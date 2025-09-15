Új posztján is ellenállhatatlan Szoboszlai Dominik – nem akármilyen dicséretet kapott

„Boldog vagyok, hogy ismét a csapattal lehetek, mint ahogy annak is, hogy nyertünk, ez így szép visszatérés volt. Nehéz meccs volt, a Burnley csapatként ragyogóan védekezett, majdnem minden lövésünket blokkolták. Néha szerencsére is szükség van a futballban, de örülök” – értékelt a Bayer Leverkusentől érkezett szélső.

Dom mindig remek, minden pozícióban tud játszani, és mindenhol jó. Tele van energiával, remek futballista”

– dicsérte csapattársát Frimpong.