozatai ukránok és uniós tagállamok állampolgárai lennének, hasonlóan a malajziai MH17-es repülőjárat 2014-ben történt tragédiájához.
Az orosz kémszolgálat tudni véli, hogy ilyen merénylet célpontja lehet a zaporizzsjai atomerőmű, amelyben megolvasztanák a reaktorok aktív zónáját.
Az SZVR közölte: a brit Chatham House (a londoni Királyi Külügyi Intézet) számítógépes modellezéssel kimutatta, hogy a radioaktív szennyeződés a Kijev ellenőrzése alatt álló ukrán területek és az Ukrajna nyugati határaihoz közel fekvő EU-tagországok polgárait érintené.
Az orosz hírszerzés azt állította, hogy a Chatham House elő akar készíteni egy olyan érvelést a média számára, amelynek hatására a nyugati közvélemény egyértelműen Kijev oldalára állna, és Moszkvát okolná a katasztrófáért.
Ezt is ajánljuk a témában
Beláthatatlan következményei lehetnek ennek az ukrán dróncsapásnak.
(MTI)
Nyitókép: Nhac NGUYEN, Gavriil GRIGOROV / AFP / POOL
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
„Koalíciós partnereinkkel megegyeztünk abban, hogy a cseh állami épületeken cseh zászlók lesznek” – indokolták a döntést.
Beláthatatlan következményei lehetnek ennek az ukrán dróncsapásnak.
Nem, nem Magyarországon.