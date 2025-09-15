Szoboszlaiék fantasztikus rekordot döntöttek meg – a Liverpool szerdán „elindul Budapest felé”

Új posztján is ellenállhatatlan Szoboszlai Dominik – nem akármilyen dicséretet kapott
Kezdődik a Bajnokok Ligája alapszakasza! Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool az első fordulóban az Atlético Madriddal csap össze.
Ezen a héten megkezdődnek az alapszakasz küzdelmei a labdarúgó Bajnokok Ligájában, melynek döntőjét május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik majd. A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpool a spanyol bajnoki bronzérmes Atlético Madridot fogadja az első forduló szerdai játéknapján. A két együttes legutóbb a 2021–2022-es BL-idény csoportkörében találkozott egymással, akkor a Vörösök otthon (2–0) és idegenben (3–2) is legyőzték az Atletit.
Diego Simeone csapata a nyáron alapos vérátömlesztésen esett át, a vezetőség több mint 170 millió eurót költött új játékosokra, a legtöbbet a spanyol élvonalbeli klubok közül. Érkezett többek között
Az új futballisták beépítése azonban időbe telik, az Atlético a La Liga augusztusi fordulóiban nyeretlen maradt – az Espanyoltól (1–2) kikapott, míg az Elchével (1–1) és az Alavésszel (1–1) döntetlent játszott –, az első győzelmét a múlt hétvégén a Villarreal (2–0) ellen szerezte meg.
Atlético Madrid–Villarreal 2–0
A Liverpool ellenben négy győzelemmel kezdte az angol bajnokságot, sőt
a Premier League történetének első csapata lett, amely úgy nyert sorozatban négyszer, hogy mindegyik meccsén az utolsó tíz percben érte el a győztes találatot.
Az AFC Bournemouth ellen a 87. percben még 2–2-es döntetlen volt az állás, de – Federico Chiesa és Mohamed Szalah góljával – végül 4–2-re nyert a Pool, a Newcastle United ellen a 17 éves Rio Ngumoha a 100. percben döntötte el a mérkőzést a Vörösök javára, az Arsenal elleni rangadón Szoboszlai a 83. percben rúgta a fantasztikus szabadrúgásgólját, amely győzelmet ért a címvédőnek, míg a Burnley ellen múlt vasárnap Szalah a hosszabbításban értékesített tizenegyessel nyerte meg a meccset a Mersey-parti gárdának.
Szoboszlai Dominik vegyes emlékeket őriz az Atlético Madridról: a Salzburg színeiben 2020 őszén már játszott kétszer a „matracosok” ellen, mindkétszer vesztes csapat tagja volt (otthon 2–0-ra, Spanyolországban 3–2-re kaptak ki az osztrákok), de
az idegenbeli meccsen a magyar középpályás gólt lőtt Diego Simeone együttesének.
Szoboszlai eddig összesen hét mérkőzésen lépett pályára spanyol csapatok ellen a nemzetközi kupákban,
ezeken három győzelem, egy döntetlen és három vereség a mérlege,
az Atlético elleni gólja mellett pedig a Real Sociedad elleni Európa-liga-találkozón 2022 februárjában elkönyvelt egy gólpasszt is.
Kerkez Milosnak – ha szerephez jut – az Atlético elleni lehet pályafutása első Bajnokok Ligája-mérkőzése. Számára korábban a Konferencia-liga volt a legmagasabb szint az európai kupasorozatokban, még a 2022–2023-as idényben a selejtezőből indulva az elődöntőig menetelő holland AZ Alkmaar légiósaként játszott 17 találkozón. Pécsi Ármin nem tagja a Liverpool BL-keretének.
A skót játékos szerint hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a magyar futballista még mindig nagyon fiatal.
A mezőny másik, magyar labdarúgót foglalkoztató csapata a Galatasaray, amelynek Sallai Rolanddal a keretében az Eintracht Frankfurt vendégeként lesz jelenése csütörtökön. A magyar válogatott írországi világbajnoki selejtezőjén kiállított támadó – aki 2018 és 2024 között a Freiburgot erősítette – a Bundesligában nyolc meccsen lépett pályára a frankfurtiak ellen, ezeken egy gól és három assziszt volt a mutatója.
Az első forduló kínálatából – a Liverpool–Atlético összecsapáson kívül – kiemelkedik
A címvédő Paris Saint-Germain otthon az Atalanta, az Európa-liga-győztes Tottenham szintén hazai pályán a Villarreal ellen kezd. A Real Madrid a Marseille-t fogadja, a Barcelona a Newcastle-hez látogat, míg a selejtező playoffkörében a Ferencvárost kiejtő Qarabag a Benfica vendégeként lép pályára a nyitányon.
A LEBONYOLÍTÁSRÓL
A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9–24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10–11-én, illetve 17–18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7–8-án és 14–15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28–29-én, valamint május 5–6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.
BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
AZ 1. FORDULÓ PROGRAMJA
Szeptember 16., kedd
18.45: PSV (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport2)
18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia)
21.00: Benfica (portugál)–Qarabag (azeri)
21.00: Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1)
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)
Szeptember 17., szerda
18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)
18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Ajax (holland)–Internazionale (olasz)
Szeptember 18., csütörtök
18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)
18.45: Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)
21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2)
Nyitókép: Darren Staples / AFP