Szoboszlaiék fantasztikus rekordot döntöttek meg – a Liverpool szerdán „elindul Budapest felé”

Ezen a héten megkezdődnek az alapszakasz küzdelmei a labdarúgó Bajnokok Ligájában, melynek döntőjét május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik majd. A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpool a spanyol bajnoki bronzérmes Atlético Madridot fogadja az első forduló szerdai játéknapján. A két együttes legutóbb a 2021–2022-es BL-idény csoportkörében találkozott egymással, akkor a Vörösök otthon (2–0) és idegenben (3–2) is legyőzték az Atletit.

A Liverpool és az Atlético Madrid legutóbbi egymás elleni BL-meccsén Sadio Mané (pirosban) is betalált (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

Diego Simeone csapata a nyáron alapos vérátömlesztésen esett át, a vezetőség több mint 170 millió eurót költött új játékosokra, a legtöbbet a spanyol élvonalbeli klubok közül. Érkezett többek között

Álex Baena a Villarrealtól (42 millió),

Dávid Hancko a Feyenoordtól (26 millió),

Giacomo Raspadori a Napolitól (22 millió),

Thiago Almada a Botafogótól (21 millió)

és Nicolás González kölcsönben a Juventustól (1 millió).

Az új futballisták beépítése azonban időbe telik, az Atlético a La Liga augusztusi fordulóiban nyeretlen maradt – az Espanyoltól (1–2) kikapott, míg az Elchével (1–1) és az Alavésszel (1–1) döntetlent játszott –, az első győzelmét a múlt hétvégén a Villarreal (2–0) ellen szerezte meg.