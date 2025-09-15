Ft
09. 15.
hétfő
liverpool Jeremie Frimpong Szoboszlai Dominik

Új posztján is ellenállhatatlan Szoboszlai Dominik – nem akármilyen dicséretet kapott

2025. szeptember 15. 10:33

Holland posztriválisát is lenyűgözte. Szoboszlai Dominik lábai előtt hever Anglia.

2025. szeptember 15. 10:33
null

Mint arról beszámoltunk, a Liverpool labdarúgócsapata Mohamed Szalah ráadásban lőtt büntetőjével nyerte meg a vasárnapi mérkőzését a Burnley otthonában és továbbra is az egyetlen százszázalékos együttesként vezeti az idei Premier League-et. Szoboszlai Dominik védőként kezdte, középpályásként folytatta, ezúttal is remekelt, miközben Kerkez Milost felelőtlen sárga lapja után lecserélték.

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik és a Liverpool újabb három pontot ünnepelhetett
Fotó: MTI/EPA/Peter Powell

Szoboszlai lábai előtt hever Anglia

Az augusztus hónap legszebb PL-gólját jegyző Szoboszlait nem csak a szakírók és a szurkolók dicsérték, de újdonsült posztriválisa, a nyáron szerződtetett és sérülése után a 87. percben becserélt Jeremie Frimpong is, aki a Spíler Tv-nek adott értékelésében külön kitért a magyar válogatott csapatkapitányának játékára.

„Boldog vagyok, hogy ismét a csapattal lehetek, mint ahogy annak is, hogy nyertünk, ez így szép visszatérés volt. Nehéz meccs volt, a Burnley csapatként ragyogóan védekezett, majdnem minden lövésünket blokkolták. Néha szerencsére is szükség van a futballban, de örülök” – értékelt a Bayer Leverkusentől érkezett szélső.

Dom mindig remek, minden pozícióban tud játszani, és mindenhol jó. Tele van energiával, remek futballista”

– dicsérte csapattársát Frimpong.

Fotó: Glyn Kirk/AFP

