Liverpool Bajnokok Ligája Premier League Szoboszlai Dominik

Liverpool–Atlético Madrid: furcsa statisztikák kerültek elő, Szoboszlai egész Európa legjobbja

2025. szeptember 17. 16:27

A Liverpool történelmet írt azzal, hogy idénybeli első négy mérkőzését kivétel nélkül a 83. perc után nyerte meg, miközben a bomba formában lévő Szoboszlai Dominik fontos mutatóban vezeti az európai rangsort.

2025. szeptember 17. 16:27
Szerda este a Premier League-címvédő Liverpool is megkezdi szereplését a Bajnokok Ligája idei kiírásában: a végső győzelemre is esélyesnek tartott Vörösök a spanyol Atlético Madridot fogadják az Anfielden 21 órától. Az angol bajnokkal kapcsolatban a rangadót megelőzően újabb érdekes statisztikák láttak napvilágot, az egyiknek éppen a bomba formában lévő Szoboszlai Dominik a főszereplője. 

SZOBOSZLAI Dominik
A Liverpool mindenese, Szoboszlai Dominik újabb ékes bizonyságát adta elképesztő munkamoráljának (Fotó: AFP/Peter Powell)

A jubilálásra, 100. liverpooli és 35. BL-mérkőzésére készülő magyar klasszis egy fontos mutatóban konkrétan Európa legjobbja: 

az edzője, Arne Slot által hihetetlen munkabírásúként titulált Szoboszlai a 90 percre vetített visszatámadások számában toronymagasan vezeti a listát átlagban 7.4-es statisztikájával. 

S bár erre a listára a csapatonkénti lebontásban nem tudott odaférni a Liverpool a legjobbak közé (a leghatékonyabban letámadó együttes a rivális Manchester City), egy másik mutatóban bizony történelmi számokat produkál. Arne Slot együttese ugyanis 

úgy nyerte meg idénybeli első négy bajnokiját, hogy a győztes gólt kivétel nélkül a rendes játékidő utolsó 10 percében, vagy a hosszabbításban szerezte: ilyesmire idáig egyetlen klub sem volt képes a Premier League-ben!

A „legkorábbi” találat ebben az összevetésben éppen Szoboszlai 83. percben lőtt csodagólja volt az Arsenal elleni rangadón, ennél csak későbbi győztes góljai vannak idén a Poolnak – legutóbb például Mohamed Szalah egy 93. perces tizenegyessel döntött az emberhátrányban is nagyot küzdő Burnley otthonában. S noha a rivális szurkolók közül sokan szerencsével és bírói segítséggel vádolják a Vörösöket, a szakértők szerint ezek a kulcsfontosságú kései győzelmek 

sokkal inkább egy csapat mentális erejének bizonyítékai. 

(Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan)

