Liverpool–Atlético Madrid: furcsa statisztikák kerültek elő, Szoboszlai egész Európa legjobbja

S bár erre a listára a csapatonkénti lebontásban nem tudott odaférni a Liverpool a legjobbak közé (a leghatékonyabban letámadó együttes a rivális Manchester City), egy másik mutatóban bizony történelmi számokat produkál. Arne Slot együttese ugyanis

úgy nyerte meg idénybeli első négy bajnokiját, hogy a győztes gólt kivétel nélkül a rendes játékidő utolsó 10 percében, vagy a hosszabbításban szerezte: ilyesmire idáig egyetlen klub sem volt képes a Premier League-ben!

A „legkorábbi” találat ebben az összevetésben éppen Szoboszlai 83. percben lőtt csodagólja volt az Arsenal elleni rangadón, ennél csak későbbi győztes góljai vannak idén a Poolnak – legutóbb például Mohamed Szalah egy 93. perces tizenegyessel döntött az emberhátrányban is nagyot küzdő Burnley otthonában. S noha a rivális szurkolók közül sokan szerencsével és bírói segítséggel vádolják a Vörösöket, a szakértők szerint ezek a kulcsfontosságú kései győzelmek